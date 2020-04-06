Eur Usd Rsi Trader

EURUSD Rsi Trend Trader ist ein Expert Advisor, der für den automatischen Handel von EUR/USD auf M5 mit maximaler Sicherheit entwickelt wurde.

Hauptfunktionen:

  • Automatische Lotgröße basierend auf Kontostand und Risiko-Prozentsatz

  • Adaptive SL und TP → maximaler Verlust und Gewinn passen sich dem Kontostand an

  • Automatischer BreakEven bei 50 Punkten

  • 1 Trade pro Tag für diszipliniertes Risikomanagement

  • Anti-Spread und Handelszeitfilter (08:00 – 20:00)

  • RSI 70/30 und EMA200 M5 zur Erkennung zuverlässiger Trends

Vorteile:

  • Schützt das Kapital auch bei kleinem Kontostand

  • Ermöglicht ein schrittweises und sicheres Wachstum des Kapitals

  • Einfach zu installieren und zu verwenden

Ideal für: Anfänger und erfahrene Trader, die den Handel automatisieren und Risiken begrenzen möchten.


