Eur Usd Rsi Trader

EURUSD Rsi Trend Trader ist ein Expert Advisor, der für den automatischen Handel von EUR/USD auf M5 mit maximaler Sicherheit entwickelt wurde.

Hauptfunktionen:

Automatische Lotgröße basierend auf Kontostand und Risiko-Prozentsatz

Adaptive SL und TP → maximaler Verlust und Gewinn passen sich dem Kontostand an

Automatischer BreakEven bei 50 Punkten

1 Trade pro Tag für diszipliniertes Risikomanagement

Anti-Spread und Handelszeitfilter (08:00 – 20:00)

RSI 70/30 und EMA200 M5 zur Erkennung zuverlässiger Trends

Vorteile:

Schützt das Kapital auch bei kleinem Kontostand

Ermöglicht ein schrittweises und sicheres Wachstum des Kapitals

Einfach zu installieren und zu verwenden

Ideal für: Anfänger und erfahrene Trader, die den Handel automatisieren und Risiken begrenzen möchten.