Stop Master Pro | Die Risiko-zu-Los-Ausführungsmaschine

Verwandeln Sie Risiko in Präzision: Wandeln Sie das Dollar-Risiko ($) sofort in exakte Lot-Größen um. Sofortige Auftragsplatzierung für manuelle Händler.

Klicken Sie hier, um das offizielle Stop Master Pro Benutzerhandbuch herunterzuladen (Englisch)



Produkt-Beschreibung

Stop Master Pro ist ein professionelles Ausführungsinstrument, das für den anspruchsvollen manuellen Trader entwickelt wurde. Es ist kein "Roboter", der Entscheidungen trifft; es ist ein Präzisionsinstrument, das Sie befähigt, Ihren Handelsplan mit Geschwindigkeit und Genauigkeit auszuführen.

Sie geben die Strategie vor. Stop Master Pro sorgt für die Ausführung.

Erleben Sie elektrische Ausführungsgeschwindigkeit. In dem Moment, in dem eine Kerze schließt, erkennt der EA die Richtung und platziert einen Buy Stop bei Bullish Closes oder einen Sell Stop bei Bearish Closes. Er sichert Ihren Einstieg sofort ab, bevor sich der Markt bewegt.

Hauptmerkmale

Fokussiert auf manuelle Trader: Entwickelt für Trader, die ihre eigenen Handelsentscheidungen treffen.

Sofortige Risikoberechnung: Geben Sie Ihr gewünschtes Risiko in Dollar ($) ein, und der EA berechnet die Lotgröße.

Präzise Auftragsplatzierung: Platzieren Sie Buy-Stop- und Sell-Stop-Aufträge genau zu den von Ihnen festgelegten Kursniveaus.

Schnelle Ausführung: Profitieren Sie von einer schnellen Orderplatzierung.

Universelle Punkte-Logik: Funktioniert bei jeder Anlageklasse (Forex, Metalle, Kryptowährungen) ohne manuelle Anpassungen einwandfrei.

Benutzerhandbuch & Eingabeanleitung

1. Ausführungsmodus

Single Shot Modus: (empfohlen): Der EA erteilt einmalig Aufträge für das aktuelle Setup. Nachdem die Aufträge platziert wurden, pausiert der EA die internen Operationen. Um wieder zu handeln, müssen Sie die Schaltfläche " Algo Trading " aus- und wieder einschalten , um das System zurückzusetzen.

Kontinuierlicher Modus: Der EA läuft kontinuierlich. Er scannt jede neue Kerze und platziert automatisch neue Pending Orders, wenn die Setup-Kriterien erfüllt sind, ohne auf einen Reset zu warten.

Wichtiger Hinweis: Wenn Ihre Internetverbindung unterbrochen wird oder das Meta Trader-Terminal neu gestartet wird, wird der "Single Shot"-Speicher zurückgesetzt. Wenn Sie sicherstellen möchten, dass der EA pausiert bleibt und nach einem Neustart keine neuen Orders platziert, ändern Sie einfach den Chart-Zeitrahmen (z. B. von M5 auf M15).

Intelligente Zeitrahmen-Logik:

In der Standardeinstellung ("Aktuell") passt sich der EA automatisch an den Zeitrahmen Ihres Charts an und ist sofort einsatzbereit. Wenn Sie jedoch manuell einen bestimmten Zeitrahmen in den Einstellungen auswählen (z. B. M5), ihn aber mit einem anderen Chart verbinden (z. B. H1), wird die Sicherheitssperre aktiviert und der Handel gestoppt, um Fehler zu vermeiden.

2. Geldmanagement (Risikokontrolle)

Auto Lot aktivieren:

TRUE: Der EA berechnet die Lot-Größe auf der Grundlage Ihres Risiko-Limit-Betrags.



FALSE: Der EA verwendet die von Ihnen angegebene feste Lotgröße.

Risiko-Limit-Betrag ($): Der genaue Geldbetrag, den Sie bei diesem Handels-Setup riskieren möchten.

Beispiel: Geben Sie 50,0 ein. Wenn der Handel den Stop Loss erreicht, verlieren Sie 50 $. Der EA passt die Lotgröße automatisch an.

Feste Lotgröße: Wird nur verwendet, wenn Enable Auto Lot auf FALSE gesetzt ist.

3. Auftragsparameter (Punkte-Logik)

Wichtig: Alle Abstände sind in PUNKTEN angegeben, um eine maximale Präzision zu gewährleisten.

Buy Stop Offset vom Kerzenhoch (Punkte): Der Abstand (in Punkten) über dem Hoch der vorherigen Kerze, um die Buy Stop Order zu platzieren.

Sell Stop Offset vom Kerzentief (Punkte): Der Abstand (in Punkten) unter dem Tiefpunkt der vorherigen Kerze, um die Sell Stop-Order zu platzieren.

Stop Loss Offset von Kerzenhoch (Punkte): Der Abstand (in Punkten) über dem Einstiegskurs, um den Sell Stop Loss zu setzen.

Stop Loss Offset von Kerze Tief (Punkte): Der Abstand (in Punkten) unter dem Einstiegskurs, um den Buy Stop Loss zu setzen.

Gewinnmitnahme-Multiplikator (R:R): Das Risiko-Belohnungs-Verhältnis.

Beispiel: Ein Wert von 2,0 bedeutet, dass der Take Profit doppelt so weit vom Einstiegskurs entfernt ist wie der Stop Loss.

4. EA-Einstellungen

Zeitrahmen: Der Zeitrahmen, den der EA für die Analyse der vorherigen Kerze verwendet (z. B. M5).

Magische Nummer: Ein eindeutiger Bezeichner für die Trades des EA.

Handelskommentar: Ein Kommentar, der zu allen Aufträgen hinzugefügt wird.

Timer-Intervall: Die Häufigkeit (in Sekunden), mit der der EA nach neuen Kerzen sucht. Niedrigere Werte bedeuten eine schnellere Ausführung, aber eine höhere CPU-Auslastung.

Zeitfenster für Wiederholungsversuche: Wenn ein Auftrag nicht sofort platziert werden kann, versucht der EA es für diese Anzahl von Sekunden erneut.

Verwendung (Workflow)