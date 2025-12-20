Eur Usd Rsi Trader

EURUSD Rsi Trend Trader è un Expert Advisor progettato per negoziare automaticamente EUR/USD su M5 con massima sicurezza.

Caratteristiche principali:

  • Calcolo automatico del lotto in base al saldo e alla percentuale di rischio

  • SL e TP adattivi → perdita massima e profitto si adattano al saldo

  • BreakEven automatico a 50 punti

  • 1 trade al giorno per una gestione disciplinata del rischio

  • Anti-spread e filtro orario di trading (08:00 – 20:00)

  • RSI 70/30 e EMA200 M5 per individuare trend affidabili

Vantaggi:

  • Protegge il capitale anche con saldo basso

  • Permette una crescita graduale e sicura del capitale

  • Facile da installare e usare

Ideale per: trader principianti ed esperti che vogliono automatizzare il trading limitando i rischi.


Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione