Eur Usd Rsi Trader

EURUSD Rsi Trend Trader, M5 üzerinde EUR/USD’yi otomatik olarak işlem yapmak için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır.

Ana Özellikler:

Hesap bakiyeniz ve risk yüzdesine göre otomatik lot boyutu

Uyarlanabilir SL ve TP → maksimum kayıp ve kazanç bakiyenize göre ayarlanır

50 puanda otomatik BreakEven

Disiplinli risk yönetimi için günde 1 işlem

Spread engelleme ve işlem saatleri filtresi (08:00 – 20:00)

Güvenilir trendleri tespit etmek için RSI 70/30 ve EMA200 M5

Avantajlar:

Küçük bakiyede bile sermayeyi korur

Sermayenizin güvenli ve kademeli büyümesini sağlar

Kurulumu ve kullanımı kolay

İdeal: Riskleri sınırlandırarak otomatik işlem yapmak isteyen yeni ve deneyimli yatırımcılar için.