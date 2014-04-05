Shadow Zone Detector MT5

Schattenzonen-Detektor

Shadow Zone Detector ist ein professioneller und fortschrittlicher MT4/MT5-Indikator, der entwickelt wurde, um optimale Premium- und Discount-Zonen auf der Grundlage von Kerzenschatten in höheren Zeitrahmen (HTF) zu identifizieren und zu visualisieren. Inspiriert von ICT (Inner Circle Trader)-Techniken, ermöglicht dieses Tool Händlern, schnell Bereiche mit hoher Wahrscheinlichkeit für Ein- und Ausstiege mit einer klaren, visuellen Darstellung zu erkennen.

Hauptmerkmale:

  • Premium & Discount Zones: Erkennt automatisch die oberen und unteren Dochtzonen früherer HTF-Kerzen und projiziert sie auf die aktuelle Kerze.

  • 50% Optimale Dochtzonen: Nur die oberen 50% des oberen Dochts und die unteren 50% des unteren Dochts werden hervorgehoben, um präzise und kompakte Zonen für eine höhere Genauigkeit zu gewährleisten.

  • Gegenüberliegende Beschriftungen: Jede Zone ist zur besseren Übersichtlichkeit beschriftet - Buy Zone für Discount-Bereiche und Sell Zone für Premium-Bereiche - während die gegenüberliegende Zone die entsprechende entgegengesetzte Beschriftung erhält, so dass Ihr Chart sofort lesbar ist.

  • EQ-Linie: Berechnet und zeigt die Gleichgewichtslinie (Mittelpunkt der HTF-Kerze) zur besseren Orientierung an.

  • Dynamische HTF-Projektion: Funktioniert mit jedem Zeitrahmen. Die Daten werden von der vorherigen HTF-Kerze übernommen und auf die aktuelle Kerze projiziert, wobei die Shadow-Trading-Methode von ICT angewendet wird.

  • Automatische Objektverwaltung: Alle grafischen Objekte (Zonen und Beschriftungen) werden automatisch erstellt und bei Bedarf gelöscht und vollständig entfernt, wenn der Indikator aus dem Chart entfernt wird.

  • Anpassbare Farben und Zeitrahmen: Passen Sie die Premium-/Discount-Farben und den HTF-Zeitrahmen ganz einfach an Ihren Handelsstil an.

Wie es funktioniert:

  1. Der Indikator analysiert die vorherige Kerze des ausgewählten höheren Zeitrahmens.

  2. Er berechnet den oberen und unteren Schatten der Kerze sowie den Mittelwert (EQ).

  3. Die oberen 50% des oberen Schattens werden als Premium-Zone und die unteren 50% des unteren Schattens als Discount-Zone gekennzeichnet.

  4. Jede Zone ist entsprechend mit "Buy Zone" oder "Sell Zone" beschriftet, um auf potenzielle Handelsmöglichkeiten hinzuweisen.

  5. Die Zonen werden auf die aktuelle HTF-Kerze projiziert und bieten so eine vorausschauende Sicht auf kritische Unterstützungs- und Widerstandsbereiche.

Warum Schattenzonen-Detektor verwenden:

  • Identifizieren Sie schnell wahrscheinliche Handelszonen auf der Grundlage der Preisstruktur und der Dochtanalyse.

  • Visualisieren Sie die Marktstimmung und potenzielle Umkehrungen.

  • Reduzieren Sie das Rätselraten und verbessern Sie das Timing für Ein- und Ausstiege.

  • Vollständig automatisiert und doch völlig transparent - alles wird für Sie gezeichnet, aber Sie können die Logik hinter jeder Zone sehen.

Egal, ob Sie ein professioneller Händler oder ein Enthusiast sind, der IKT-basierte Strategien erforscht, Shadow Zone Detector verschafft Ihnen einen klaren Vorteil bei der Erkennung optimaler Handelszonen mit Präzision und Vertrauen.


