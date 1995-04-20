Shadow Zone Detector

Detector de zonas de sombra

Shadow Zone Detector es un indicador MT4/MT5 profesional y avanzado diseñado para identificar y visualizar zonas óptimas de prima y descuento basadas en sombras de velas de plazos superiores (HTF). Inspirado en las técnicas ICT (Inner Circle Trader), esta herramienta permite a los operadores detectar rápidamente las zonas de alta probabilidad para las entradas y salidas con una representación clara y visual.

Características principales:

  • Zonas de Prima y Descuento: Detecta automáticamente las zonas de mecha superior e inferior de velas HTF anteriores y las proyecta sobre la vela actual.

  • 50% Zonas de Mechas Óptimas: Sólo se resalta el 50% superior de la mecha superior y el 50% inferior de la mecha inferior, lo que garantiza zonas precisas y compactas para una mayor exactitud.

  • Etiquetas opuestas: Cada zona está etiquetada para mayor claridad - Zona de Compra para las zonas de descuento y Zona de Venta para las zonas premium - mientras que la zona opuesta recibe la correspondiente etiqueta opuesta, haciendo que su gráfico sea instantáneamente legible.

  • Línea EQ: Calcula y muestra la línea de equilibrio (punto medio de la vela HTF) para una mejor referencia.

  • Proyección dinámica HTF: Funciona con cualquier marco temporal. Los datos se toman de la vela HTF anterior y se proyectan a la vela actual, siguiendo la metodología de shadow trading de ICT.

  • Gestión automática de objetos: Todos los objetos gráficos (zonas y etiquetas) se crean y eliminan automáticamente cuando es necesario, y se eliminan por completo cuando el indicador se retira del gráfico, garantizando un espacio de trabajo limpio.

  • Colores y plazos personalizables: Ajuste fácilmente los colores Premium/Discount y el marco temporal HTF para adaptarlos a su estilo de negociación.

Cómo funciona:

  1. El indicador analiza la vela anterior del marco temporal superior seleccionado.

  2. Calcula las sombras superior e inferior de la vela y el punto medio (EQ).

  3. El 50% superior de la sombra superior se marca como Zona de Prima y el 50% inferior de la sombra inferior como Zona de Descuento.

  4. Cada zona se etiqueta en consecuencia con "Zona de Compra" o "Zona de Venta" para indicar posibles oportunidades de negociación.

  5. Las zonas se proyectan sobre la vela HTF actual, proporcionando una visión prospectiva de las zonas críticas de soporte y resistencia.

Por qué utilizar el Detector de Zonas de Sombra:

  • Identifique rápidamente zonas de negociación de alta probabilidad basadas en la estructura del precio y el análisis de la mecha.

  • Visualice el sentimiento del mercado y los posibles retrocesos.

  • Reduzca las conjeturas y mejore la sincronización de las entradas y salidas.

  • Totalmente automatizado pero totalmente transparente - todo se dibuja para usted, pero usted puede ver la lógica detrás de cada zona.

Tanto si es un trader profesional como un entusiasta que explora estrategias basadas en las TIC, Shadow Zone Detector le ofrece una clara ventaja a la hora de detectar las zonas óptimas para operar con precisión y confianza.


