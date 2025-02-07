Orders assistant tools

Breakout-Strategie: Vollautomatischer und halbautomatischer Handelsroboter

Wie der halbautomatische Roboter funktioniert

Der Roboter bietet Flexibilität, indem er es dem Benutzer ermöglicht, einen bestimmten Bereich für die Preisüberwachung zu definieren. So funktioniert er:

1- Break Out Strategie. 2- Order-Block-Strategie. 3- Hoch-Tief-Jäger-Strategie.

1️⃣ Definieren Sie den Bereich:

Drücken Sie auf die Schaltfläche Start , um den Prozess der Bereichsdefinition zu starten.

, um den Prozess der Bereichsdefinition zu starten. Zwei Linien (obere und untere) erscheinen auf dem Chart, um den Bereich zu definieren.

Nachdem Sie die Position der Linien bestätigt haben, drücken Sie die Bestätigungsschaltfläche .

. Wenn die Linien nicht richtig platziert sind, drücken Sie einfach die Schaltfläche Entfernen, um sie zurückzusetzen.

2️⃣ Zustände der Preisinteraktion:

Zustand 1: Der Kurs liegt zwischen den beiden Linien.

Der Kurs liegt zwischen den beiden Linien. Zustand 2: Der Preis liegt über der oberen Linie.

Der Preis liegt über der oberen Linie. Zustand 3: Der Preis liegt unter der unteren Linie.

3️⃣ Handelsausführungsmodi:

Sofortige Ausführung: Ein Handel wird eröffnet, sobald der Kurs eine Linie überschreitet.

Ein Handel wird eröffnet, sobald der Kurs eine Linie überschreitet. Kerzen-Bestätigung: Ein Handel wird eröffnet, nachdem die Kerze über der Linie geschlossen wurde.

Funktionen des Eingabemenüs

Der Roboter ist mit anpassbaren Eingabeoptionen ausgestattet, um das Handelserlebnis individuell zu gestalten:

Anfangsvolumen festlegen: Legen Sie das Startvolumen für den Handel fest.

Legen Sie das Startvolumen für den Handel fest. Martingale-Koeffizient: Legen Sie den Multiplikator für die Wiederherstellung des Handels fest (z. B. wird Martingale bei einer Einstellung von 2 zweimal durchgeführt; 0 deaktiviert Martingale).

Legen Sie den Multiplikator für die Wiederherstellung des Handels fest (z. B. wird Martingale bei einer Einstellung von 2 zweimal durchgeführt; 0 deaktiviert Martingale). Belohnung festlegen: Legen Sie Gewinnziele für Trades fest.

Legen Sie Gewinnziele für Trades fest. Martingale-Stopp: Legen Sie Grenzen für die Ausführung der Martingale-Strategie fest.

Schrittweiser Transaktionsabschluss

Ermöglicht die teilweise Schließung des Handelsvolumens bei Erreichen von Gewinnzielen. Legen Sie den Prozentsatz des Volumens fest, der bei jeder Belohnungsstufe geschlossen werden soll.

Interaktionsmodi der Linie

Legen Sie fest, wie die Trades im Verhältnis zu den Linien ausgelöst werden sollen:

Nur Linienüberquerung: Löst Geschäfte aus, wenn der Kurs eine Linie kreuzt.

Löst Geschäfte aus, wenn der Kurs eine Linie kreuzt. Candle Crossing and Closing: Löst Geschäfte nur aus, wenn die Kerze über einer Linie schließt.







