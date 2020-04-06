NeonScalperProV5

Neon Scalper Pro V5.27 - Adaptive Volatility & Precision Execution

1. Introducción

Neon Scalper Pro V5.27 es la evolución definitiva del sistema de reversión a la media. Esta versión ha sido reconstruida para solucionar los errores de modificación de órdenes ( Invalid Stops ) comunes en entornos de alta volatilidad. Optimizada para cuentas Netting y Hedging, la V5.27 garantiza una estabilidad operativa superior mediante la normalización de precios y el respeto estricto a las reglas del servidor del broker.

2. Estrategia y Algoritmo Evolucionado

El EA mantiene su núcleo de Reversión a la Media, pero con una capa de inteligencia añadida:

  • Detección de Régimen de Mercado: El sistema ahora distingue entre mercados tranquilos y volátiles mediante el indicador ATR, ajustando su agresividad automáticamente.

  • Filtro ADX de Rango: Solo opera cuando el ADX confirma la ausencia de una tendencia fuerte, protegiendo al bot de "quedarse atrapado" en tendencias unidireccionales.

  • Ejecución de Alta Precisión: Implementa Normalización de Precios según los dígitos del símbolo, asegurando que cada orden sea aceptada por el broker al primer intento.

3. Innovaciones en Seguridad y Estabilidad (Novedad V5.27)

Esta versión marca un hito en la protección del capital:

  • Smart Trailing Stop (Anti-Error): A diferencia de versiones anteriores, el Trailing Stop ahora consulta el SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL del broker. Esto evita que el EA intente mover el Stop Loss demasiado cerca del precio, eliminando el error técnico de "Invalid Stops".

  • Adaptación por Símbolo: El bot detecta automáticamente si estás operando Forex, Oro o Petróleo, aplicando umbrales de spread y niveles de Stop específicos para cada activo.

  • Filtro ATR Mínimo: Evita los mercados "muertos" (baja volatilidad) donde el costo de las comisiones y el spread superan el beneficio potencial.

  • Modo Seguro Automático: Si la volatilidad aumenta drásticamente (ej. noticias), el bot puede reducir automáticamente el tamaño del lote (hasta un 0.3x) y utilizar niveles de RSI más extremos para filtrar entradas peligrosas.

4. Interfaz Visual "Neon" Actualizada

  • Botón de Pánico Dinámico: Ahora muestra el Profit/Loss flotante en tiempo real dentro del mismo botón. Cambia de color (Verde/Rojo) para indicar visualmente el estado de la cuenta antes de ejecutar el cierre total.

  • Sentimiento Dinámico: Clasificación en tiempo real (LATERAL, ALCISTA, BAJISTA) basada en la combinación de RSI y ADX.

  • Monitor de Salud de Cuenta: Visualización del Drawdown (DD%) actual y el Profit Neto del día, incluyendo swaps y comisiones.

5. Recomendaciones de Uso

  • Símbolos: EURUSD, GBPUSD (Forex), XAUUSD (Oro), y Petróleo (WTI/Brent).

  • Temporalidad: H1 (Recomendado para mayor precisión) o M15 (Para scalping agresivo).

  • Ajuste de Spread: No operar si el spread supera los 3 pips en Forex o 10 pips en Oro.

  • Configuración de Trailing: Se recomienda un TrailingStart de 15 pips para asegurar ganancias en movimientos rápidos.

6. Parámetros Técnicos Clave

  • InpMaxLossPct: Cierre de emergencia por Drawdown (Default: 5%).

  • InpTrailingStartPips: Cuántos pips debe avanzar el precio para activar la protección de ganancias (Default: 15.0).

  • InpMinATR: Umbral de movimiento mínimo para permitir la operativa.

  • InpLotReduceFactor: Factor de reducción de riesgo en mercados locos (Default: 0.5).

¿Por qué actualizar a la V5.27?

La V5.27 elimina la frustración de los errores de plataforma. Mientras que versiones anteriores podían fallar en momentos de alta volatilidad (cuando más se necesita el bot), la V5.27 es resistente a fallos de ejecución.

Lo que obtienes ahora:

  1. Cero Errores [Invalid Stops]: Código optimizado para dialogar correctamente con el servidor del broker.

  2. Gestión de Beneficios Inteligente: Un Trailing Stop que realmente protege tus ganancias sin bloquearse.

  3. Transparencia Total: Un panel visual que te dice exactamente cuánto ganarás o perderás si decides presionar el botón de pánico en ese instante.

Neon Scalper Pro V5.27: La estación de control profesional definitiva para MetaTrader 5.


