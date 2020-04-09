Telegram Trade Notify

MT5’ten Telegram’a işlem açılışı, kapanışı ve kısmi kapanışlar hakkında anlık bildirimler otomatik olarak gönderir.

14 dili destekler (English, French, German, Indian, Indonesian, Italian, Kazakh, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish, Ukrainian, Vietnamese)

Özellikler:

İşlem açılış bildirimleri

  • sembol

  • hacim

  • Take Profit (isteğe bağlı)

  • Stop Loss (isteğe bağlı)

  • işlem yönü (BUY / SELL)

  • açılış fiyatı

İşlem kapanış bildirimleri

  • sembol

  • hacim (kısmi veya tam)

  • kapanış fiyatı (isteğe bağlı)

  • kâr veya zarar

Ek özellikler

  • kısmi kapanışların doğru şekilde algılanması (örnek: 0.10 / 0.30 lots )

  • işlem hesabındaki tüm semboller için bildirimler (isteğe bağlı)

  • yalnızca mevcut grafik sembolü için bildirimler (isteğe bağlı)

  • sohbeti tek tıkla test etmek için Test Telegram düğmesi (isteğe bağlı)

  • yinelenen mesajlara karşı koruma

Bu yardımcı araç kimler için uygundur:

  • MT5’i sürekli takip etmek istemeyen trader’lar

  • Expert Advisor kullanan ve işlemlerini izlemek isteyen kullanıcılar

  • uzaktan işlem olaylarını almak isteyen VPS kullanıcıları

  • birden fazla sembolle işlem yapan trader’lar

Kurulum talimatları

  1. Telegram uygulamasını açın ve @BotFather’ı arayın.

  2. Start düğmesine basın veya /start komutunu gönderin.

  3. Yeni bir bot oluşturmak için /newbot komutunu gönderin.

  4. Bot için bir ad belirleyin (örneğin MyTradeNotify) ve ardından bot ile bitmesi gereken bir kullanıcı adı seçin (örneğin MyTradeNotifyBot).

  5. Bot oluşturulduktan sonra BotFather size bir Bot Token verecektir. Bu anahtarı kaydedin (örnek: 1234567890:AAf8Z8PlyKy8Fce8e_y_w8A88vA8Eng_YYY ).

  6. Telegram’da yeni bir kanal oluşturun (genel veya özel - tercihinize bağlı). Mevcut bir kanalı da kullanabilirsiniz.

  7. Kanal Chat ID’sini aşağıdaki yöntemlerden biriyle öğrenin:

    • @userinfobot veya @RawDataBot kullanarak (kanala bir mesaj gönderin ve chat.id değerini kopyalayın),

    • veya Telegram Web üzerinden: kanalı tarayıcıda açın ve adres çubuğunu kontrol edin, örneğin: https://web.telegram.org/a/#-1001234567890

      # işaretinden sonraki sayı sizin Chat ID’nizdir.

  8. Kanal ayarlarını açın → YöneticilerYönetici ekle, oluşturduğunuz botu ekleyin ve mesaj gönderme izni verin.

  9. MetaTrader 5’i açın, Araçlar → Seçenekler → Expert Advisor’lar menüsüne gidin, “Listelenen URL’ler için WebRequest’e izin ver” seçeneğini etkinleştirin ve şu adresi ekleyin:

    https://api.telegram.org

  10. Telegram Trade Notifier yardımcı aracını herhangi bir grafiğe ekleyin, Girdiler sekmesini açın, Bot Token ve Chat ID bilgilerini girin, ardından OK’e tıklayın.

  11. Grafiğin sol tarafında Test Telegram düğmesi görünecektir. Bu düğmeye tıklayın. Her şey doğru yapılandırıldıysa, belirtilen Telegram kanalına bir test mesajı gönderilecektir.

Önemli notlar:

  • bu yardımcı araç işlem açmaz veya mevcut işlemleri değiştirmez

  • yalnızca MT5 terminali çalışırken çalışır

  • tüm MT5 broker’larıyla uyumludur

  • hem netting hem de hedging hesap türlerini destekler

