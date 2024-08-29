Safe Hedge Robot MT4

VOLLAUTOMATISCHER ROBOTER :

ABSICHERUNG AUF ZWEI INDIZES ODER AKTIEN:


Hierfür können Sie ein Testkonto in der FTMO prop eröffnen und die Kontonummer zusammen mit dem Passwort des Anlegers an die folgende WhatsApp-Nummer senden und die Testversion des Roboters erhalten.

Um eine optimierte SET-Datei zu erhalten, senden Sie mir eine Massage auf WhatsApp


Bitte konsultieren Sie mich vor dem Kauf. Ich beabsichtige, die notwendigen Konsultationen bezüglich des Anfangskapitals und der risikospezifischen Einstellungen sowie des angemessenen Volumens und der optimalen Einstellungen durchzuführen. Im Falle eines Problems helfe ich Ihnen aus der Ferne mit der Anydesk-Software.

Da dieser Roboter das Hedging auf ZWEI INDEXEN ODER AKTIEN gleichzeitig durchführt, ist es nicht möglich, einen Backtest durchzuführen.

Ein spezieller Roboter für den Forex-Markt, dessen Strategie darin besteht, gleichzeitig zwei Positionen auf zwei Indizes mit einem hohen Korrelationskoeffizienten zu eröffnen.

Bei diesem Roboter wird anhand der internen Formel in mehreren Zeitrahmen geprüft, welcher der beiden Indikatoren weniger und welcher mehr gewachsen ist. Wir kaufen den Index, der zurückliegt, und verkaufen den Index, der am meisten gewachsen ist.

Die internen Einstellungen des Roboters sind so gewählt, dass es möglich ist, das Volumen in Zeiten der Divergenz zu erhöhen.

Wenn sich diese Korrelation etwas abschwächt oder sich der Bewegungsabstand zweier Indikatoren vergrößert, wird entsprechend der Erlaubnis, die wir dem Roboter geben, das Volumen des zweiten Layers genommen. Das bedeutet einen neuen KAUF und VERKAUF, den wir dieses Volumen des zweiten Layers nennen. Der Roboter schließt alle Positionen mit Gewinn, wenn das Ergebnis positiv ist. Natürlich gibt es diese Funktion im Roboter, um zu definieren, dass die letzten Layer, die positiv sind, in der Reihenfolge geschlossen werden.

Zuallererst sollten Sie diese drei Dinge überprüfen:

1-Vorbereitung eines Kontos.

2-Vorbereitung eines virtuellen Servers (VPS).

3-Prüfung der beiden Indizes, auf die die Absicherung im Broker oder Prop.

INDEX ODER AKTIEN
XauEur 🆚 XauAud
Nasdaq 🆚 DowJones
Brent 🆚 Wti

Die Performance des Paares XauEur🆚XauAud ist besser als die Performance des Paares XauEur🆚XauUsd.

Kontaktieren Sie mich, um optimale Einstellungen zu erhalten .WhatsApp link


