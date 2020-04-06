Eur Usd Rsi Trader

EURUSD Rsi Trend Trader — это экспертный советник, разработанный для автоматической торговли EUR/USD на M5 с максимальной безопасностью.

Основные функции:

  • Автоматический расчет лота в зависимости от баланса счета и процента риска

  • Адаптивные SL и TP → максимальные убытки и прибыль изменяются в соответствии с балансом

  • Автоматический BreakEven на 50 пунктах

  • 1 сделка в день для дисциплинированного управления рисками

  • Анти-спред и фильтр часов торговли (08:00 – 20:00)

  • RSI 70/30 и EMA200 M5 для определения надежных трендов

Преимущества:

  • Защищает капитал даже при небольшом балансе

  • Позволяет постепенно и безопасно увеличивать капитал

  • Легко установить и использовать

Идеально для: начинающих и опытных трейдеров, желающих автоматизировать торговлю с ограничением рисков.


