DualGrid MT4

DualGrid는 유연한 위험 관리, 고급 그리드 로직 및 철저하게 검증된 실행 동작을 제공하도록 설계된 멀티 전략 그리드 전문가 어드바이저(EA)입니다. 이 EA는 시장 상호 작용에 대한 서로 다른 접근 방식을 기반으로 개발된 두 가지 독립적인 거래 전략을 통합하여 트레이더가 다양한 위험 선호도와 거래 조건에 맞게 EA를 조정할 수 있도록 합니다.





전략 아키텍처

EA One – 지연 그리드(설정 가능한 마팅게일)

첫 번째 전략은 마틴게일 사용을 완벽하게 제어할 수 있는 지연 그리드 시스템입니다. 트레이더는 입력값을 통해 마틴게일을 직접 활성화하거나 완전히 비활성화할 수 있습니다. "Lots Multiply EA One" 입력값을 1로 설정하면 전략은 자동으로 마틴게일이 없는 순수 그리드 시스템으로 전환됩니다. 이로써 DualGrid는 단 하나의 입력값으로 마틴게일 동작을 완전히 비활성화할 수 있는 몇 안 되는 EA 중 하나가 되었으며, 보수적인 거래 접근 방식에 더 큰 유연성을 제공합니다. 입력값에서 매수 또는 매도에 대한 실시간 거래를 개별적으로 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 예를 들어, 매수를 "true"로, 매도를 "false"로 설정하면 EA는 매수 거래만 개설하고 매도 포지션은 개설하지 않습니다.

EA Two – 초지연 그리드(고정 마팅게일 논리)

두 번째 전략은 입력 측에서 수정할 수 없는 내부 마틴게일 로직으로 작동하는 초지연 그리드 전략입니다. 이 전략은 의도적으로 더 공격적인 매매를 위해 설계되었으며, 광범위한 테스트, 최적화 및 매개변수 조정을 통해 개선되었습니다. 내부 테스트 및 과거 시뮬레이션 결과, 이 전략은 다양한 시장 상황에서 안정적인 동작과 제어된 손실폭 특성을 보여주었습니다. 입력값에서 매수 또는 매도 포지션에 대한 실시간 거래를 개별적으로 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 예를 들어, 매수를 활성화하고 매도를 비활성화하면 EA는 매수 거래만 개설하고 매도 포지션은 개설하지 않습니다.





백테스팅 및 실시간 거래 로직

MQL5 검증 요구 사항을 준수하기 위해 백테스팅 중에 두 전략 모두 비활성화된 경우, EA는 시스템에서 EA를 비작동으로 표시하는 것을 방지하기 위해 자동으로 하나의 전략을 활성화합니다.

실계좌에서는 트레이더가 원할 경우 두 전략 모두 비활성화할 수 있습니다. 이 경우 거래는 실행되지 않습니다. 그러나 실계좌에서 두 전략을 동시에 실행하는 것은 권장하지 않습니다. 동시 실행 작업이 과도하게 발생하여 계좌에 과부하가 걸릴 수 있기 때문입니다.





기간 및 시장 행동

DualGrid는 M10부터 M30까지 다양한 시간 프레임에서 백테스팅이 가능하며, 백테스팅과 실거래 모두 M30 시간 프레임을 권장합니다. 이 EA는 시장 노이즈를 줄이기 위해 엄격한 필터링 로직을 적용하므로, 일일 거래 횟수가 적거나 거래가 전혀 발생하지 않는 기간이 있을 수 있습니다. 이는 의도적인 동작이며, EA의 신중한 실행 모델을 반영하는 것이지 오작동이 아닙니다.





백테스트 호환성

백테스팅 중 문제가 발생할 경우:

MetaQuotes 데모를 사용해 보세요

100% 실제 틱으로 테스트를 실행하세요

이 EA는 고도로 최적화되었으며, 선택한 기간 및 백테스팅 조건에 따라 일부 모드에서 손실이 발생할 수 있습니다. 전체 최대 손실률(drawdown)은 통제된 수준이며 실시간 신호 동작과 일관성을 유지합니다. 최종 매개변수는 장기간의 실거래를 통해 검증되었으며, 성능 결과는 위험 설정 및 로트 크기 선택에 영향을 받습니다. 실거래 계좌에서의 승률은 100% 보장되지 않습니다.





브로커 호환성 참고 사항

DualGrid는 Exness와 호환되지 않습니다.





위험 및 로트 관리 기능

잔액 대비 거래량 기능: 계좌 증가율 및 사용자가 정의한 잔액 임계값에 따라 거래량을 자동으로 조정할 수 있습니다.

자동 거래량 위험 관리: 거래자는 자동 위험 기반 거래량 크기 조정 또는 완전 수동 거래량 크기 조정 중에서 선택할 수 있습니다.

수동 로트 모드: 자동 로트 기능을 완전히 비활성화하여 EA가 고정된 로트 크기로만 거래할 수 있습니다.





맞춤화

차트 테마 및 색상 사용자 지정

두 전략 모두에 대한 독립적인 제어

유연한 위험 관리 및 로트 크기 설정





요약

DualGrid는 적응성, 체계적인 실행, 그리고 구조화된 그리드 로직을 중시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 이중 전략 프레임워크, 설정 가능한 마틴게일 제어, 그리고 세심한 시장 필터링을 통해 DualGrid EA는 공격적인 과잉 거래보다는 안정성과 통제된 노출에 집중합니다.