Stop Master Pro

Stop Master Pro | El motor de ejecución de riesgo a lote

Convierta el riesgo en precisión: Convierta instantáneamente el riesgo en dólares ($) en tamaños exactos de lote. Colocación instantánea de órdenes para operadores manuales.

Haga clic aquí para descargar el Manual de Usuario oficial de Stop Master Pro (Inglés)

Descripción del Producto

Stop Master Pro es una herramienta de ejecución de nivel profesional diseñada para el operador manual exigente. No es un "robot" que toma decisiones; es un instrumento de precisión que le permite ejecutar su plan de trading con rapidez y exactitud.

Usted pone la Estrategia. Stop Master Pro se encarga de la ejecución.

Experimente la velocidad de ejecución eléctrica. En el momento en que se cierra una vela, el EA detecta la dirección y coloca un Stop de Compra en cierres alcistas o un Stop de Venta en cierres bajistas. Instantáneamente bloquea su entrada antes de que el mercado se mueva.

Características principales

  • Enfocado al Operador Manual: Diseñado para operadores que toman sus propias decisiones.
  • Cálculo de Riesgo Instantáneo: Ingrese su riesgo deseado en Dólares ($), y el EA calcula el Tamaño del Lote.
  • Colocación precisa de órdenes: Coloque órdenes Buy Stop y Sell Stop en los niveles de precio exactos que defina.
  • Ejecución Rápida: Benefíciese de una rápida colocación de órdenes.
  • Lógica de Puntos Universal: Funciona a la perfección en cualquier clase de activo (Forex, Metales, Cripto) sin ajustes manuales.

Manual de usuario y guía de introducción de datos

1. Modo de Ejecución

  • Modo de ejecución única: (Recomendado): El EA coloca órdenes para la configuración actual una vez. Después de colocar las órdenes, el EA pausa las operaciones internas. Para volver a operar, debe activar y desactivar el botón "Algo Trading" para reiniciar el sistema.
  • Modo Continuo: El EA funciona continuamente. Escaneará cada nueva vela y colocará nuevas órdenes pendientes automáticamente si se cumplen los criterios de configuración, sin esperar a un reinicio.

Nota Importante: Si su internet se desconecta o la terminal Meta Trader se reinicia, la memoria "Single Shot" se reiniciará. Si desea asegurarse de que el EA permanece en pausa y no coloca nuevas órdenes después de un reinicio, simplemente cambie el Chart Timeframe (por ejemplo, cambie de M5 a M15).

Lógica inteligente de Timeframe: Por defecto ('Actual'), el EA se adapta automáticamente al marco temporal de su gráfico para un plug-and-play instantáneo. Sin embargo, si selecciona manualmente un marco temporal específico en los ajustes (por ejemplo, M5) pero lo conecta a un gráfico diferente (por ejemplo, H1), el Bloqueo de Seguridad se activará y detendrá las operaciones para evitar errores."


2. Gestión monetaria (control del riesgo)

  • Activar Auto Lote:
    • TRUE: El EA calcula el Tamaño del Lote basado en su Cantidad Límite de Riesgo.
    • FALSE: El EA utiliza el Tamaño de Lote Fijo que usted proporciona.
  • Cantidad Límite de Riesgo ($): La cantidad exacta de dinero que desea arriesgar en esta configuración de operación.
    • Ejemplo: Ingrese 50.0. Si la operación alcanza el Stop Loss, usted pierde $50. El EA ajusta el Tamaño del Lote automáticamente.
  • Tamaño de Lote Fijo: Se utiliza sólo si Habilitar Lote Automático está en FALSE.

3. Parámetros de la Orden (Lógica de Puntos)

Importante: Todas las distancias están en PUNTOS para máxima precisión.

  • Desplazamiento de la orden Buy Stop desde el máximo de la vela (Puntos): La distancia (en puntos) por encima del máximo de la vela anterior para colocar la orden Buy Stop.
  • Stop de venta desde el mínimo de la vela (puntos): La distancia (en puntos) por debajo del mínimo de la vela anterior para colocar la orden Sell Stop.
  • Desplazamiento del Stop de Pérdidas desde el Máximo de la Vela (Puntos): La distancia (en Puntos) por encima del precio de entrada para establecer el Stop Loss de Venta.
  • Desplazamiento del Stop Loss desde el mínimo de la vela (puntos): La distancia (en Puntos) por debajo del precio de entrada para establecer el Stop Loss de Compra.
  • Multiplicador de Take Profit (R:R): La relación entre riesgo y recompensa.
    • Ejemplo: Un valor de 2,0 significa que el Take Profit estará el doble de lejos de la entrada que el Stop Loss.

4. Configuración del EA

  • Plazo: El marco de tiempo que el EA utiliza para analizar la vela anterior (por ejemplo, M5).
  • Número Mágico: Un identificador único para las operaciones del EA.
  • Comentario de la operación: Un comentario añadido a todas las órdenes.
  • Intervalo del Temporizador: La frecuencia (en segundos) con la que el EA comprueba si hay nuevas velas. Los valores más bajos significan una ejecución más rápida, pero un mayor uso de la CPU.
  • Ventana de tiempo de reintento: Si una orden no se coloca inmediatamente, el EA reintentará durante este número de segundos.

Cómo utilizarlo (Flujo de trabajo)

  • Analizar: Realice su análisis manual en el gráfico.
  • Configurar: Arrastre Stop Master Pro al gráfico y establezca su Riesgo ($) y Compensaciones de Precio (Puntos).
  • Ejecutar: Cuando la vela se cierre y esté listo para operar, active Algo Trading.
  • Relájese: Stop Master Pro coloca las órdenes pendientes con el tamaño de lote correcto.
  • Reinicie: Si utiliza "Single Shot", active el botón Algo Trading para reiniciar el EA para la próxima oportunidad.
