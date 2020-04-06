DualGrid MT4
- Experts
- DRT Circle
- Versão: 2.1
- Ativações: 15
Consultor Especialista DualGrid
DualGrid é um Expert Advisor (EA) de grade multiestratégia projetado para fornecer controle de risco flexível, lógica de grade avançada e comportamento de execução cuidadosamente testado. O EA integra duas estratégias de negociação independentes, cada uma desenvolvida com uma abordagem distinta para interação com o mercado, permitindo que os traders adaptem o EA a diferentes preferências de risco e condições de negociação.
Após a compra, envie-me uma mensagem privada imediatamente para receber os arquivos de configuração e as instruções.
Sinal ao vivo: Clique aqui
Após 5 vendas, o preço aumentará rapidamente! Nosso preço final é de US$ 1800.
Arquitetura Estratégica
- EA One – Grade Atrasada (Martingale Configurável)
A primeira estratégia é um sistema de grade com atraso que oferece controle total sobre o uso da estratégia martingale. Os traders podem ativar ou desativar completamente a martingale diretamente nas configurações. Ao definir a configuração “Lots Multiply EA One” como 1, a estratégia se converte automaticamente em um sistema de grade puro, sem martingale. Isso torna o DualGrid um dos poucos EAs em que o comportamento da martingale pode ser totalmente neutralizado por meio de uma única configuração, oferecendo maior flexibilidade para abordagens de negociação conservadoras. Nas configurações, você pode ativar ou desativar a negociação ao vivo para compra ou venda individualmente. Por exemplo, se a compra estiver definida como verdadeira e a venda como falsa, o EA abrirá apenas ordens de compra e nenhuma posição de venda.
- EA Two – Grade Super Atrasada (Lógica Martingale Fixa)
A segunda estratégia é uma grade super atrasada que opera com uma lógica martingale interna que não pode ser modificada pela entrada de dados. Essa estratégia foi projetada intencionalmente para ser mais agressiva e foi refinada por meio de extensos testes, otimizações e ajustes de parâmetros. Durante testes internos e simulações históricas, essa estratégia demonstrou comportamento estável com características de drawdown controladas em diversas condições de mercado. Nas entradas, você pode habilitar ou desabilitar a negociação ao vivo para Compra ou Venda individualmente. Por exemplo, se Compra estiver definida como verdadeira e Venda como falsa, o EA abrirá apenas ordens de Compra e nenhuma posição de Venda.
Lógica de backtesting e negociação ao vivo
Para cumprir os requisitos de verificação do MQL5, se ambas as estratégias estiverem desativadas durante o backtesting, o EA ativará automaticamente uma delas para evitar que o sistema o sinalize como não funcional.
Em contas reais, os traders podem desativar ambas as estratégias, se desejarem. Nesses casos, nenhuma negociação será executada. No entanto, não é recomendável executar ambas as estratégias simultaneamente em contas reais, pois isso pode resultar em um grande número de operações simultâneas que podem sobrecarregar a conta.
Cronograma e comportamento do mercado
O DualGrid pode ser testado em intervalos de tempo que variam de M10 a M30, sendo M30 o intervalo de tempo recomendado tanto para testes quanto para negociação em tempo real. O EA aplica uma lógica de filtragem rigorosa para reduzir o ruído do mercado, o que pode resultar em menos negociações por dia ou períodos sem nenhuma negociação. Esse comportamento é intencional e reflete o modelo de execução cauteloso do EA, e não qualquer mau funcionamento.
Compatibilidade de backtesting
Caso ocorra algum problema durante o backtesting:
- Use a demonstração do MetaQuotes
- Realize testes com ticks 100% reais.
Nota sobre compatibilidade com corretoras
DualGrid não é compatível com Exness.
Funcionalidades de Gestão de Riscos e Lotes
- Função Lotes por Saldo: Permite o dimensionamento automático do tamanho do lote com base no crescimento da conta e nos limites de saldo definidos pelo usuário.
- Controle automático de risco de lote: os traders podem escolher entre o dimensionamento automático de lotes com base no risco ou o controle totalmente manual do tamanho do lote.
- Modo de lote manual: O lote automático pode ser totalmente desativado, permitindo que o EA negocie estritamente com um tamanho de lote fixo.
Personalização
- Personalização do tema e das cores do gráfico
- Controle independente de ambas as estratégias
- Configuração flexível de risco e dimensionamento de lotes
Resumo
O DualGrid foi projetado para traders que valorizam adaptabilidade, execução disciplinada e lógica de grade estruturada. Com sua estrutura de estratégia dupla, controle de martingale configurável e filtragem de mercado criteriosa, o EA prioriza a estabilidade e a exposição controlada em vez de operações excessivas e agressivas.