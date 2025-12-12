TCM Breakeven Calculator Ultra

TCM Breakeven Calculator Ultra ist ein professionelles Dienstprogramm, das IhrenTrue Weighted Average Entry Price mit dergesamten Losgrößesofort visualisiert. Im Gegensatz zu einfachen Durchschnittswerten berücksichtigt dieses Tool mathematisch die Losgrößen und gibt Ihnen den genauen Preis an, bei dem Ihre Nettoposition den Nullverlust erreicht.

Es scannt automatisch Ihr Terminal undisoliert die Trades auf der Grundlage des Charts, den Sie gerade betrachten. Wenn Sie mit mehreren Paaren (z. B. EURUSD und Gold) gleichzeitig handeln, berechnet dieser Indikator nur die Daten für den spezifischen Chart, mit dem er verbunden ist.

Hauptmerkmale:

- Chart-spezifische Isolierung:Filtert den Handel automatisch nach dem aktuellen Symbol. Sie können diesen Indikator auf mehreren Charts gleichzeitig verwenden, ohne dass sich die Daten vermischen.
- Wahrer gewichteter Durchschnitt: Berechnet den exakten Break-even-Preis auf der Grundlage der Volumengewichtung (Preis × Volumen / Gesamtvolumen).
- Intelligente Trennung: Isoliert Kaufpositionen von Verkaufspositionen . Sie können sich frei absichern und sehen gleichzeitig klare Ziele für beide Seiten.
- Live-Dashboard: Zeigt eine übersichtliche Datentafel mit derGesamt-Lotgröße und dem Breakeven-Preis für eine schnelle Entscheidungsfindung.
- Leistungsoptimiert:Ausführung ohne Verzögerung . Aktualisierungen erfolgen ausschließlich bei Handelstransaktionen, damit Ihr Terminal mit maximaler Geschwindigkeit läuft.

Warum Sie das brauchen?

Bei der Verwaltung mehrerer Raster-Trades oder bei der Skalierung von Positionen über verschiedene Symbole hinweg ist es schwierig, den exakten " Ausstiegskurs " und die exakte Lotgröße zu kennen.TCM Breakeven Calculator Ultra erledigt diese Berechnungen sofort für Sie und ermöglicht Ihnen ein präzises Risikomanagement in jedem Chart.

Einstellungen:

- Visuelle Steuerung: Schalten Sie Linien oder Dashboard-Badges ein/aus.
- Farbe und Stil: Vollständig anpassbare Farben, Linienstile und Dashboard-Positionierung (4 Ecken).

Wie es funktioniert:

- HängenSie den Indikator an ein beliebiges Diagramm an (z. B. XAUUSD).
- Handeln Sie normal : Wenn Sie Positionen eröffnen,verschiebt sichdieBreakeven-Linie automatisch , um Ihrwahres Zero-Loss-Niveau anzuzeigen.
- ÜberwachenSie das Dashboard-Panel, um eine Echtzeit-Zusammenfassung Ihrer gesamten Lotgröße und Ihres Kursziels zu erhalten.

Wichtiger Hinweis:

Die Berechnung basiert ausschließlich auf demEinstiegskurs und dem Volumen. Sie liefert den rohen gewichteten durchschnittlichen Einstieg und berücksichtigt keine Swap- oder Kommissionskosten .

Empfohlene Produkte
Tree Of Life MT5
Oeyvind Borgsoe
Experten
Tree Of Life EA ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der Trades mit einer ausgeklügelten Mischung aus Indikatoren und internen Algorithmen ausführt. Er wurde durch jahrelange Tests und Live-Trading entwickelt und erkennt Marktmuster und Trends sehr genau. Die Live-Handelskonten bestätigen dies. Die wichtigsten Indikatoren, die Tree Of Life verwendet, sind der Gleitende Durchschnitt und die Stochastik. Zusammen mit den internen Berechnungen haben sich unsere Kombinationen als solide Grundlag
Investologic
SAUD ALHINDAL
Experten
Investologic Handelsroboter MetaTrader5 PC-Plattform Der EA ist für professionelle Trader gedacht. Benutzer MÜSSEN einige intensive Tests mit dem "Strategie-Tester" durchführen , um die Bedürfnisse des Benutzers zu erfüllen und um zu bestätigen, dass dieser EA für Sie funktioniert . Trend nach EA und künstliche Ungleichheit, die die Fähigkeit, den Handel auf Motiv Wellen und überspringen Sie die volatilen abgehackt Markt haben, der EA arbeitet mit jedem Symbol Markt oder Zeitrahmen in der MT
Gold Super Trends AutoTrader Robot
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (5)
Experten
60% Rabatt Allgemeine Beschreibung; Dieser EA ist für den Einsatz auf dem Goldmarkt gedacht. Es ist für den Handel mit Gold im Auge gemacht. Dieser Handelsroboter basiert auf mehr als 14 Jahren Erfahrung mit Gewinnmustern und eröffnet minutengenaue Trades, 24 Stunden am Tag. Er kümmert sich um alles, von der Eröffnung von Positionen, über das Schließen von Positionen bis hin zum Risikomanagement. Merkmale; - Timeframe-Less Expert Advisor, der sekundengenau arbeitet und alles neu berechnet, eg
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experten
Wir stellen Ihnen einen innovativen Expert Advisor vor, der speziell für den saftigsten und volatilsten Währungskorb entwickelt wurde: GBPUSD, XAUUSD und EURJPY. Dieser EA wurde unter Verwendung der Hauptmerkmale dieser Marktbewegungen entwickelt, was ihn zu einer idealen Wahl für den dynamischen Handel mit Paaren mit hoher Tendenz und mittlerer Volatilität macht. Der Berater konzentriert sich auf die Minimierung der Handelsrisiken und zielt darauf ab, Verluste auf ein Minimum zu reduzieren. Ha
Real Miner MT5
M Ardiansyah
5 (2)
Experten
Real Miner EA ist ein intelligenter Trenddetektor-Roboter, der fortschrittliche mathematische und statistische Theorien verwendet. Die Einstiegsfilter haben leistungsstarke und erweiterte Korrekturen an den Einstiegspunkten. Alle Trades werden durch TP/SL angetrieben, um das Risiko des Kontos zu kontrollieren. Außerdem wurden einige intelligente Algorithmen in den EA eingebaut, um einige Einstellungen basierend auf ausgewählten Symbolen und Zeitrahmen automatisch anzupassen. So ist die Verwendun
Hype Trend EA ALL Symbol
Mithat Tuncer Tuncel
Experten
HYPE – Ein Intelligenter, Adaptiver und Dynamischer Trading-Algorithmus für Moderne Marktbedingungen Erfolg an den heutigen Finanzmärkten erfordert flexible und dynamische Strategien , anstatt starre, regelbasierte Ansätze. Hype EA unterscheidet sich von traditionellen Algorithmen, indem es Marktdaten in Echtzeit analysiert, sich an veränderte Bedingungen anpasst und das Risikomanagement automatisch optimiert . Im Gegensatz zu statischen Systemen optimiert sich Hype EA kontinuierlich selbst und
Stabilized dema cross indicator
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Wir stellen Ihnen einen innovativen Expert Advisor vor, der speziell für den saftigsten und volatilsten Währungskorb entwickelt wurde : GBPUSD, XAUUSD und EURJPY. Dieses System wurde unter Berücksichtigung der Hauptmerkmale dieser Marktbewegungen entwickelt und ist somit die ideale Wahl für den dynamischen Handel mit Paaren mit hohem Trend und mittlerer Volatilität . Die Signale sind darauf ausgerichtet, die Handelsrisiken zu minimieren und die Verluste auf ein Minimum zu reduzieren. Die wicht
Open Season
Philipp Shvetsov
Experten
Open Season ist ein vollautomatischer Expert Adviser, der es "aktiven" und "einstellbaren" Händlern ermöglicht, hochwahrscheinliche EURUSD H1-Preisaktionsausbrüche zu handeln. Er erkennt Preis-Action-Setups vor der Londoner Eröffnung und handelt Ausbrüche. Der EA macht sich die menschliche Psychologie zunutze, um hochwahrscheinliche Short-Positionen zu handeln. Jeder Handel ist durch einen Stop-Loss geschützt Eingebauter Zeitfilter Drei Techniken zur Positionsgrößenbestimmung, um Ihrem Handelsst
BlueNation FX MT5
Musera Isaac
Experten
BlueNation ist ein agiler Grid-Berater mit spezifischen Einstiegspunkten, die einen statistischen Vorteil bieten, basierend auf Preisaktionen und Marktbewegungsmustern . BlueNation ist eine Mischung aus Trendfolge- und Gegentrendsystem. Testen Sie es jetzt! Seien Sie geduldig! Es verwendet keinen Stop-Loss , sondern im Gegenteil werden alle Trades entweder mit Take-Profit oder Trailing-Stop geschlossen . Es gibt Vorkehrungen für den halbautomatischen Handel mit Hilfe von Schaltflächen , mit den
USDJPY focused Breaker
Kyo Tani
Experten
Der USDJPY Focused Breaker wurde speziell für den H1-Zeitrahmen (1 Stunde) des Währungspaares USDJPY entwickelt und basiert auf der Channel-Break FX-Technologie. Der Trendkanal wird mithilfe eines KI-Modells identifiziert, das ein 1D Convolutional Neural Network (CNN) zur Erkennung von Markttrends einsetzt. Zu den wichtigsten Merkmalen dieser Version gehören: Optimierung : Verbesserte Strategien für die Eröffnung und Schließung von Positionen. Zeitrahmen und Paare : Verwendbar auf den Zeitrahme
Salva EA
Pavel Komarovsky
Experten
Salva EA ist ein fortschrittliches und vollautomatisches System. Die Grundlage dieser Strategie ist das Preisdiagramm selbst, der Handel wird von der Preisbewegungsspanne durchgeführt. Vorteile Dies ist kein Martingal, keine Arbitrage Sofort einsatzbereit ohne PreSetting Verwenden Sie immer einen Stop-Loss und Take-Profit, um Ihre Investitionen zu sichern Einfach zu bedienen (hat keine komplexen Einstellungen) Die Ergebnisse des Testers konvergieren mit den Ergebnissen auf einem realen Konto Ho
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experten
Market Maestro: Ihr idealer Partner für den automatisierten Devisenhandel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Assistenten für den Handel am Devisenmarkt sind, ist Market Maestro genau das Richtige für Sie. Dieser moderne Forex-Bot wurde unter Verwendung der neuesten Technologien und Algorithmen entwickelt, so dass er die Marktdaten effektiv analysieren und fundierte Handelsentscheidungen in Echtzeit treffen kann. Hauptmerkmale von Market Maestro 1. Multicurrency-Fähigkeit für breite
Ugenesys AI MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Indikatoren
uGenesys AI - 90% genauer Daytrading-Indikator uGenesys AI ist das ultimative System für Forex-Handelsindikatoren, das auf modernster KI-Technologie und fortschrittlichen Analysetechniken wie der Zeitreihenanalyse und genetischen Algorithmen basiert. Unser KI-gestütztes Handelssystem nutzt die Leistungsfähigkeit der Zeitreihenanalyse, um Trends und Muster in historischen Kursdaten zu erkennen, die es Händlern ermöglichen, fundierte Vorhersagen über zukünftige Marktbewegungen zu treffen. Durch d
RAD Real Acummulation and Distribution
Jose Alejandro Jacome Jimenez
Indikatoren
RAD KRITISCHE NIVEAUS Der RAD-Indikator verfolgt das "relevante Volumen" in Echtzeit, identifiziert Akkumulations- und Distributionsprozesse und projiziert sie im Chart als SUPPORT- oder RESISTANCE-Zonen. Natürliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus werden durch Volumenakkumulations- und -verteilungsprozesse erzeugt. Wenn sich diese Prozesse entwickeln, werden die Niveaus, an denen sich das relevante Volumen auf dem Markt befindet, zu schwierigen Bereichen, die nach oben oder unten durchbr
Royal Radiante EURUSD
Mr Jeeraphat Lommahadthai
Experten
Royal Radiante ist ein automatisierter Scalping-Roboter, der eine sehr fortschrittliche Logik, proprietäre Indikatoren und eine Menge technischer Analysen verwendet. Getestet und bewährt sich auf realen Konten mit einer guten realistischen Risiko-Ertrags-Verhältnis. Die Logik in dieser Strategie ist der Kern der Leistung , auch mit schlechten Optimierung dieser Strategie wird immer noch sehr profitabel sein! Diese Strategie verwendet keine hohen und riskanten Methoden wie Martingale / Grid-Syste
Phantheon Bearish
Muhammad Salman Shahbaz
Indikatoren
Strategic Momentum EA ist ein automatisiertes Handelssystem, das kurzfristige Marktbewegungen mithilfe eines Momentum-basierten Algorithmus erkennt und darauf reagiert. Es arbeitet innerhalb vordefinierter Risikoparameter und führt Trades auf der Grundlage technischer Indikatoren ohne manuelles Eingreifen aus. Funktionsweise: Der Expert Advisor überwacht Kursbewegungen und Volumenverschiebungen, um potenzielle Einstiegspunkte zu erkennen. Er verwendet anpassbare Eingabeparameter für Risikomanag
Crystal ball
Nickey Magale
Experten
Crystal Ball - Trendgestützter Mean Reversion EA für MT5 Crystal Ball ist nicht nur ein weiterer Handelsroboter, sondern eine Präzisionsmaschine, die entwickelt wurde, um den natürlichen Rhythmus des Marktes zu erfassen. Durch die Kombination der Pullback-Fähigkeit des Mean Reversion EA mit der Trendfolge-Logik des Trend-Trading geht Crystal Ball mit Absicht in den Handel und verlässt ihn mit Ziel. Er wurde entwickelt, um zufälliges Rauschen zu vermeiden, aus Strukturen Kapital zu schlagen
Goodx goodtrade smart fastcopy system
Fei Zeng
Indikatoren
Auf der Grundlage des von Goodtrade Brokers eingeführten Handelsmodells/der Strategie/des Systems zur Absicherung und Arbitrage von Gold-Doppelpositionen sind im Tagesgeschäft Probleme aufgetreten: 1. Konto B platziert eine Order unmittelbar nach Konto A. 2: Nachdem Konto A eine Order platziert hat, kopiert Konto B automatisch den Stop Loss und Take Profit. 3: Konto A schließt die Position von Konto B und schließt die Position zur gleichen Zeit. 4: Wenn Konto B die Position schließt, schließt au
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experten
Setzen Sie auf den Goldtrend mit einem einfachen Buy-Only EA Der EA ist ein vollautomatischer Buy-Only Expert Advisor für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um Marktchancen nach oben mit sicherem Risikomanagement und nahtloser Ausführung zu nutzen. Warum Trader ihn wählen: Beste Performance bei Gold (XAUUSD) - hoch liquide und im Trend. Buy-Only EA - konzentriert sich ausschließlich auf Long-Positionen. Plug & Play-Setup - anhängen und automatisch handeln lassen. Eingebauter Stop Lo
Synrhythmic points robot
Ekaterina Saltykova
Experten
SynRhythmic Points Robot ist eine innovative Handelsstrategie, die auf der Kombination von zwei analytischen Ansätzen beruht, von denen sich der eine auf kurzfristige Preisänderungen und der andere auf die Identifizierung stabiler Trends und Abhängigkeiten konzentriert. Diese Synergie ermöglicht es, hervorragende Signale für den Einstieg in den Markt zu erhalten und gleichzeitig den Einfluss zufälliger Schwankungen zu minimieren und falsche Signale zu reduzieren. Darüber hinaus kann sich der EA
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
Supply and Demand Indicator MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Indikatoren
Angebots- und Nachfrageindikator + KOSTENLOSES Währungsstärkenmessgerät ADD-ON Suchen Sie nach einem leistungsstarken Tool, das Ihnen hilft, die reaktionsfreudigsten Zonen auf dem Devisenmarkt zu identifizieren? Unser Angebots- und Nachfrageindikator für MetaTrader 4 und 5 ist genau das, was Sie brauchen. Mit seinen fortschrittlichen Algorithmen und Echtzeitanalysen hilft dieser Indikator Händlern aller Erfahrungsstufen, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Der Angebots- und Nachfrageindi
Aurus Pivot XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
AURUS PIVOT XAU PRO ist ein professioneller Handelsberater für XAUUSD, der auf der Arbeit mit wichtigen Marktzonen und bestätigtem Kursverhalten basiert. Der Roboter analysiert die Marktstruktur, bewertet die Stärke der Niveaus und eröffnet Trades nur, wenn mehrere Faktoren zusammenfallen. Der Advisor ist nicht bestrebt, ständig auf dem Markt zu sein und vermeidet den Handel unter ungünstigen Bedingungen, sondern konzentriert sich auf präzise Einstiege und Risikokontrolle. Wichtigste Merkmale Ha
GoldenMind EA
Krzysztof Sitko
Experten
GoldenMind EA - Advanced Momentum Scalping Expert Advisor Überblick GoldenMind EA ist ein hochentwickelter Scalping Expert Advisor mit niedriger Latenz, der für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Dieser EA verwendet Momentum-basierte Handelsstrategien, um von kurzfristigen Kursbewegungen bei minimalem Marktexposure zu profitieren. Hauptmerkmale Ultra-schnelle Ausführung Optimierte Tick-Verarbeitung mit minimalem Overhead ️ Auftragsausführung mit niedriger Latenz durch MqlTradeReq
SkyNet Fx EA
Fernando De Paljla Silva
Experten
SkyNet EA verwendet die Mean-Return-Strategie plus Filter, um ein Markteintrittssignal zu generieren . Dieses Setup wird häufig von professionellen Händlern auf der ganzen Welt verwendet. Wenn Sie einen zuverlässigen EA suchen, ist SkyNet EA genau das Richtige für Sie. SkyNet EA verwendet keine künstliche Intelligenz oder Martingale, er vollbringt keine Wunder, aber er ist sicher. Die in den Bildern gezeigten Ergebnisse sind außerhalb der Stichprobe, daher viel zuverlässiger. Der SkyNet EA wurd
Arvi Pullback And Pin Bar
Arvind Verma
Experten
Asien-Handels-Titanen Asia Trading Titans bündelt zwei unabhängige Ausführungsengines in einem MT5 Expert Advisor: eine adaptive Trend-Pullback-Engine und eine kontrollierte Reversal-Engine . Jede Engine wird unabhängig ausgeführt und bewertet (separate Ausführungs-IDs, Positionskontrollen und Geldmanagement), sodass Sie jede Engine allein oder beide zusammen ohne gegenseitige Beeinflussung verwenden können. Live-Signal & Set-Dateien Live-Signale: https: //www.mql5.com/en/signals/2331149?source
EA i MT5
Indra Maulana
Experten
Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100 % durch künstliche Intelligenz Dieser Roboter wird von der kostenlosen ChatGPT KI erstellt. Auch, um die AI-Tool (ein großer Assistent in MetaTrader) zu verwenden, können Sie dieses Produkt: https://www.mql5.com/en/market/product/136348 Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits Attribute: Verwendbar: in Währungspaar: EURUSD im Zeitrahmen: M30 auf Kontotyp: Beliebig bei verschiedenen Brokern bei Prop-Unternehmen mit Mindestkapital
FREE
Draggon EA
Albert Andrei Brandel
Experten
Draggon ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA), der für MetaTrader 5 entwickelt wurde und sich durch Einfachheit, Effizienz und beständige Rentabilität auszeichnet. Dieses algorithmische Handelssystem folgt Markttrends und verwendet eine ausgeklügelte Kombination von Indikatoren, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten für das EUR/USD-Paar auf einem 4-Minuten-Chart zu identifizieren. Das Backtesting vom 01.01.2019 bis heute hat gezeigt, dass Draggon mit einer anfänglichen Einzahlung v
PriceTracker MT5
Stanislau Siatsko
4.38 (13)
Experten
2024 - die Rückkehr einer Legende und ein großes Update und Modernisierung der PriceTracker EA! PriceTracker EA ist speziell für den realen Handel entwickelt, unter Berücksichtigung aller realen Marktbedingungen und Faktoren. Der PriceTracker EA ist ein Multiwährungssystem mit hoher Rendite und einer unglaublichen Kontodiversifizierungsstrategie, die Ergebnisse im ECHTEN Handel, in LIVE-Konten, zeigt! PriceTracker EA wird großartig auf allen realen Konten mit JEDEM Broker und auf JEDEM Kontotyp
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Weitere Produkte dieses Autors
TCM Breakeven Calculator Pro
Wasim Akram
Indikatoren
TCM Breakeven Calculator Pro ist das ultimative Dienstprogramm für professionelle Trader. Es berechnet automatisch den gewichteten durchschnittlichen Einstiegskurs für alle Ihre offenen Positionen für das aktuelle Symbol. Es zeichnet eine klare Linie auf dem Chart und zeigt ein intelligentes Dashboard an, das genau anzeigt, wohin der Kurs gehen muss, damit Sie mit $0,00 Verlust aussteigen . Hauptmerkmale: Null Verzögerung: Entwickelt mit Hochgeschwindigkeits-Ereignisverarbeitung. Sofortige Aktu
FREE
Stop Master Pro
Wasim Akram
Experten
Stop Master Pro | Die Risiko-zu-Los-Ausführungsmaschine Verwandeln Sie Risiko in Präzision: Wandeln Sie das Dollar-Risiko ($) sofort in exakte Lot-Größen um. Sofortige Auftragsplatzierung für manuelle Händler. Klicken Sie hier, um das offizielle Stop Master Pro Benutzerhandbuch herunterzuladen (Englisch) Produkt-Beschreibung Stop Master Pro ist ein professionelles Ausführungsinstrument, das für den anspruchsvollen manuellen Trader entwickelt wurde. Es ist kein " Roboter ", der Entscheidungen t
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension