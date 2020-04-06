Eur Usd Rsi Trader
- Maxence David Roger Gautier
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
EURUSD Rsi Trend Trader é um Expert Advisor projetado para negociar automaticamente EUR/USD em M5 com máxima segurança.
Principais recursos:
-
Tamanho de lote automático com base no saldo e percentual de risco
-
SL e TP adaptativos → perda máxima e lucro ajustam-se ao saldo
-
BreakEven automático a 50 pontos
-
1 operação por dia para gestão disciplinada de risco
-
Anti-spread e filtro de horário de negociação (08:00 – 20:00)
-
RSI 70/30 e EMA200 M5 para detectar tendências confiáveis
Vantagens:
-
Protege o capital mesmo com saldo pequeno
-
Permite crescimento progressivo e seguro do capital
-
Fácil de instalar e usar
Ideal para: traders iniciantes e experientes que desejam automatizar a negociação limitando riscos.