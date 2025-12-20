Eur Usd Rsi Trader
- Experts
- Maxence David Roger Gautier
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
EURUSD Rsi Trend Trader è un Expert Advisor progettato per negoziare automaticamente EUR/USD su M5 con massima sicurezza.
Caratteristiche principali:
-
Calcolo automatico del lotto in base al saldo e alla percentuale di rischio
-
SL e TP adattivi → perdita massima e profitto si adattano al saldo
-
BreakEven automatico a 50 punti
-
1 trade al giorno per una gestione disciplinata del rischio
-
Anti-spread e filtro orario di trading (08:00 – 20:00)
-
RSI 70/30 e EMA200 M5 per individuare trend affidabili
Vantaggi:
-
Protegge il capitale anche con saldo basso
-
Permette una crescita graduale e sicura del capitale
-
Facile da installare e usare
Ideale per: trader principianti ed esperti che vogliono automatizzare il trading limitando i rischi.