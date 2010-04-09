Sweeper PRO Advanced Candle Sweep Detector MT5

🔍 Überblick

Sweeper PRO ist ein leistungsfähiger und vollständig anpassbarer Indikator, der drei einzigartige Arten von Candle Sweeps erkennt - intelligente Einstiegs- und Umkehrmuster, die von professionellen Price Action Tradern häufig verwendet werden.
Er identifiziert automatisch potenzielle Fakeouts, Liquiditätseinbrüche und Fortsetzungssignale und hilft Ihnen, Marktumkehrungen zu antizipieren und starke Richtungsbewegungen zu bestätigen.

Mit Sweeper PRO können Sie Marktstrukturverschiebungen und kerzenbasierte Reaktionen klar und sofort visualisieren - ohne manuelle Chartüberwachung.

⚙️ Merkmale

  • 🔹 Erkennt 3 Sweep-Typen: Einzelkerze, Doppelkerze und Gleiche Richtung

  • 🔹 Vollständig anpassbare Farben, Pfeile und Kerzenlogik

  • 🔹 Option, jeden Erkennungsmodus einzeln zu aktivieren oder zu deaktivieren

  • 🔹 Entfernt automatisch vorherige Pfeile für einen sauberen Chart

  • 🔹 Einstellbare Pfeilgröße und Bar-Scan-Grenze

  • 🔹 Extrem leicht und schnell - keine Verzögerung der Karte

  • 🔹 Kompatibel mit allen Zeitrahmen und Instrumenten (Forex, Gold, Krypto, Indizes)

🧩 Eingabeparameter

Parameter Beschreibung
MaxBarsToCheck Maximale Anzahl der zu überprüfenden Kerzen
PfeilGröße Dicke des Pfeilsymbols
LöschenVorherige Alte Pfeile automatisch löschen
Aktivieren_Einzelkerze Aktivieren/Deaktivieren des Einzelkerzen-Sweeps
Doppelkerze_aktivieren Aktivieren/Deaktivieren des Double Candle Sweeps
GleicheRichtung aktivieren Aktivieren/Deaktivieren des Same-Direction-Sweeps
Farbe & PfeilCode Benutzerdefinierte Farbe und Symbol für jeden Signaltyp

📈 Signaltypen

🟢 Einzelkerzen-Sweep (1C)

Ein schnelles Signal, das Single Candle Reversals identifiziert - wenn eine Kerze die vorherigen Hochs/Tiefs durchstößt und in die entgegengesetzte Richtung schließt.

🔵 Double Candle Sweep (2C)

Ein Bestätigungsmuster mit zwei Kerzen, die eine starke Umkehrung bilden, wobei die zweite Kerze den Fakeout der vorherigen Kerze bestätigt.

🩵 Gleichgerichteter Sweep

Zwei aufeinanderfolgende Kerzen in der gleichen Richtung, wobei die zweite Kerze die vorherigen Höchst-/Tiefststände durchbricht - was häufig einen Ausbruch oder eine Fortsetzung signalisiert.

💡 Trading-Tipps

  • Kombinieren Sie Sweeper PRO mit Unterstützungs-/Widerstandszonen, Orderblöcken oder Angebots- und Nachfragebereichen, um die beste Genauigkeit zu erzielen.

  • Verwenden Sie höhere Zeitrahmen (H1, H4, Daily), um die Marktrichtung zu bestätigen, bevor Sie auf Sweeps mit niedrigerem Zeitrahmen reagieren.

  • Für optimale Setups fügen Sie Volumen- oder Momentum-Filter wie RSI, OBV oder MACD hinzu.

🧠 Vorteile

  • Kein Neulackieren oder Verzögerung

  • Funktioniert perfekt mit manuellen oder automatisierten Handelssystemen

  • Optisch sauber und leicht zu interpretieren

  • Geeignet für Scalping-, Swing-Trading- und Smart-Money-Konzept-Strategien

📊 Kompatibilität

  • Plattform: MetaTrader 4 (MT4)

  • Funktioniert bei: Forex, Metalle, Krypto, Indizes, Aktien

  • Zeitrahmen: Alle

  • Chart-Typen: Candlestick (empfohlen)

✅ Zusammenfassung

Sweeper PRO ist das ultimative Werkzeug für Trader, die sich auf Preisaktionen und intelligentes Marktverhalten verlassen.
Es verwandelt rohe Chartdaten in klare visuelle Sweeps, mit denen Sie schnell Umkehr- und Ausbruchschancen erkennen können.
Einfach zu bedienen, hochpräzise und visuell professionell - ein unverzichtbarer Indikator für ernsthafte Trader.


