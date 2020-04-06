Eur Usd Rsi Trader

EURUSD Rsi Trend Trader es un Asesor Experto diseñado para operar automáticamente EUR/USD en M5 con máxima seguridad.

Características principales:

  • Tamaño de lote automático según el saldo y porcentaje de riesgo

  • SL y TP adaptativos → la pérdida máxima y las ganancias se ajustan con el saldo

  • BreakEven automático a 50 puntos

  • 1 operación por día para una gestión disciplinada del riesgo

  • Anti-spread y filtro de horario de trading (08:00 – 20:00)

  • RSI 70/30 y EMA200 M5 para detectar tendencias fiables

Ventajas:

  • Protege el capital incluso con saldo pequeño

  • Permite un crecimiento progresivo y seguro del capital

  • Fácil de instalar y usar

Ideal para: traders principiantes y experimentados que desean automatizar el trading limitando los riesgos.


