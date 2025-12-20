Eur Usd Rsi Trader
- Uzman Danışmanlar
- Maxence David Roger Gautier
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
EURUSD Rsi Trend Trader, M5 üzerinde EUR/USD’yi otomatik olarak işlem yapmak için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır.
Ana Özellikler:
-
Hesap bakiyeniz ve risk yüzdesine göre otomatik lot boyutu
-
Uyarlanabilir SL ve TP → maksimum kayıp ve kazanç bakiyenize göre ayarlanır
-
50 puanda otomatik BreakEven
-
Disiplinli risk yönetimi için günde 1 işlem
-
Spread engelleme ve işlem saatleri filtresi (08:00 – 20:00)
-
Güvenilir trendleri tespit etmek için RSI 70/30 ve EMA200 M5
Avantajlar:
-
Küçük bakiyede bile sermayeyi korur
-
Sermayenizin güvenli ve kademeli büyümesini sağlar
-
Kurulumu ve kullanımı kolay
İdeal: Riskleri sınırlandırarak otomatik işlem yapmak isteyen yeni ve deneyimli yatırımcılar için.