Eur Usd Rsi Trader
- Эксперты
- Maxence David Roger Gautier
- Версия: 1.0
- Активации: 10
EURUSD Rsi Trend Trader — это экспертный советник, разработанный для автоматической торговли EUR/USD на M5 с максимальной безопасностью.
Основные функции:
-
Автоматический расчет лота в зависимости от баланса счета и процента риска
-
Адаптивные SL и TP → максимальные убытки и прибыль изменяются в соответствии с балансом
-
Автоматический BreakEven на 50 пунктах
-
1 сделка в день для дисциплинированного управления рисками
-
Анти-спред и фильтр часов торговли (08:00 – 20:00)
-
RSI 70/30 и EMA200 M5 для определения надежных трендов
Преимущества:
-
Защищает капитал даже при небольшом балансе
-
Позволяет постепенно и безопасно увеличивать капитал
-
Легко установить и использовать
Идеально для: начинающих и опытных трейдеров, желающих автоматизировать торговлю с ограничением рисков.