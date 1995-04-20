MultiTimeframe Candle Close time
- Indikatoren
- Mohammadhossein Yoosefiizad
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
Candle Close Timer - Unverzichtbarer Forex-Indikator für präzisen Handel
Der Candle Close Timer ist ein leistungsstarker und einfach zu bedienender MetaTrader-Indikator für Forex-Händler, die die Kerzenschlusszeiten über mehrere Zeitrahmen hinweg verfolgen möchten. Dieses Tool hilft Ihnen, präzise Handelsentscheidungen zu treffen, das Timing für den Ein- und Ausstieg zu verbessern und Ihre Handelsstrategie zu optimieren.
Hauptmerkmale:
-
Echtzeit-Countdown bis zum Kerzenschluss für alle wichtigen Zeitrahmen: M1, M5, M15, M30, H1, H4, und D1.
-
Visuelle Warnungen: Die Farbe des Kerzentimers ändert sich während der letzten 5 Sekunden, damit Sie präzise handeln können.
-
Anpassbare Schriftgröße und Farben für eine bessere Sichtbarkeit auf Ihren Charts.
-
Automatische Aktualisierungen im Sekundentakt zur Gewährleistung der Echtzeitgenauigkeit.
-
Sauberes und benutzerfreundliches Design, das Ihr Diagramm nicht unübersichtlich macht.
Vorteile für Forex-Händler:
-
Verbessern Sie Scalping- und kurzfristige Handelsstrategien.
-
Verbessern Sie die technische Analyse von Candlestick-Mustern.
-
Verringern Sie Fehler, die durch unerwartete Kerzenabschlüsse verursacht werden.
-
Effektiveres Risikomanagement durch präzises Kerzen-Timing.
-
Ideal für Anfänger und professionelle Trader, die die volle Kontrolle über den Zeitpunkt des Kerzenschlusses haben möchten.
Der Candle Close Timer ist ein unverzichtbares Tool für den Forex-Handel, das Händlern hilft, ihre Gewinne zu maximieren, indem sie Ein- und Ausstiege genau timen. Seine einfache Installation und Echtzeit-Funktionalität machen ihn zum perfekten Begleiter für MT4- und MT5-Plattformen.
Optimieren Sie Ihre Forex-Handelsstrategie noch heute mit dem Candle Close Timer - verpassen Sie nie wieder einen Kerzenschluss!