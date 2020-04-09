Telegram Trade Notify
- Utilitaires
- Aleh Piatrenka
- Version: 1.0
- Activations: 5
Envoie automatiquement des notifications instantanées concernant l’ouverture, la fermeture et la fermeture partielle des transactions depuis MT5 directement vers Telegram.
Prend en charge 14 langues (English, French, German, Indian, Indonesian, Italian, Kazakh, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish, Ukrainian, Vietnamese)
FonctionnalitésNotifications d’ouverture de transactions
-
symbole
-
volume
-
Take Profit (optionnel)
-
Stop Loss (optionnel)
-
direction de la transaction (BUY / SELL)
-
prix d’ouverture
-
symbole
-
volume (partiel ou total)
-
prix de clôture (optionnel)
-
profit ou perte
-
détection précise des fermetures partielles (par exemple : 0.10 / 0.30 lots )
-
notifications pour tous les symboles du compte de trading (optionnel)
-
notifications uniquement pour le symbole du graphique actuel (optionnel)
-
bouton Test Telegram pour vérifier le fonctionnement du chat en un seul clic (optionnel)
-
protection contre les messages en double
À qui s’adresse cette utilité
-
traders qui ne souhaitent pas surveiller MT5 en permanence
-
utilisateurs d’Expert Advisors désirant suivre leur activité
-
utilisateurs de VPS ayant besoin de recevoir les événements de trading à distance
-
traders travaillant avec plusieurs symboles
Instructions de configuration
-
Ouvrez l’application Telegram et recherchez @BotFather.
-
Appuyez sur Start ou envoyez la commande /start .
-
Envoyez la commande /newbot pour créer un nouveau bot.
-
Définissez un nom pour le bot (au choix, par exemple MyTradeNotify), puis un nom d’utilisateur qui doit se terminer par bot (par exemple MyTradeNotifyBot).
-
Après la création, BotFather fournira un Bot Token. Enregistrez-le (exemple: 1234567890:AAf8Z8PlyKy8Fce8e_y_w8A88vA8Eng_YYY ).
-
Dans Telegram, créez un nouveau canal (public ou privé - à votre choix). Vous pouvez également utiliser un canal existant.
-
Obtenez le Chat ID du canal en utilisant l’une des méthodes suivantes :
-
via @userinfobot ou @RawDataBot (envoyez un message dans le canal et copiez la valeur chat.id ),
-
ou via Telegram Web: ouvrez le canal dans un navigateur et vérifiez la barre d’adresse, par exemple: https://web.telegram.org/a/#-1001234567890
Le numéro après # correspond à votre Chat ID.
-
-
Ouvrez les paramètres du canal → Administrateurs → Ajouter un administrateur, ajoutez le bot créé et accordez-lui l’autorisation d’envoyer des messages.
-
Ouvrez MetaTrader 5, allez dans Outils → Options → Expert Advisors, activez « Autoriser WebRequest pour les URL listées » et ajoutez: https://api.telegram.org
-
Attachez l’utilitaire Telegram Trade Notifier à n’importe quel graphique, ouvrez l’onglet Entrées, saisissez votre Bot Token et votre Chat ID, puis cliquez sur OK.
-
Un bouton Test Telegram apparaîtra sur le côté gauche du graphique. Cliquez dessus. Si tout est correctement configuré, un message de test sera envoyé au canal Telegram spécifié.
Informations importantes
-
l’utilitaire n’ouvre ni ne modifie les transactions
-
fonctionne uniquement lorsque le terminal MT5 est en cours d’exécution
-
compatible avec tous les courtiers MT5
-
prend en charge les comptes netting et hedging