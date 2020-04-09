Telegram Trade Notify
- Utilità
- Aleh Piatrenka
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Invia automaticamente notifiche istantanee sull’apertura, chiusura e chiusura parziale delle operazioni da MT5 direttamente su Telegram.
Supporta 14 lingue (English, French, German, Indian, Indonesian, Italian, Kazakh, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish, Ukrainian, Vietnamese)
Funzionalità:Notifiche di apertura delle operazioni
-
simbolo
-
volume
-
Take Profit (opzionale)
-
Stop Loss (opzionale)
-
direzione dell’operazione (BUY / SELL)
-
prezzo di apertura
-
simbolo
-
volume (parziale o totale)
-
prezzo di chiusura (opzionale)
-
profitto o perdita
-
rilevamento accurato delle chiusure parziali (ad esempio: 0.10 / 0.30 lots )
-
notifiche per tutti i simboli del conto di trading (opzionale)
-
notifiche solo per il simbolo del grafico corrente (opzionale)
-
pulsante Test Telegram per verificare il funzionamento del chat con un solo clic (opzionale)
-
protezione contro messaggi duplicati
A chi è destinata questa utility:
-
trader che non vogliono monitorare costantemente MT5
-
utenti di Expert Advisor che desiderano controllare la loro attività
-
utenti VPS che necessitano di ricevere eventi di trading da remoto
-
trader che operano su più simboli
Istruzioni di configurazione
-
Apri l’app Telegram e cerca @BotFather.
-
Premi Start o invia il comando /start .
-
Invia il comando /newbot per creare un nuovo bot.
-
Imposta un nome per il bot (qualsiasi, ad esempio MyTradeNotify) e poi un nome utente che deve terminare con bot (ad esempio MyTradeNotifyBot).
-
Dopo la creazione, BotFather fornirà un Bot Token. Salvalo (esempio: 1234567890:AAf8Z8PlyKy8Fce8e_y_w8A88vA8Eng_YYY ).
-
In Telegram, crea un nuovo canale (pubblico o privato - a tua scelta). È possibile utilizzare anche un canale esistente.
-
Ottieni il Chat ID del canale utilizzando uno dei seguenti metodi:
-
tramite @userinfobot o @RawDataBot (invia un messaggio nel canale e copia il valore chat.id ),
-
oppure tramite Telegram Web: apri il canale nel browser e controlla la barra degli indirizzi, ad esempio: https://web.telegram.org/a/#-1001234567890
Il numero dopo # è il tuo Chat ID.
-
-
Apri le impostazioni del canale → Amministratori → Aggiungi amministratore, aggiungi il bot creato e concedigli il permesso di inviare messaggi.
-
Apri MetaTrader 5, vai su Strumenti → Opzioni → Expert Advisor, abilita “Consenti WebRequest per gli URL elencati” e aggiungi: https://api.telegram.org
-
Collega l’utility Telegram Trade Notifier a qualsiasi grafico, apri la scheda Input, inserisci il Bot Token e il Chat ID, quindi fai clic su OK.
-
Sul lato sinistro del grafico apparirà un pulsante Test Telegram. Fai clic su di esso. Se tutto è configurato correttamente, verrà inviato un messaggio di prova al canale Telegram specificato.
Note importanti:
-
l’utility non apre né modifica operazioni
-
funziona solo mentre il terminale MT5 è in esecuzione
-
compatibile con tutti i broker MT5
-
supporta conti netting e hedging