Telegram Trade Notify

Автоматически отправляет мгновенные уведомления об открытии, закрытии и частичном закрытии сделок MT5 прямо в Telegram.

Поддержка 14 языков (English, French, German, Indian, Indonesian, Italian, Kazakh, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish, Ukrainian, Vietnamese)

Возможности:

Уведомление об открытии сделок
    • символ
    • объём
    • Take Profit (опционально)
    • Stop Loss (опционально)
    • направление (BUY / SELL)
    • цена открытия
Уведомление о закрытии сделок
    • символ
    • объём (частично или полностью)
    • цена закрытия (опционально)
    • прибыль или убыток
Дополнительно
    • Определение частичных закрытий (например: 0.10 / 0.30 lots )
    • Уведомления по всем символам аккаунта (опционально)
    • Уведомления только по текущему символу графика (опционально)
    • Кнопка Test Telegram - для проверки работы чата одним кликом (опционально)
    • Защита от дубликатов сообщений

Кому будет полезен:

  • Трейдерам, которые не хотят постоянно следить за MT5
  • Пользователям советников, желающим контролировать их работу
  • Владельцам VPS, которым важно получать события без входа в терминал
  • Трейдерам, торгующим несколько символов

Настройка:

  1. Откройте приложение Telegram и в поиске найдите @BotFather.
  2. Нажмите Start или отправьте команду /start .
  3. Введите команду /newbot для создания нового бота.
  4. Задайте имя бота (любое, например MyTradeNotify) и затем username, который обязательно должен заканчиваться на bot (например MyTradeNotifyBot).
  5. После создания бота BotFather выдаст Bot Token. Сохраните его (пример: 1234567890:AAf8Z8PlyKy8Fce8e_y_w8A88vA8Eng_YYY ).
  6. В Telegram создайте новый канал (публичный или приватный - на ваш выбор). Можно использовать существующий канал.
  7. Узнайте Chat ID канала одним из способов: 
    - через бота @userinfobot или @RawDataBot (отправьте сообщение в канал и скопируйте chat.id )
    - или через веб-версию Telegram: откройте канал в браузере и посмотрите адресную строку, например: https://web.telegram.org/a/#-1001234567890  (число после # и есть ваш Chat ID).
  8. Откройте настройки канала → АдминистраторыДобавить администратора и добавьте туда созданного бота, предоставив ему право отправлять сообщения.
  9. Откройте MetaTrader 5, перейдите в меню Сервис → Настройки → Советники, включите опцию «Разрешить WebRequest для следующих URL» и добавьте адрес https://api.telegram.org
  10. Добавьте утилиту Telegram Trade Notifier на график, перейдите во вкладку Входные параметры, вставьте ваш Bot Token и Chat ID, нажмите OK.
  11. На графике слева появится кнопка Test Telegram - нажмите её. Если всё настроено правильно - придёт тестовое сообщение в Telegram-канал, который указали.


Важно знать:

  • Утилита не открывает и не изменяет существующие сделки
  • Работает только при запущенном терминале MT5
  • Совместим с любыми брокерами MT5
  • Подходит для netting и hedging счетов


