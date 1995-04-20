TCM Breakeven Calculator Pro
- Indikatoren
- Wasim Akram
- Version: 1.15
TCM Breakeven Calculator Pro ist das ultimative Dienstprogramm für professionelle Trader. Es berechnet automatisch den gewichteten durchschnittlichen Einstiegskurs für alle Ihre offenen Positionen für das aktuelle Symbol. Es zeichnet eine klare Linie auf dem Chart und zeigt ein intelligentes Dashboard an, das genau anzeigt, wohin der Kurs gehen muss, damit Sie mit $0,00 Verlust aussteigen .
Hauptmerkmale:
-
Null Verzögerung: Entwickelt mit Hochgeschwindigkeits-Ereignisverarbeitung. Sofortige Aktualisierung bei jedem Tick und jeder Handelsänderung.
-
Intelligentes Dashboard: Zeigt den genauen Durchschnittspreis und das Gesamtvolumen in einem übersichtlichen, modernen Panel an.
-
Dynamische Positionierung: Sie können das Dashboard an jeder der 4 Chartecken einrasten lassen (Oben-Links, Oben-Rechts, Unten-Links, Unten-Rechts).
-
Automatisches Stapeln: Wenn Sie sowohl Kauf- als auch Verkaufstransaktionen haben, werden die Panels ordentlich gestapelt (Kaufen liegt immer über Verkaufen), um das Lesen zu erleichtern.
-
Automatisches Ausblenden: Das Dashboard wird automatisch ausgeblendet, wenn keine offenen Trades vorhanden sind, so dass Ihr Chart übersichtlich bleibt.
-
Visuelle Anpassung: Volle Kontrolle über Linienstile, Farben und Dashboard-Hintergründe zur Anpassung an Ihr Chartthema.
Eingabe-Einstellungen:
-
Visuelle Steuerelemente: Schalten Sie Linien oder Beschriftungen ein/aus.
-
Linieneinstellungen: Passen Sie den Linienstil (gestrichelt/gefüllt/gepunktet), die Breite und die spezifischen Farben für Kauf- und Verkaufslinien an .
-
Einstellungen für Abzeichen/Etiketten:
-
Anzeigeecke: Wählen Sie Ihre bevorzugte Bildschirmecke.
-
Farben: Passen Sie die Hintergrundfarben für Kauf-/Verkaufs-Badges an .
-
Text: Passen Sie Schriftfarbe und -größe an.
-
Wie es funktioniert:
-
Ziehen Sie den Indikator per Drag & Drop auf Ihren Chart.
-
Eröffnen Sie einen Handel. Die Breakeven-Linie und das Smart Dashboardwerden sofort angezeigt .
-
Fügen Sie weitere Positionen hinzu. Die Linie passt sich automatisch an den neuen gewichteten Durchschnittspreis an.
-
Schließen Sie alle Trades. Der Indikator wird automatisch ausgeblendet.
Hinweis: Dieses Tool berechnet auf der Grundlage von Preis und Volumen. Swap- oder Kommissionsgebühren werden nicht in die Berechnung einbezogen.