Telegram Trade Notify
- Utilidades
- Aleh Piatrenka
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Envía automáticamente notificaciones instantáneas sobre la apertura, cierre y cierre parcial de operaciones desde MT5 directamente a Telegram.
Compatible con 14 idiomas (English, French, German, Indian, Indonesian, Italian, Kazakh, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish, Ukrainian, Vietnamese)
Funciones:Notificaciones de apertura de operaciones
-
símbolo
-
volumen
-
Take Profit (opcional)
-
Stop Loss (opcional)
-
dirección de la operación (BUY / SELL)
-
precio de apertura
-
símbolo
-
volumen (parcial o total)
-
precio de cierre (opcional)
-
ganancia o pérdida
-
detección precisa de cierres parciales (por ejemplo: 0.10 / 0.30 lots )
-
notificaciones para todos los símbolos de la cuenta de trading (opcional)
-
notificaciones solo para el símbolo del gráfico actual (opcional)
-
botón Test Telegram para verificar el chat con un solo clic (opcional)
-
protección contra mensajes duplicados
¿Para quién es esta utilidad:
-
traders que no quieren supervisar constantemente MT5
-
usuarios de Asesores Expertos que desean controlar su actividad
-
usuarios de VPS que necesitan recibir eventos de trading de forma remota
-
traders que operan con múltiples símbolos
Instrucciones de configuración:
-
Abra la aplicación Telegram y busque @BotFather.
-
Pulse Start o envíe el comando /start .
-
Envíe el comando /newbot para crear un nuevo bot.
-
Establezca un nombre para el bot (cualquiera, por ejemplo MyTradeNotify) y luego un nombre de usuario que debe terminar en bot (por ejemplo MyTradeNotifyBot).
-
Tras la creación, BotFather proporcionará un Bot Token. Guárdelo (ejemplo: 1234567890:AAf8Z8PlyKy8Fce8e_y_w8A88vA8Eng_YYY ).
-
En Telegram, cree un nuevo canal (público o privado - a su elección). También puede utilizar un canal existente.
-
Obtenga el Chat ID del canal mediante uno de los siguientes métodos:
-
usando @userinfobot o @RawDataBot (envíe un mensaje al canal y copie el valor chat.id ),
-
o mediante Telegram Web: abra el canal en el navegador y revise la barra de direcciones, por ejemplo: https://web.telegram.org/a/#-1001234567890
El número después de # es su Chat ID.
-
-
Abra la configuración del canal → Administradores → Agregar administrador, añada el bot creado y concédale permiso para enviar mensajes.
-
Abra MetaTrader 5, vaya a Herramientas → Opciones → Asesores Expertos, active “Permitir WebRequest para las URL listadas” y agregue: https://api.telegram.org
-
Adjunte la utilidad Telegram Trade Notifier a cualquier gráfico, abra la pestaña Entradas, introduzca su Bot Token y Chat ID, luego haga clic en OK.
-
Aparecerá un botón Test Telegram en el lado izquierdo del gráfico. Haga clic en él.
Si todo está configurado correctamente, se enviará un mensaje de prueba al canal de Telegram especificado.
Notas importantes:
-
la utilidad no abre ni modifica operaciones
-
funciona solo mientras el terminal MT5 esté en ejecución
-
compatible con todos los brókers MT5
-
compatible con cuentas netting y hedging