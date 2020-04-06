Eur Usd Rsi Trader
- Asesores Expertos
- Maxence David Roger Gautier
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
EURUSD Rsi Trend Trader es un Asesor Experto diseñado para operar automáticamente EUR/USD en M5 con máxima seguridad.
Características principales:
-
Tamaño de lote automático según el saldo y porcentaje de riesgo
-
SL y TP adaptativos → la pérdida máxima y las ganancias se ajustan con el saldo
-
BreakEven automático a 50 puntos
-
1 operación por día para una gestión disciplinada del riesgo
-
Anti-spread y filtro de horario de trading (08:00 – 20:00)
-
RSI 70/30 y EMA200 M5 para detectar tendencias fiables
Ventajas:
-
Protege el capital incluso con saldo pequeño
-
Permite un crecimiento progresivo y seguro del capital
-
Fácil de instalar y usar
Ideal para: traders principiantes y experimentados que desean automatizar el trading limitando los riesgos.