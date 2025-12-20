Eur Usd Rsi Trader
- Experts
- Maxence David Roger Gautier
- Version: 1.0
- Activations: 10
EURUSD Rsi Trend Trader est un Expert Advisor conçu pour trader automatiquement EUR/USD sur M5 avec sécurité maximale.
Fonctionnalités principales :
-
Lot automatique selon votre capital et % de risque
-
SL et TP adaptatifs → la perte maximale et le gain s’ajustent avec le solde
-
BreakEven automatique à 50 points
-
1 trade maximum par jour pour une gestion disciplinée
-
Anti-spread et filtrage des heures de trading (08h – 20h)
-
RSI 70/30 et EMA200 M5 pour détecter les tendances fiables
Avantages :
-
Protège votre capital, même avec un solde faible
-
Permet une croissance progressive et sécurisée du capital
-
Facile à installer et à utiliser
Idéal pour : traders débutants et expérimentés souhaitant automatiser leur trading tout en limitant les risques.