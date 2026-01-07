Candle Liquidity Detector

🔥 Smart Liquidity Levels Indicator (Multi-Timeframe)

🚀 Identifizieren Sie unberührte Liquiditätszonen mit Präzision

Der Smart Liquidity Levels Indicator ist ein professionelles Handelsinstrument, das Händlern hilft, unberührte Liquiditätshochs und -tiefs aus höheren Zeitrahmen direkt auf dem Chart zu visualisieren.

Dieser Indikator scannt automatisch historische Kerzen auf einem ausgewählten höheren Zeitrahmen (HTF) und stellt Liquiditätsniveaus dar , die noch NICHT vom Preis eingenommen wurden, was es Händlern ermöglicht, Zonen mit hoher Reaktionswahrscheinlichkeit, Stop-Hunts und institutionelle Ziele zu erkennen.

📌 Hauptmerkmale

✅ Multi-Timeframe Liquiditätserkennung

Wählen Sie einen beliebigen Zeitrahmen (H1, H4, D1, etc.) und projizieren Sie dessen unberührte Liquiditätsniveaus auf Ihren aktuellen Chart.



Der Indikator prüft auf intelligente Weise jede Kerze und filtert Liquidität heraus, die bereits eingenommen wurde, so dass nur gültige und aussagekräftige Niveaus übrig bleiben.

✅ Automatische Updates

Die Niveaus werden nur aktualisiert, wenn sich eine neue Kerze auf dem ausgewählten Zeitrahmen bildet, was eine saubere Leistung und keine unnötigen Neuberechnungen gewährleistet.

✅ Klare visuelle Gestaltung

Hohe Liquidität → Rote Linien

Geringe Liquidität → Blaue Linien

Verschobene Textbeschriftungen zeigen den Zeitrahmen und den exakten Preis an, um ein Durcheinander im Chart zu vermeiden.

✅ Optimiert & leichtgewichtig

Kein Lag, kein Repainting, keine Indikatorenüberlastung - perfekt für professionelle Handelsumgebungen.

🎯 Wie Trader diesen Indikator verwenden

✔ Identifizieren Sie institutionelle Ziele

✔ Antizipieren Sie Liquiditätseinbrüche und Stop-Hunts

✔ Verwenden Sie ihn als Take-Profit- oder Reversal-Zonen

✔ Kombinieren Sie ihn mit Price-Action-, SMC-, ICT- oder Orderflow-Strategien

✔ Ideal für Forex, Indizes, Krypto & Aktien

⚙️ Anpassbare Eingaben

Liquidität Zeitrahmen

Lookback-Kerzen

Linienfarben und -breite

Textgröße, Farbe und Vorwärtsverschiebung

Volle Kontrolle zur Anpassung an Ihren Handelsstil.

🧠 Für wen ist dieser Indikator geeignet?

✔ Smart Money Concept (SMC) Trader

✔ Anwender der ICT-Methode

✔ Swing & Intraday Trader

✔ Trader, die eine saubere Liquiditätsabbildung ohne manuelles Zeichnen suchen

⚠️ Wichtige Hinweise

🔹 Dieser Indikator wird NICHT neu gezeichnet

🔹 Funktioniert auf allen Symbolen und Brokern

🔹 Beste Ergebnisse in Kombination mit Marktstruktur & Bestätigung

⭐ Warum diesen Indikator wählen?

Weil Liquidität den Markt bestimmt - und dieses Tool gibt Ihnen eine klare, objektive und automatisierte Möglichkeit zu sehen, wohin sich der Markt wahrscheinlich als nächstes bewegen wird.