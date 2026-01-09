Slack Notify

Sendet automatisch Benachrichtigungen über Handelseröffnungen, -schließungen und -teilschließungen vom MT5 an Slack.

Das Dienstprogramm unterstützt 16 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Indisch (Hindi), Indonesisch, Italienisch, Kasachisch, Koreanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Türkisch, Ukrainisch und Vietnamesisch. Das Produkt wurde für Trader entwickelt, die Slack-Benachrichtigungen erhalten möchten, ohne das Terminal ständig überwachen zu müssen. Es eignet sich für Expert Advisor-Nutzer, die ihre Aktivitäten überwachen möchten, für Händler, die mit mehreren Symbolen arbeiten, und für VPS-Nutzer.

Vollständige und teilweise Positionsschließungen werden korrekt erkannt (z. B. 0,10 / 0,30 Lots), und ein Schutz vor doppelten Nachrichten ist implementiert.

Benachrichtigungen können für alle Symbole des Handelskontos oder nur für das Chart-Symbol, an das das Tool angehängt ist, gesendet werden (optional).
Eine Test-Slack-Schaltfläche ist verfügbar, um die Chat-Funktionalität zu überprüfen, und kann nach der Einrichtung aus dem Chart ausgeblendet werden.

Inhalt der Benachrichtigung:

Eine Benachrichtigung zur Handelseröffnung umfasst: Symbol, Volumen, Handelsrichtung (KAUFEN/VERKAUFEN), Eröffnungskurs sowie Take Profit- und Stop Loss-Werte (optional).
Eine Benachrichtigung zur Handelsschließung umfasst: Symbol, geschlossenes Volumen (teilweise oder vollständig), Schlusskurs (optional) und endgültiger Gewinn oder Verlust.

Einfache Einrichtung:

  1. Erstellen Sie eine neue App in Slack, konfigurieren Sie einen Incoming Webhook, wählen Sie einen Kanal aus und kopieren Sie dessen Webhook-URL.
  2. Aktivieren Sie in MetaTrader 5 WebRequest für https://hooks.slack.com/, hängen Sie das Dienstprogramm an einen beliebigen Chart und geben Sie die Webhook-URL in den Eingabewert ein.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Test Slack im Chart, um die Funktionalität zu überprüfen.
Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie im Screenshot.

Wichtige Hinweise:

Mit dem Dienstprogramm können keine Geschäfte eröffnet oder geändert werden.
Funktioniert nur, wenn das MetaTrader 5-Terminal läuft.
Kompatibel mit allen MT5-Brokern und unterstützt sowohl Netting- als auch Hedging-Konten.


