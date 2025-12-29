Telegram Trade Notify
- Утилиты
- Aleh Piatrenka
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Автоматически отправляет мгновенные уведомления об открытии, закрытии и частичном закрытии сделок MT5 прямо в Telegram.
Поддержка 14 языков (English, French, German, Indian, Indonesian, Italian, Kazakh, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish, Ukrainian, Vietnamese)
Возможности:
Уведомление об открытии сделок
- символ
- объём
- Take Profit (опционально)
- Stop Loss (опционально)
- направление (BUY / SELL)
- цена открытия
Уведомление о закрытии сделок
- символ
- объём (частично или полностью)
- цена закрытия (опционально)
- прибыль или убыток
Дополнительно
- Определение частичных закрытий (например: 0.10 / 0.30 lots )
- Уведомления по всем символам аккаунта (опционально)
- Уведомления только по текущему символу графика (опционально)
- Кнопка Test Telegram - для проверки работы чата одним кликом (опционально)
- Защита от дубликатов сообщений
Кому будет полезен:
- Трейдерам, которые не хотят постоянно следить за MT5
- Пользователям советников, желающим контролировать их работу
- Владельцам VPS, которым важно получать события без входа в терминал
- Трейдерам, торгующим несколько символов
Настройка:
- Откройте приложение Telegram и в поиске найдите @BotFather.
- Нажмите Start или отправьте команду /start .
- Введите команду /newbot для создания нового бота.
- Задайте имя бота (любое, например MyTradeNotify) и затем username, который обязательно должен заканчиваться на bot (например MyTradeNotifyBot).
- После создания бота BotFather выдаст Bot Token. Сохраните его (пример: 1234567890:AAf8Z8PlyKy8Fce8e_y_w8A88vA8Eng_YYY ).
- В Telegram создайте новый канал (публичный или приватный - на ваш выбор). Можно использовать существующий канал.
- Узнайте Chat ID канала одним из способов: - через бота @userinfobot или @RawDataBot (отправьте сообщение в канал и скопируйте chat.id )
- или через веб-версию Telegram: откройте канал в браузере и посмотрите адресную строку, например: https://web.telegram.org/a/#-1001234567890 (число после # и есть ваш Chat ID).
- Откройте настройки канала → Администраторы → Добавить администратора и добавьте туда созданного бота, предоставив ему право отправлять сообщения.
- Откройте MetaTrader 5, перейдите в меню Сервис → Настройки → Советники, включите опцию «Разрешить WebRequest для следующих URL» и добавьте адрес https://api.telegram.org
- Добавьте утилиту Telegram Trade Notifier на график, перейдите во вкладку Входные параметры, вставьте ваш Bot Token и Chat ID, нажмите OK.
- На графике слева появится кнопка Test Telegram - нажмите её. Если всё настроено правильно - придёт тестовое сообщение в Telegram-канал, который указали.
Важно знать:
- Утилита не открывает и не изменяет существующие сделки
- Работает только при запущенном терминале MT5
- Совместим с любыми брокерами MT5
- Подходит для netting и hedging счетов