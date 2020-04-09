Telegram Trade Notify

Invia automaticamente notifiche istantanee sull’apertura, chiusura e chiusura parziale delle operazioni da MT5 direttamente su Telegram.

Supporta 14 lingue (English, French, German, Indian, Indonesian, Italian, Kazakh, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish, Ukrainian, Vietnamese)

Funzionalità:

Notifiche di apertura delle operazioni

  • simbolo

  • volume

  • Take Profit (opzionale)

  • Stop Loss (opzionale)

  • direzione dell’operazione (BUY / SELL)

  • prezzo di apertura

Notifiche di chiusura delle operazioni

  • simbolo

  • volume (parziale o totale)

  • prezzo di chiusura (opzionale)

  • profitto o perdita

Funzionalità aggiuntive

  • rilevamento accurato delle chiusure parziali (ad esempio: 0.10 / 0.30 lots )

  • notifiche per tutti i simboli del conto di trading (opzionale)

  • notifiche solo per il simbolo del grafico corrente (opzionale)

  • pulsante Test Telegram per verificare il funzionamento del chat con un solo clic (opzionale)

  • protezione contro messaggi duplicati

A chi è destinata questa utility:

  • trader che non vogliono monitorare costantemente MT5

  • utenti di Expert Advisor che desiderano controllare la loro attività

  • utenti VPS che necessitano di ricevere eventi di trading da remoto

  • trader che operano su più simboli

Istruzioni di configurazione

  1. Apri l’app Telegram e cerca @BotFather.

  2. Premi Start o invia il comando /start .

  3. Invia il comando /newbot per creare un nuovo bot.

  4. Imposta un nome per il bot (qualsiasi, ad esempio MyTradeNotify) e poi un nome utente che deve terminare con bot (ad esempio MyTradeNotifyBot).

  5. Dopo la creazione, BotFather fornirà un Bot Token. Salvalo (esempio: 1234567890:AAf8Z8PlyKy8Fce8e_y_w8A88vA8Eng_YYY ).

  6. In Telegram, crea un nuovo canale (pubblico o privato - a tua scelta). È possibile utilizzare anche un canale esistente.

  7. Ottieni il Chat ID del canale utilizzando uno dei seguenti metodi:

    • tramite @userinfobot o @RawDataBot (invia un messaggio nel canale e copia il valore chat.id ),

    • oppure tramite Telegram Web: apri il canale nel browser e controlla la barra degli indirizzi, ad esempio: https://web.telegram.org/a/#-1001234567890

      Il numero dopo # è il tuo Chat ID.

  8. Apri le impostazioni del canale → AmministratoriAggiungi amministratore, aggiungi il bot creato e concedigli il permesso di inviare messaggi.

  9. Apri MetaTrader 5, vai su Strumenti → Opzioni → Expert Advisor, abilita “Consenti WebRequest per gli URL elencati” e aggiungi: https://api.telegram.org

  10. Collega l’utility Telegram Trade Notifier a qualsiasi grafico, apri la scheda Input, inserisci il Bot Token e il Chat ID, quindi fai clic su OK.

  11. Sul lato sinistro del grafico apparirà un pulsante Test Telegram. Fai clic su di esso. Se tutto è configurato correttamente, verrà inviato un messaggio di prova al canale Telegram specificato.

Note importanti:

  • l’utility non apre né modifica operazioni

  • funziona solo mentre il terminale MT5 è in esecuzione

  • compatibile con tutti i broker MT5

  • supporta conti netting e hedging

Prodotti consigliati
Check Execution
Ivan Zaidenberg
1 (1)
Utilità
This script will show you information about the execution speed of market orders. Instruction 1. Press " File/Open Data Folder " 2. Copy the log-files from  ../Logs   to   ../MQL5/Files 3. Run the CheckExec script on EURUSD chart, for example 4. Select parameters: AllOrders - check execution time of all market orders for EURUSD, OpenOrders - check execution time of market orders which where used to open positions on EURUSD, CloseOrders - check execution time of market orders which where used to
Supporting for scapling XAUUSD
Kieu Quyen Ly
Utilità
Questo EA è utilizzato principalmente per lo scalping su XAUUSD. Scopo   Rimuove l’emozione dalla gestione delle operazioni — protegge automaticamente le posizioni e prende profitto così non devi prendere decisioni difficili sotto pressione. Cosa fa   ️ Stop Loss automatico   Imposta SL basandosi su recenti massimi/minimi + buffer   Niente più stress per la collocazione manuale   Profitti parziali automatici   Due modalità:   Movimento fisso: chiude il 50% dopo uno spostamento di prezzo
Forex Sizer
Riyo Putra
Utilità
This tool will help you calculate position size based on the lines that you draw on the chart. It will automatically create the trading setup in the background and provide adaptive buttons for market and pending order confirmation. The design is very simple and straightforward, with just a single click you will be able to place the trading setup. Features Set your risk based on your predefined amount or percent of your account balance. Drag the lines to define the entry, take profit target and s
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indicatori
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
Lotsize calculator for deriv and synthetic indices
Emilio Jose Quintero Ramos
Utilità
It has never been so easy to manage the risk of your account until now, this tool will allow you to have full control of your capital and manage your entries in the synthetic index derivative markets, in an easy, practical and safe way. The available input and configuration parameters are as follows :  RISK MANAGEMENT 1. Value of your account: Here as its name says you will place the value corresponding to the size of your account, for example if your account is 150 dollars the corresponding val
TrendLine Auto Executor
Alessandro Bertoli
Utilità
ATTENZIONE: l'applicazione non può funzionare nello Strategy Tester, se desideri provare la versione demo gratuitamente per una settimana, o hai delle domande, scrivimi una mail! Trovi il mio indirizzo sul mio profilo utente. TrendLine Auto Executor è un software capace di individuare le trendline che hai tracciato sul grafico ed aprire gli ordini non appena queste vengono toccate o superate. Il software permette di gestire due ordini alla volta per ogni chart tramite il tracciamento di due gru
Fractal Advanced MT5
Siarhei Vashchylka
5 (6)
Indicatori
Fractal Advanced - displays Fractal and Alligator indicators on the price chart. Has wide options for settings and customization. It is also equipped with alerts and a hotkey system. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. The indicator does not fill the entire chart with fractals, but allows you to display only relevant signals. 2. The number of fractals is adjusted by scrolling the mouse while holding down the Shift key. 3. Instantly show/hide the Alligator
Local Copy Trading Osw
William Oswaldo Mayorga Urduy
Utilità
COPY TRADING LOCALE OSW Questo è uno strumento eccellente se vuoi copiare le negoziazioni da un conto all'altro. Per configurare l'esperto, è necessario seguire i seguenti passaggi: 1) Verificare che nel terminale SLAVE sia abilitato il trading automatico. 2) Verificare che l'EA disponga delle autorizzazioni di trading nel terminale SLAVE. 3) Aggiungere l'Expert a un grafico MASTER e configurarlo come MASTER. 4) Aggiungi l'esperto a un grafico SLAVE e configuralo come SLAVE (1,2,3,4,5) 5
Trade Mate
Sotirios Apostolos Adaloglou
Utilità
Trade Mate is the trading tool for manual traders who want to take their trading to the next level. Packed with advanced features like automatic trailing stop loss, lot size calculation, pending orders, partial close, open trade management, and daily drawdown protection(makes it easier to stick to your daily equity risk).  Trade Mate offers everything you need to trade with precision and confidence. Don't settle for less - try Trade Mate today and see the difference for yourself! Check it on You
Silver Zebra Trading System
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicatori
Silver Zebra Trading System - Uncover Market Momentum Unlock a powerful new way to visualize market trends and momentum with the Silver Zebra Trading System. This unique MetaTrader 5 indicator is designed to give you a clear and immediate understanding of market dynamics, helping you make more informed trading decisions. For just $30, you can add this indispensable tool to your trading arsenal. What is the Silver Zebra Trading System? The Silver Zebra Trading System is a sophisticated indicator
Mega Spikes Max
Niccyril Chirindo
1 (2)
Indicatori
Mega Spikes Max is a specialized indicator for Boom and Crash synthetic indices that generates trading signals with automatic alert notifications. Features The indicator analyzes market conditions using proprietary algorithms and displays buy/sell arrows directly on the chart. It works specifically with Boom and Crash indices on M5 timeframe. Signal generation combines multiple technical analysis methods to identify potential trading opportunities. The system provides two TP levels and SL calcu
Dagangduit Monitor
Agus Pujianto
Indicatori
The DD_Profit_Monitor MT5  indicator is a trading tool developed by the Dagangduit Core Team . This indicator is designed to monitor profits in real-time with the following key features: All Time Profit : Displays the total profit earned since the beginning of the trading account's usage. This feature helps traders see the overall performance of their trading activities. Daily Profit : Displays daily profits, allowing traders to monitor their daily performance more specifically. Key Features: Al
Red Zone Monitor
Tatsuya Otani
Indicatori
RED ZONE Monitor Loss-Cut & Break-Even Risk Monitor for Averaging Traders (MT5) RED ZONE Monitor is a risk management indicator for traders who use averaging, scaling-in, or multiple open positions . It visually displays: The loss-cut (liquidation) risk zone The break-even price Based on current open positions, lots, and margin conditions This indicator does not provide entry signals. It does not promise profits. It shows where your account actually fails if price moves against you. What RED ZO
OHLC Candle
Fernando Sanches
Indicatori
This tool draws candles at different TIMEFRAME from the 'pattern' displayed on the screen... ...In the 'Standard Chart' M1, he draws the Candles in M15. For example: The 'Standard Chart' in M1, the 'OHLC' in M15 are drawn the Candles (boxes) of M15 behind the candles of M1. Download the demo version... ...see how it can help you notice Support/Resistance points as well as good moves with highs and lows in the 15M.
Visual Dolphin Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicatori
Visual Dolphin Indicator Unlock the rhythm of the market with the Visual Dolphin Indicator, your ultimate tool for identifying and capitalizing on market trends with clarity and confidence. Designed for both novice and experienced traders, this indicator eliminates the noise and guesswork, providing crystal-clear buy and sell signals directly on your chart. The Logic Behind the Waves The core of the Visual Dolphin Indicator is a sophisticated yet intuitive dual-wave system based on moving avera
Easy Trade Panel Expert for MT5
Mehnoosh Karimi
Utilità
Easy Trade Panel Expert for MT5 The Easy Trade Panel is a dedicated trading tool designed to enhance risk control and capital management. This expert advisor includes two main sections: ·         Order execution, position sizing, and risk-reward configuration ·         Trade management features for active positions Features and Specifications Category Capital Management – Risk Management – Trading Utilities Platform MetaTrader 5 Skill Level Beginner Indicator Type Risk & Capital Control Time Fr
Lots Risk Sizer
Andrii Diachenko
Indicatori
The Lots Risk Sizer indicator will help you quickly determine the volume of a position in lots The indicator has a collapsible panel at the touch of a button. When installed on a chart, it is located in the lower right corner in the form of a triangular button. Indicator parameters: Risk - the amount of risk in the account currency (usd, eur, etc....). Enter only a whole number Lots - risk in lots Show description (On/Off) - show a text description of the displayed values Display state (On/O
Auto Break Even Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilità
Auto Break-Even Utility MT5 Visualize Your Break-Even Levels Instantly! Auto Break-Even Utility MT5 is a powerful and straightforward tool designed for traders who want to monitor their break-even points with clarity. This utility does not move stop-loss levels or manage trades but instead provides a real-time visual representation of where your break-even levels lie for both buy and sell positions. Why Use Auto Break-Even Utility MT5? When trading multiple positions, it can be difficult to det
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicatori
L'indicatore costruisce le quotazioni attuali, che possono essere confrontate con quelle storiche e su questa base fanno una previsione del movimento dei prezzi. L'indicatore ha un campo di testo per una rapida navigazione fino alla data desiderata. Opzioni: Simbolo - selezione del simbolo che visualizzerà l'indicatore; SymbolPeriod - selezione del periodo da cui l'indicatore prenderà i dati; IndicatorColor - colore dell'indicatore; HorisontalShift - spostamento delle virgolette disegnate d
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
Indicatori
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
BalanceCandles
Dequan Li
Utilità
//--- indicator settings input string Custom_Symbol_SetName = "Nayuta"; Custom_Symbol_SetName     Il parametro servirà come nome di varietà per il tuo grafico personalizzato. Il grafico personalizzato sotto questo nome registrerà le modifiche nel valore netto del tuo conto dopo aver attivato il servizio, che ti aiuta ad analizzare le tue transazioni e le statistiche dei cambiamenti nelle tue partecipazioni. Sarà visualizzato in un grafico a candela sul tuo grafico del computer, rendendolo più i
Trend Wave Analyzer
Rong Bin Su
Utilità
Trend Wave Analyzer Overview The Trend Wave Analyzer is a specialized MQL5 tool designed for MetaTrader 5 that identifies,analyzes,and visualizes price trend cycles in financial markets.It detects complete up/down/sideways price movements by identifying key turning points(peaks and troughs)in price action,providing traders with valuable insights into market behavior patterns. #Key Features -Multi-symbol Analysis:Analyze multiple trading instruments simultaneously -Trend Identification:Auto
B3 Straddle ATM
Wellington Silva
Utilità
Script that generates a report of possible ATM Straddle operations. It works for any asset on the spot market that has authorized stock options series on the B3 (Brazilian stock exchange). Straddle operations presented in the report: Short Straddle operations Uncovered Short Straddle Covered Call Short Straddle Diagonal Covered Call Short Straddle (expiration of the covered call after the expiration of the short options) Iron Butterfly Iron Butterfly "Pozinho" Diagonal Iron Butterfly (diagonal
SlopeChannelB MT5
MIKHAIL VINOGRADOV
Indicatori
SlopeChannelB – uno strumento di analisi tecnica che costruisce un canale di movimento del prezzo inclinato, offrendo opportunità uniche per valutare la situazione attuale del mercato e trovare segnali di trading. Caratteristiche principali dell'indicatore: Canale di movimento del prezzo inclinato : L'indicatore aiuta a visualizzare i livelli di supporto e resistenza, che possono indicare potenziali punti di inversione o continuazione del trend. Vari colori delle linee e evidenziazione dell
FutureProfile
Gennady Sergienko
Indicatori
Idea The idea is — it seems to me that exactly at 10:00 EURUSD always goes up. How can this be verified? This indicator analyzes historical data at the   same hour of the day   over the past N days and shows: ProbUp   — the probability that after a given number of bars ( HorizonBars ) the price will be higher; ZEdge   — the “strength” of the signal = average move / dispersion. This allows you to understand: “In 70% of cases, after 3 bars during this hour the market moved up.” “The signal is
FREE
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indicatori
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
Auto SL and TP
Arthur Singer
Utilità
Auto SL and TP is a program that adds StopLoss and TakeProfit automatically, so you don't need to worry about it anymore. The program checks at any time if StopLoss and TakeProfit are set correctly!!! You can enter your values via the input parameter. Input-Settings StopLoss: Boolean value, if set to true, will be executed. StopLoss in Points TakeProfit: Boolean value, if set to true, will be executed. TakeProfit in Points
Drawdown Tracker
Jaron Clegg
Indicatori
MT5 Drawdown Tracker – Track Your EA’s Performance with Precision! Take your trading analysis to the next level with our MT5 indicator designed to monitor, record, and report the drawdown of any Expert Advisor. Whether you’re fine-tuning your strategies or optimizing risk management, this tool gives you the insights you need. Key Features: Effortless Tracking: Automatically monitors the drawdown levels of your EAs with precision. Comprehensive Data Storage: Accurately logs each drawdown event,
Trade Assistant Expert TF for MT5
Mehnoosh Karimi
Utilità
Trade Assistant Expert TF MT5 The Trade Assistant Expert is an advanced trading utility built for MetaTrader 5, offering an interactive on-chart control panel that enables smooth trade execution and comprehensive risk monitoring. This expert advisor includes essential automated features such as automatic Stop Loss adjustment to breakeven, Trailing Stop activation, and a real-time countdown displaying the time remaining until the next candlestick forms.   Trade Assistant Expert Specifications The
OneKey
Trinh Minh Tung
Utilità
Instead of sticking to the Charts,let's use OneKey. Welcome to our new product - OneKey ! This is a great product written in MQL5, a streamlined version of the ALL IN ONE Keylevel product with the only feature removed being Algo trading. Other features of the product are kept intact and not affected. OneKey integrates many notable functions, including trend determination and Kelevel drawing, detecting Engulfing candle signals, Pinbar, Sideway breakout patterns, BOS, CHOCH, along with profession
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilità
Sperimenta una copia di trading eccezionalmente veloce con il   Local Trade Copier EA MT5 . Con la sua facile configurazione in 1 minuto, questo copiatore di trading ti consente di copiare i trades tra diversi terminali di MetaTrader sullo stesso computer Windows o su Windows VPS con velocità di copia ultra veloci inferiori a 0.5 secondi. Che tu sia un trader principiante o professionista,   Local Trade Copier EA MT5   offre una vasta gamma di opzioni per personalizzarlo alle tue esigenze speci
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilità
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilità
Versione Beta Telegram to MT5 Signal Trader è quasi pronto per il rilascio ufficiale in versione alpha. Alcune funzionalità sono ancora in fase di sviluppo e potresti riscontrare piccoli bug. Se riscontri problemi, ti preghiamo di segnalarli, il tuo feedback aiuta a migliorare il software per tutti. Il prezzo aumenterà dopo 20 vendite. Copie rimanenti a $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader è uno strumento potente che copia automaticamente segnali di trading da canali o gruppi Telegram a
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilità
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilità
Smart Stop Scanner – Analisi multi-asset degli stop-loss basata sulla reale struttura di mercato Panoramica Smart Stop Scanner offre un monitoraggio professionale dei livelli di stop-loss su più mercati. Il sistema identifica automaticamente le zone di stop più rilevanti basandosi sulla reale struttura di mercato, sulle rotture significative e sulla logica del price action, presentando tutte le informazioni in un pannello chiaro, coerente e ottimizzato per schermi ad alta risoluzione (DPI-awar
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilità
Smart Stop Manager – Esecuzione automatica dello stop-loss con precisione professionale Panoramica Smart Stop Manager è il livello di esecuzione della linea Smart Stop, progettato per i trader che richiedono una gestione dello stop-loss strutturata, affidabile e completamente automatizzata su più posizioni aperte. Monitora continuamente tutte le operazioni attive, calcola il livello di stop ottimale utilizzando la logica di struttura di mercato Smart Stop e aggiorna gli stop automaticamente se
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilità
Questo prodotto filtra tutti gli esperti consulenti e i grafici manuali durante il periodo delle notizie, così non dovrai preoccuparti di improvvisi picchi di prezzo che potrebbero distruggere le tue impostazioni di trading manuali o le negoziazioni effettuate da altri esperti consulenti. Questo prodotto viene fornito anche con un sistema completo di gestione degli ordini che può gestire le tue posizioni aperte e gli ordini in sospeso prima della pubblicazione di qualsiasi notizia. Una volta che
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gatto Copiatore MT5) è un copiatore di trade locale e un framework completo di gestione del rischio ed esecuzione progettato per le sfide di trading odierne. Dalle sfide delle prop firm alla gestione di portafogli personali, si adatta a ogni situazione con una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata dei trade. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che Slave (ricevente), con sincro
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilità
MT5 to Telegram Signal Provider è un'utilità facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali specificati a una chat, canale o gruppo Telegram, rendendo il tuo account un fornitore di segnali. A differenza della maggior parte dei prodotti concorrenti, non utilizza importazioni DLL. [ Dimostrativo ] [ Manuale ] [ Versione MT4 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configurazione Una guida utente passo-passo è disponibile. Nessuna cono
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilità
Pannello di trading per il trading in 1 clic.   Lavorare con posizioni e ordini!   Trading dal grafico o dalla tastiera. Con il nostro pannello di trading, puoi eseguire operazioni con un solo clic direttamente dal grafico ed eseguire operazioni di trading 30 volte più velocemente rispetto al controllo MetaTrader standard. I calcoli automatici di parametri e funzioni rendono il trading più veloce e conveniente per i trader. Suggerimenti grafici, etichette informative e informazioni complete sugl
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilità
Trade copyr per MT5 è un trade copyr per la piattaforma МetaТrader 5   . Copia le negoziazioni forex   tra       eventuali conti   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 per la versione COPYLOT MT5 (o MT4   -   MT4 MT5   -   MT4 per la versione COPYLOT MT4) Fotocopiatrice affidabile! Versione MT4 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Puoi anche copiare le operazioni nel termina
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilità
Seconds Chart — uno strumento unico per creare grafici in secondi su MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puoi generare grafici con timeframe definiti in secondi, ottenendo una flessibilità e una precisione d'analisi ideali, non disponibili nei grafici standard in minuti o ore. Ad esempio, il timeframe S15 indica un grafico con candele di 15 secondi. Puoi utilizzare qualsiasi indicatore e Expert Advisor con supporto per simboli personalizzati. Lavorare con loro è comodo quanto operare sui grafici
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilità
Grid Manual è un pannello di trading per lavorare con una griglia di ordini. L'utilità è universale, ha impostazioni flessibili e un'interfaccia intuitiva. Funziona con una griglia di ordini non solo nella direzione delle perdite, ma anche nella direzione dell'aumento dei profitti. Il trader non ha bisogno di creare e mantenere una griglia di ordini, lo farà l'utilità. È sufficiente aprire un ordine e il manuale di Grid creerà automaticamente una griglia di ordini per esso e lo accompagnerà fino
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilità
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilità
Crypto Charting for MT5 – Integrazione grafici criptovalute in MetaTrader 5 Panoramica Crypto Charting for MT5 offre dati OHLC in tempo reale tramite WebSocket. Supporta più exchange e aggiorna automaticamente i dati in MT5. Funzionalità Dati in tempo reale via WebSocket Aggiornamento automatico dei dati storici Sincronizzazione pianificata dopo interruzioni Compatibile con tutti i timeframe MT5 Dati OHLCV completi Supporto per il tester di strategia Riconnessione automatica Exchange supportati
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilità
Trade Manager per aiutarti a entrare e uscire rapidamente dalle operazioni calcolando automaticamente il tuo rischio. Incluse funzionalità che ti aiutano a prevenire l'eccessivo trading, il vendetta trading e il trading emotivo. Le operazioni possono essere gestite automaticamente e i parametri di performance del conto possono essere visualizzati in un grafico. Queste caratteristiche rendono questo pannello ideale per tutti i trader manuali e aiuta a migliorare la piattaforma MetaTrader 5. Suppo
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilità
Da Telegram a MT5:   la soluzione definitiva per la copia del segnale Semplifica il tuo trading con Telegram su MT5, il moderno strumento che copia i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 5, senza bisogno di DLL. Questa potente soluzione garantisce un'esecuzione precisa dei segnali, ampie opzioni di personalizzazione, fa risparmiare tempo e aumenta la tua efficienza. [ Instructions and DEMO ] Caratteristiche principali Integrazione d
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilità
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilità
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilità
Ultimate Trade Assistant MT5 — Assistente di Trading Multifunzionale Oltre 66 strumenti integrati per analisi, gestione del rischio e automazione del trading. L’assistente combina gestione del rischio, ordini intelligenti, analisi di mercato e controllo delle posizioni in un’unica interfaccia semplice e potente. Ideale per Forex, azioni, indici e criptovalute. Perché i trader lo scelgono Esecuzione rapida e gestione completa con un clic Calcolo automatico di lotto e rischio in base al saldo Ordi
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilità
DashPlus è uno strumento avanzato di gestione delle operazioni progettato per migliorare l'efficienza e l'efficacia del trading sulla piattaforma MetaTrader 5. Offre una suite completa di funzionalità, tra cui calcolo del rischio, gestione degli ordini, sistemi di griglia avanzati, strumenti basati su grafici e analisi delle prestazioni. Caratteristiche Principali 1. Griglia di Recupero Implementa un sistema di griglia flessibile e di media per gestire le operazioni in condizioni di mercato avve
News Filter EA
Rashed Samir
Utilità
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify trading days and hours for your expert. The News Filter EA also includes risk management  and equity protection features. MT4 Version KEY
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Utilità
Easy Trade – Gestione Operativa Intelligente, Semplice e Potente Easy Trade è la soluzione tutto-in-uno per la gestione delle operazioni su MetaTrader, ideale per chi desidera mantenere il rischio sotto controllo e garantire un’esecuzione fluida. Progettato da zero con il feedback reale dei trader, Easy Trade rende semplice eseguire, monitorare e gestire operazioni su più simboli – senza complicare il tuo flusso di lavoro. Che tu faccia scalping manuale o gestisca un piccolo portafoglio di str
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilità
This is exactly what the name says. Visual strategy builder . One of a kind. Turn your trading strategies and ideas into Expert Advisors without writing single line of code. Generate mql source code files with a few clicks and get your fully functional Expert Advisors, which are ready for live execution, strategy tester and cloud optimization. There are very few options for those who have no programming skills and can not create their trading solutions in the MQL language. Now, with Bots Builde
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Utilità
Remote Trade Copier is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both local and remote modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes less than 1 second. MT4 Version (Only Local) MT5 Version (Only Local) MT4 Full Version (Local & Remote) Local mode refers to both MetaTrader platforms being installed on the same system,
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione