Telegram Trade Notify
- Utilitys
- Aleh Piatrenka
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Sendet automatisch sofortige Benachrichtigungen über das Öffnen, Schließen und teilweise Schließen von Trades aus MT5 direkt an Telegram.
Unterstützt 14 Sprachen (English, French, German, Indian, Indonesian, Italian, Kazakh, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish, Ukrainian, Vietnamese)
FunktionenBenachrichtigungen beim Öffnen von Trades
-
Symbol
-
Volumen
-
Take Profit (optional)
-
Stop Loss (optional)
-
Handelsrichtung (BUY / SELL)
-
Eröffnungspreis
-
Symbol
-
Volumen (teilweise oder vollständig)
-
Schlusspreis (optional)
-
Gewinn oder Verlust
-
präzise Erkennung von Teil-Schließungen (zum Beispiel: 0.10 / 0.30 Lots )
-
Benachrichtigungen für alle Symbole des Handelskontos (optional)
-
Benachrichtigungen nur für das aktuelle Chart-Symbol (optional)
-
Test Telegram-Schaltfläche zur Überprüfung der Verbindung mit einem Klick (optional)
-
Schutz vor doppelten Nachrichten
Für wen ist dieses Utility geeignet
-
Trader, die MT5 nicht ständig überwachen möchten
-
Nutzer von Expert Advisors, die ihre Aktivitäten verfolgen wollen
-
VPS-Nutzer, die Handelsereignisse aus der Ferne empfangen möchten
-
Trader, die mit mehreren Symbolen handeln
Einrichtungsanleitung
-
Öffne die Telegram-App und suche nach @BotFather.
-
Drücke Start oder sende den Befehl /start .
-
Sende den Befehl /newbot , um einen neuen Bot zu erstellen.
-
Lege einen Bot-Namen fest (beliebig, z. B. MyTradeNotify) und anschließend einen Benutzernamen, der mit bot enden muss (z. B. MyTradeNotifyBot).
-
Nach der Erstellung stellt BotFather einen Bot Token bereit. Speichere diesen (Beispiel: 1234567890:AAf8Z8PlyKy8Fce8e_y_w8A88vA8Eng_YYY ).
-
Erstelle in Telegram einen neuen Kanal (öffentlich oder privat – nach Wahl). Alternativ kann auch ein bestehender Kanal verwendet werden.
-
Ermittle die Chat ID des Kanals mit einer der folgenden Methoden:
-
über @userinfobot oder @RawDataBot (eine Nachricht im Kanal senden und den Wert chat.id kopieren),
-
oder über Telegram Web: den Kanal im Browser öffnen und die Adresszeile prüfen, zum Beispiel: https://web.telegram.org/a/#-1001234567890
Die Zahl nach # ist die Chat ID.
-
-
Öffne die Kanaleinstellungen → Administratoren → Administrator hinzufügen, füge den erstellten Bot hinzu und erteile ihm die Berechtigung, Nachrichten zu senden.
-
Öffne MetaTrader 5, gehe zu Extras → Optionen → Expert Advisors, aktiviere „WebRequest für aufgeführte URLs erlauben“ und füge hinzu: https://api.telegram.org
-
Füge das Utility Telegram Trade Notifier zu einem beliebigen Chart hinzu, öffne den Tab Eingaben, trage Bot Token und Chat ID ein und klicke auf OK.
-
Auf der linken Seite des Charts erscheint eine Test Telegram-Schaltfläche. Klicke darauf. Wenn alles korrekt eingerichtet ist, wird eine Testnachricht an den angegebenen Telegram-Kanal gesendet.
Wichtige Hinweise
-
das Utility öffnet oder verändert keine Trades
-
funktioniert nur bei laufendem MT5-Terminal
-
kompatibel mit allen MT5-Brokern
-
unterstützt sowohl Netting- als auch Hedging-Konten