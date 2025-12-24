NeonScalperProV5

Neon Scalper Pro V5.27 - Adaptive Volatilität und präzise Ausführung

1. Einführung

Neon Scalper Pro V5.27 ist die endgültige Weiterentwicklung unseres proprietären Mean-Reversion Algorithmus. Diese Version wurde komplett überarbeitet, um Ausführungsfehler (ungültige Stops) zu beheben, die typischerweise bei hochvolatilen Marktereignissen auftreten. V5.27 wurde sowohl für Netting- als auch für Hedging-Konten optimiert und gewährleistet durch fortschrittliche Preisnormalisierung und die strikte Einhaltung von Broker-Server-Protokollen eine hervorragende operative Stabilität.

2. Strategie & Erweiterter Algorithmus

Der EA behält seine Kernlogik der Smart Mean Reversion bei, die jetzt um eine intelligente Ebene erweitert wurde:

  • Marktregime-Erkennung: Das System unterscheidet jetzt zwischen "ruhigen" und "volatilen" Märkten anhand des ATR-Indikators (Average True Range) und passt seine Aggressivität automatisch an.

  • ADX-Bereichsfilter: Das System führt nur dann Trades aus, wenn der ADX das Fehlen eines starken direktionalen Trends bestätigt, um den Bot davor zu schützen, in "ausufernde" Trends zu geraten.

  • Hochpräzise Ausführung: Implementiert eine vollständige Preisnormalisierung auf der Grundlage der Ziffern des Symbols, um sicherzustellen, dass jede Order vom Broker beim ersten Versuch akzeptiert wird.


