Eur Usd Rsi Trader
- Experten
- Maxence David Roger Gautier
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
EURUSD Rsi Trend Trader ist ein Expert Advisor, der für den automatischen Handel von EUR/USD auf M5 mit maximaler Sicherheit entwickelt wurde.
Hauptfunktionen:
-
Automatische Lotgröße basierend auf Kontostand und Risiko-Prozentsatz
-
Adaptive SL und TP → maximaler Verlust und Gewinn passen sich dem Kontostand an
-
Automatischer BreakEven bei 50 Punkten
-
1 Trade pro Tag für diszipliniertes Risikomanagement
-
Anti-Spread und Handelszeitfilter (08:00 – 20:00)
-
RSI 70/30 und EMA200 M5 zur Erkennung zuverlässiger Trends
Vorteile:
-
Schützt das Kapital auch bei kleinem Kontostand
-
Ermöglicht ein schrittweises und sicheres Wachstum des Kapitals
-
Einfach zu installieren und zu verwenden
Ideal für: Anfänger und erfahrene Trader, die den Handel automatisieren und Risiken begrenzen möchten.