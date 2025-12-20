Eur Usd Rsi Trader

EURUSD Rsi Trend Trader est un Expert Advisor conçu pour trader automatiquement EUR/USD sur M5 avec sécurité maximale.

Fonctionnalités principales :

Lot automatique selon votre capital et % de risque

SL et TP adaptatifs → la perte maximale et le gain s’ajustent avec le solde

BreakEven automatique à 50 points

1 trade maximum par jour pour une gestion disciplinée

Anti-spread et filtrage des heures de trading (08h – 20h)

RSI 70/30 et EMA200 M5 pour détecter les tendances fiables

Avantages :

Protège votre capital, même avec un solde faible

Permet une croissance progressive et sécurisée du capital

Facile à installer et à utiliser

Idéal pour : traders débutants et expérimentés souhaitant automatiser leur trading tout en limitant les risques.