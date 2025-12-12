TCM Breakeven Calculator Ultra ist ein professionelles Dienstprogramm, das IhrenTrue Weighted Average Entry Price mit dergesamten Losgrößesofort visualisiert. Im Gegensatz zu einfachen Durchschnittswerten berücksichtigt dieses Tool mathematisch die Losgrößen und gibt Ihnen den genauen Preis an, bei dem Ihre Nettoposition den Nullverlust erreicht.

Es scannt automatisch Ihr Terminal undisoliert die Trades auf der Grundlage des Charts, den Sie gerade betrachten. Wenn Sie mit mehreren Paaren (z. B. EURUSD und Gold) gleichzeitig handeln, berechnet dieser Indikator nur die Daten für den spezifischen Chart, mit dem er verbunden ist.

Hauptmerkmale:

- Chart-spezifische Isolierung:Filtert den Handel automatisch nach dem aktuellen Symbol. Sie können diesen Indikator auf mehreren Charts gleichzeitig verwenden, ohne dass sich die Daten vermischen.

- Wahrer gewichteter Durchschnitt: Berechnet den exakten Break-even-Preis auf der Grundlage der Volumengewichtung (Preis × Volumen / Gesamtvolumen).

- Intelligente Trennung: Isoliert Kaufpositionen von Verkaufspositionen . Sie können sich frei absichern und sehen gleichzeitig klare Ziele für beide Seiten.

- Live-Dashboard: Zeigt eine übersichtliche Datentafel mit derGesamt-Lotgröße und dem Breakeven-Preis für eine schnelle Entscheidungsfindung.

- Leistungsoptimiert:Ausführung ohne Verzögerung . Aktualisierungen erfolgen ausschließlich bei Handelstransaktionen, damit Ihr Terminal mit maximaler Geschwindigkeit läuft.

Warum Sie das brauchen?

Bei der Verwaltung mehrerer Raster-Trades oder bei der Skalierung von Positionen über verschiedene Symbole hinweg ist es schwierig, den exakten " Ausstiegskurs " und die exakte Lotgröße zu kennen.TCM Breakeven Calculator Ultra erledigt diese Berechnungen sofort für Sie und ermöglicht Ihnen ein präzises Risikomanagement in jedem Chart.

Einstellungen:

- Visuelle Steuerung: Schalten Sie Linien oder Dashboard-Badges ein/aus.

- Farbe und Stil: Vollständig anpassbare Farben, Linienstile und Dashboard-Positionierung (4 Ecken).

Wie es funktioniert:

- HängenSie den Indikator an ein beliebiges Diagramm an (z. B. XAUUSD).

- Handeln Sie normal : Wenn Sie Positionen eröffnen,verschiebt sichdieBreakeven-Linie automatisch , um Ihrwahres Zero-Loss-Niveau anzuzeigen.

- ÜberwachenSie das Dashboard-Panel, um eine Echtzeit-Zusammenfassung Ihrer gesamten Lotgröße und Ihres Kursziels zu erhalten.

Wichtiger Hinweis:

Die Berechnung basiert ausschließlich auf demEinstiegskurs und dem Volumen. Sie liefert den rohen gewichteten durchschnittlichen Einstieg und berücksichtigt keine Swap- oder Kommissionskosten .