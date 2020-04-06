DualGrid MT4

Consultor Especialista DualGrid

DualGrid é um Expert Advisor (EA) de grade multiestratégia projetado para fornecer controle de risco flexível, lógica de grade avançada e comportamento de execução cuidadosamente testado. O EA integra duas estratégias de negociação independentes, cada uma desenvolvida com uma abordagem distinta para interação com o mercado, permitindo que os traders adaptem o EA a diferentes preferências de risco e condições de negociação.


Após a compra, envie-me uma mensagem privada imediatamente para receber os arquivos de configuração e as instruções.


Sinal ao vivo: Clique aqui


Após 5 vendas, o preço aumentará rapidamente! Nosso preço final é de US$ 1800.


Arquitetura Estratégica

  • EA One – Grade Atrasada (Martingale Configurável)

A primeira estratégia é um sistema de grade com atraso que oferece controle total sobre o uso da estratégia martingale. Os traders podem ativar ou desativar completamente a martingale diretamente nas configurações. Ao definir a configuração “Lots Multiply EA One” como 1, a estratégia se converte automaticamente em um sistema de grade puro, sem martingale. Isso torna o DualGrid um dos poucos EAs em que o comportamento da martingale pode ser totalmente neutralizado por meio de uma única configuração, oferecendo maior flexibilidade para abordagens de negociação conservadoras. Nas configurações, você pode ativar ou desativar a negociação ao vivo para compra ou venda individualmente. Por exemplo, se a compra estiver definida como verdadeira e a venda como falsa, o EA abrirá apenas ordens de compra e nenhuma posição de venda.

  • EA Two – Grade Super Atrasada (Lógica Martingale Fixa)

A segunda estratégia é uma grade super atrasada que opera com uma lógica martingale interna que não pode ser modificada pela entrada de dados. Essa estratégia foi projetada intencionalmente para ser mais agressiva e foi refinada por meio de extensos testes, otimizações e ajustes de parâmetros. Durante testes internos e simulações históricas, essa estratégia demonstrou comportamento estável com características de drawdown controladas em diversas condições de mercado. Nas entradas, você pode habilitar ou desabilitar a negociação ao vivo para Compra ou Venda individualmente. Por exemplo, se Compra estiver definida como verdadeira e Venda como falsa, o EA abrirá apenas ordens de Compra e nenhuma posição de Venda.


Lógica de backtesting e negociação ao vivo

Para cumprir os requisitos de verificação do MQL5, se ambas as estratégias estiverem desativadas durante o backtesting, o EA ativará automaticamente uma delas para evitar que o sistema o sinalize como não funcional.

Em contas reais, os traders podem desativar ambas as estratégias, se desejarem. Nesses casos, nenhuma negociação será executada. No entanto, não é recomendável executar ambas as estratégias simultaneamente em contas reais, pois isso pode resultar em um grande número de operações simultâneas que podem sobrecarregar a conta.


Cronograma e comportamento do mercado

O DualGrid pode ser testado em intervalos de tempo que variam de M10 a M30, sendo M30 o intervalo de tempo recomendado tanto para testes quanto para negociação em tempo real. O EA aplica uma lógica de filtragem rigorosa para reduzir o ruído do mercado, o que pode resultar em menos negociações por dia ou períodos sem nenhuma negociação. Esse comportamento é intencional e reflete o modelo de execução cauteloso do EA, e não qualquer mau funcionamento.


Compatibilidade de backtesting

Caso ocorra algum problema durante o backtesting:

  • Use a demonstração do MetaQuotes
  • Realize testes com ticks 100% reais.
Este EA foi altamente otimizado e, dependendo do período selecionado e das condições de backtesting, alguns modos podem apresentar perdas. O drawdown geral permanece controlado e consistente com o comportamento dos sinais em tempo real. Os parâmetros finais foram validados por meio de execução em tempo real durante um período prolongado, com os resultados de desempenho influenciados pelas configurações de risco e pela seleção do tamanho do lote. A taxa de acerto em uma conta de negociação real não é 100% garantida.


Nota sobre compatibilidade com corretoras

DualGrid não é compatível com Exness.


Funcionalidades de Gestão de Riscos e Lotes

  • Função Lotes por Saldo: Permite o dimensionamento automático do tamanho do lote com base no crescimento da conta e nos limites de saldo definidos pelo usuário.
  • Controle automático de risco de lote: os traders podem escolher entre o dimensionamento automático de lotes com base no risco ou o controle totalmente manual do tamanho do lote.
  • Modo de lote manual: O lote automático pode ser totalmente desativado, permitindo que o EA negocie estritamente com um tamanho de lote fixo.


Personalização

  • Personalização do tema e das cores do gráfico
  • Controle independente de ambas as estratégias
  • Configuração flexível de risco e dimensionamento de lotes


Resumo

O DualGrid foi projetado para traders que valorizam adaptabilidade, execução disciplinada e lógica de grade estruturada. Com sua estrutura de estratégia dupla, controle de martingale configurável e filtragem de mercado criteriosa, o EA prioriza a estabilidade e a exposição controlada em vez de operações excessivas e agressivas.


Produtos recomendados
Forex Fighter 4
Jared Matthew Bryant
1 (1)
Experts
Forex Fighter is an advanced, multicurrency system that trades following symbols:  EURJPY, GBPCHF, EURGBP, USDCAD, AUDNZD, USDJPY and AUDCAD.  The strategy is based on built in indicators which I developed myself. Forex Fighter follows unique patterns that are repetitive but very often human brain is not capable of catching them.  The decision maker here are two Neural Networks which have to agree whether or not a particular trade will be placed. The probability of repeating a pattern has to be
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Stepping GBPUSD
Vitalii Zakharuk
Experts
Stepping-GBPUSD - works in fully automatic mode! No settings needed, you can use the default settings. The Expert Advisor works like a scalpel during sharp price movements. The bot was tested on real tick data with a real spread for a 19-year period from 2004 to 2023 (this is how much tick history is available on the servers of Swiss brokers). It also passed the Monte Carlo stability test using 5,000 cycles of simulation of random trade generation, as well as a simulated delay and slippage test
Doctor
Andrey Kolmogorov
Experts
This is a universal adviser working in several directions. The first and main thing is assistance in various situations that arise during trading. The second is scalping or positional trading according to the trend, open orders, at the same time, insured with support orders using the model of a quantum set of algorithms. Main Advantages Work in several directions; Increase in account balance during drawdown; Maintenance of already open orders; Building a grid lock; Scalping and/or trend trading
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Bella EA
Calvin Andile Mahlangu
Experts
BELLA EA – Breakout Trading System for EURUSD Capture Key Level Breakouts. Ride the Trend. Protect Profits. The   BELLA EA   is a fully automated trading system designed to capture   price breakouts   at key levels (highs and lows) in the forex market. By entering trades when price breaks out of these critical points, BELLA EA aims to take advantage of rapid price movements to generate profits. With a   built-in trailing stop   and   partial profit closure   logic, the EA helps secure gains whi
ATR Bands Bounce EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
• Please test the product in the Strategy Tester before purchasing to understand how it works. • If you face any issues, contact me via private message—I’m always available to help. • After purchase, send me a screenshot of your order to receive a   FREE EA   as a gift. ATR Bands Bounce EA – A Customizable Strategy for Your Trading Needs This Expert Advisor (EA) is designed to implement a flexible trading strategy based on the Average True Range (ATR) and a Moving Average (MA) as its foundatio
Algorithm Strategy
Fengbiao Dong
Experts
EA Settings： You need to load EA into the currency pair to trade (M15 time range) This EA is not sensitive to spread, slip, or any other broker-related variables. You can use the currency pairs I recommend, or you can use other currency pairs 。 I used 1000 0.01 lot.  I recommend using 5000 0.01lot to reduce the risk Leverage 1:200 or higher is recommended Parameter file download link https://www.mql5.com/zh/blogs/post/749380 EA test： Test within the M15 time frame A long-term test of 5 years i
Currency PICSOU
Julien Jean Bernard Lajardie
Experts
CURRENCY PICSOU - Auto-Adaptive MA EA for EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD Introducing CURRENCY PICSOU , a cutting-edge Expert Advisor designed to trade major currency pairs including EURUSD, USDJPY, USDCAD, and AUDUSD . This EA combines a sophisticated moving average strategy with a dynamic auto-adaptive Stop Loss system, ensuring optimal risk management and trade performance. Key Features: Auto-Adaptive Stop Loss: The EA adjusts Stop Loss levels in real-time based on the Average True
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experts
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
EA211 Reversal Scalp
Jose Francisco Flores Rojas
Experts
Clear Reversal Scalper EA This Expert Advisor is designed to identify sharp market reversal opportunities by detecting a predefined number of consecutive bullish or bearish candles, signaling potential exhaustion of the current trend. Once the reversal pattern is detected, the EA enters a trade in the direction of the large reversal candle, capitalizing on momentum for a quick scalp. This strategy works best in volatile sessions. Key Features: Reversal Pattern Detection: Customizable setting to
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experts
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
Dax Index Multitrader
Marek Kupka
5 (1)
Experts
This EA has been developed for DAX (GER30) M15 timeframe. It also works very well on the same market and TF M30 and M5.  So you will get 3 strategies for lower price, that means better equity curve, higher profits and lower drawdowns. Everything is tested for M15 timeframe, tests are made also for M30 and M5 TF . Strategy is based on continuation of TREND by HIGHEST channel after some period of consolidation. It uses STOP pending orders with   FIXED STOP LOSS . Strategy uses also some   BREAKEV
EA Dynamic Pulsar MT4
Ruslan Pishun
Experts
Trading strategy: Scalping. Trading on impulses in automatic trading has been used for a long time and the scheme is not new to traders. It is difficult to catch such moments manually, but the adviser copes instantly. Automated trading uses 2 approaches to trade in such cases: look for pullbacks after impulses. trade in the direction of momentum. The search for entry points is done like this: the adviser measures the rate of price change for which this change should occur, if the conditions for
Green Hawk MT4
Rashed Samir
5 (3)
Experts
Green Hawk is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700    The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site Find out more here:  https://www.mql5.com/en/users/
Boster
Langtha Prosanta Daudung
Experts
The  Boster  is a fully automated EA design for trading EURUSD pair. It is design to trade along the trend and also trade during reversal. It uses adaptive grid strategy. In adaptive grid strategy the distance between the trade is not fixed, the entry of next trade is base on most favourable market condition to close the trade in profit. So the risk associated with normal  grid/Martingale  strategy is considerably reduced by adopting adaptive grid distance strategy.  Back tested for 10 years (20
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Magic Win
Reni
4 (2)
Experts
EA MAGIC WIN is the advanced trading system which was tested for long on different market conditions with heavy load tests. Based on our custom indicator which is backed with mean reversion concept along with few other algorithm this products fits itself into the current market conditions and act accordingly.  Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Recommended TF: M15. Setfile can be downloaded from here : Click Here Features Easy Setup: You just need to drag the EA
Two Kids
Natalya Sopina
Experts
Two Kids  - high frequency EA-scalper. Two Kid s  -  uses only two standard indicators to generate signal to oder opening. Two Kids   -universal and simple. Two Kids   - trades accurately and swiftly. Two Kids   - independent on TF. Two Kids   - worsk on all currency pairs. Two Kids   - uses no martingale and no grid Two Kids   -needs 20  units of currency for lot 0.01 for each used currency pair. Two Kid s EA  Parameters : Trading  hours  HH . ММ  (server time) : trade time limit on time : tim
Forest
Vadim Podoprigora
Experts
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Experts
Gold Throne EA – Sistema de negociação de grade não-Martingale para ouro (XAUUSD) O Gold Throne EA é um Expert Advisor desenvolvido exclusivamente para a negociação de ouro (XAUUSD). Ele opera com uma metodologia de negociação em grade estruturada, evitando o uso de gestão financeira de martingale. Em vez de aumentar o tamanho dos lotes exponencialmente após perdas, o EA utiliza uma abordagem de dimensionamento de lotes fixos ou incrementalmente ajustáveis, proporcionando aos traders maior con
Babylon
Sergey Ermolov
Experts
O Babylon Expert Advisor negoceia em níveis de suporte e resistência. Os níveis de suporte e resistência são determinados com base num algoritmo genético baseado em inteligência artificial. Isto permite-lhe abrir negociações não só em níveis que já são visíveis na história, mas também nos níveis esperados que podem ser formados no futuro. Além disso, a negociação apenas na direção do trend aumenta a confiabilidade e minimiza possíveis drawdowns.  Após a compra, envie-me uma mensagem privada para
EA RSI Pending Grid
Zafar Iqbal Sheraslam
Experts
"RSI" usually refers to the Relative Strength Index, a technical indicator used in financial markets to analyze the strength or weakness of an asset's price. "Pending Grid" may suggest a specific trading strategy that combines pending orders with grid trading techniques. RSI EA : RSI (Relative Strength Index) is a technical indicator used in trading to assess whether an asset is overbought or oversold. It measures the speed and change of price movements. RSI values range from 0 to 100. Typically
Audnzd Scalping Expert Advisor
Hao Jun Chong
Experts
ANSEA is a AUDNZD scalping strategy allows you to get the maximum profit on flat currency pairs. Author's indicators are used to accurately enter the market! Signal https://www.mql5.com/en/signals/2281563?source=Site+Signals+Page *Back tested in Dukascopy historical data Best case: Minimum Balance:   $500 Leverage:   1:100 Maximal Drawdown:  27 % Spread:   5 pips Net Profit:  15 % per year Low risk:   $200 Balance per 0.01 lot size High risk:   $500 Balance per 0.07 lot size The EA is installe
Dynamic Swing EURUSD
Kenji Yamamura
Experts
This Expert Advisor is a trading strategy targeting the EURUSD on the 1-hour chart. It is based on entry and exit reversals using specific technical indicators and performs trend-following trades.   I don’t want to rely on just one EA; I want to build a portfolio and diversify my risks..." If that sounds like you, this EA is perfect for your needs. This EA is designed with portfolio management in mind, making it an excellent complement to other EAs to achieve stable performance.   The Benefit of
Torn MT4
Evgeniy Zhdan
Experts
A trend trading expert uses a breakout strategy in the direction of the main trend. The EA has a unique deposit protection system that allows you to safely exit the drawdown in the event of a trend reversal. The Expert Advisor uses an indicator (built into the Expert Advisor): https://www.mql5.com/en/market/product/64252 Trading instruments (TF 5m): GBPUSD. Torn for MT5: https://www.mql5.com/ru/market/product/64476/ The Expert Advisor has been successfully tested with 99% quality quotes, floa
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; -  Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent trad
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
ReversePro SmartSMA EA – A Fully Customizable Moving Average Strategy ReversePro SmartSMA EA is an advanced yet fully customizable trading tool designed for traders who prefer to fine-tune their strategies. This Expert Advisor (EA) is not pre-optimized, allowing you the flexibility to adjust its settings to fit your trading style, risk management preferences, and market conditions. How It Works This EA is based on the well-known Simple Moving Average (SMA) crossover strategy, enhanced with addi
Benjan Expert
Profxtwins (Pty) LTD
Experts
The Benjam is a fully Automated trading robot. The robot buys an uptrend and sells a downdtrend. The EA does not perfom well on a sideways market. The User can decide  the amount of Stop loss in Pips. The User can decide the amount of Take Profit. The User can decide the amount of Volume to input. The User can decide the number of trades the robot should open per trade.
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Experts
O robô usa a estratégia de negociação de quebrar as linhas do indicador Bollinger Bands. A essência dessa estratégia está na análise constante das linhas do indicador e na busca dos pontos de fuga mais eficazes para suas linhas. Quando o preço rompe a linha indicadora em uma das direções, o robô abre uma negociação naquela direção e começa a segui-la. Mas o robô não abre negociações toda vez que as linhas indicadoras são quebradas, mas apenas nos locais onde ele considera ser o mais eficaz. Est
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter Quantum StarMan  de graça!*** Peça mais detalhes em particular Si
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: O sucesso de hoje será o fruto de amanhã SUPER DESCONTO POR TEMPO LIMITADO! ÚLTIMOS 2 EXEMPLARES POR 299 USD ANTES DE O PREÇO AUMENTAR. Live Signal > IC Markets Real: Goldex AI Conjunto de alto risco Manual e ficheiros de configuração: Contacte-me após a compra para receber o manual e os ficheiros de configuração. Preço: O preço inicial é de 899 dólares e será aumentado em 199 dólares por cada dez vendas. Cópias disponíveis: 2 Goldex AI - Robô de negociação avançado com redes neura
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT5:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre Quantum King MT4 e ganhe Quantum StarMan grátis!*** Pergunte no privado para mais detalhes! Regra       Suas negociações com precisão e disciplina. Quantum King EA
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de din
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD e XAUUSD. Ele foca em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa baseada em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise de dados fornecid
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
Uma das estratégias de trading automatizado mais poderosas de 2025 Transformámos uma das estratégias de trading manual mais fortes de 2025 num Expert Advisor totalmente automatizado , baseado em TMA (Triangular Moving Average) com lógica CG . Este EA foi desenvolvido para entradas precisas, ordens pendentes inteligentes e controlo rigoroso de risco , sendo adequado para todos os pares Forex e ouro (XAUUSD) . O sistema apresenta o melhor desempenho em contas ECN com spreads inferiores a 10 pontos
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSÃO ULTRA OTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , em sua versão para MT4, é o lançamento mais poderoso, estável e refinado até hoje. HFT é um scalper de alta frequência que opera exclusivamente em Ouro (XAUUSD) no TF: M1, executando um grande número de operações diariamente. Ele suporta alavancagem de até 1:500 e opera com tamanhos de lote muito razoáveis para uma verdadeira estratégia de scalping. Por isso, requer contas dedicadas para scalping (RAW ou ECN). ICMarkets é o corretor re
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experts
Javier Gold Scalper: Nossa Tecnologia ao seu lado! Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 5 Negociar ouro, um dos ativos mais voláteis do mercado financeiro, exige alta precisão, análise criteriosa e um gerenciamento de risco extremamente eficaz. O Javier Gold Scalper  foi desenvolvido exatamente para integrar esses pilares
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
O Expert Advisor é um sistema projetado para recuperar posições não rentáveis.   O algoritmo do autor bloqueia uma posição perdedora, divide-a em muitas partes separadas e fecha cada uma delas separadamente. Configuração fácil, lançamento atrasado em caso de rebaixamento, bloqueio, desativação de outros Expert Advisors, média com filtragem de tendência e fechamento parcial de uma posição perdedora são incorporados em uma ferramenta. É o uso de fechamento de perdas em peças que permite reduzir p
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequên
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experts
Introdução ao DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Visão Geral DCA CYCLEMAX é um programa de trading semiautomático baseado em grid, otimizado para ativos que mostram fortes tendências unidirecionais no mercado. É especialmente eficaz para ativos com alta volatilidade e uma tendência constante em uma direção, como ouro (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) e criptomoedas. Usando a estratégia DCA (D
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experts
Venda relâmpago por 24 horas - Apenas $199.99 "HFT Pass Prop Firms" é um Consultor Especialista (EA) projetado especificamente para participar do desafio HFT, negociando com o par US30. Para conhecer mais Consultores Especialistas e Indicadores de destaque, visite: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Eu sou Los, por favor, inscreva-se para receber mais atualizações: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ O que é HFT? A negociação de alta frequência (HFT) é um métod
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experts
O The Golden Way é um software de negociação automática para a plataforma MT4. Ele adota uma estratégia híbrida abrangente, que opera por meio da colaboração de várias subestratégias. Essa abordagem permite capturar com precisão oportunidades de compra (long) e venda (short) no mercado do ouro (XAUUSD), ajudando você a aproveitar momentos de negociação em diferentes cenários de mercado. Com base em uma lógica de negociação madura, ele possibilita operações profissionais e eficientes no mercado
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experts
CyNera: Seu Trading, Nossa Tecnologia Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 4 Negociar ouro, um dos instrumentos mais voláteis do mercado, exige precisão, análise aprofundada e gestão de risco eficiente. O CyNera Expert Advisor integra perfeitamente esses elementos em um sistema sofisticado projetado para a negociação ideal
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experts
KonokaSystemNEO é uma das três irmãs ( NEO, JOY, FUN ) baseada em KonokaSystem com uma nova personalidade e é uma EA original. O estilo de negociação é a negociação diurna, visando a meia-noite ao meio-dia, hora do Japão. O par cambial é "USDJPY" e a entrada é feita ao preço de abertura de M5. Cada uma das três irmãs tem uma lógica diferente e está equipada com dois tipos de entradas e dois tipos de saídas. Não é utilizada qualquer lógica de grelha ou de martingale. A lógica interna repete o lu
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experts
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nova geração Titan AI é um sistema de trading automatizado de nova geração desenvolvido pela equipe especializada da MX Robots , combinando tecnologia avançada de Inteligência Artificial com profundo conhecimento dos mercados financeiros. Este EA foi treinado com dados de mercado de alta qualidade, incluindo Real Tick , MBP (Market by Price) e MBO (Market by Order) — os mesmos tipos de dados utilizados em sistemas institucionais — para oferecer decis
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Experts
Gold Zenith — assessor premium para ouro (XAUUSD) Gold Zenith — assessor premium para ouro (XAUUSD) Gold Zenith é um algoritmo potente e disciplinado para XAUUSD (ouro). Ele não utiliza métodos arriscados (grades (grid) , martingale, etc.) e cada operação é protegida por stop loss . Lógica: identifica o movimento de tendência e opera os pullbacks , abrindo apenas uma posição por sinal. Sem configurações complexas — os padrões já estão prontos para uso real: arraste o EA para o gráfico e comece a
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Experts
LAUNCH PROMO Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> Tomorrow’s price: $399 Stratos Mistral is a robust forex trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of ADX, Moving Average, and High/Low Level indicators, Stratos Mistral delivers high-quality signals and fully automated trading on the M15 timeframe. It features a robust, pre-optimized configuration, ensuri
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Dark Gold
Marco Solito
4.74 (91)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Experts
ThraeX – Scalping em M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado pela disciplina e precisão da era romana, ThraeX é um Expert Advisor (EA) especializado para MetaTrader 4 , desenvolvido especificamente para operações de alta frequência no gráfico de 1 minuto (M1) . Foi projetado para lidar com rápidas flutuações do mercado, buscando identificar e reagir a movimentos de preço de curto prazo com alta velocidade e adaptabilidade. Principais características: ️ Lógica de scalping para M1 – Desenvolvido para tom
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experts
EvoTrade: O Primeiro Sistema de Trading Autoaprendizado do Mercado Permita-me apresentar o EvoTrade, um consultor de trading único desenvolvido com tecnologias de ponta em visão computacional e análise de dados. Este é o primeiro sistema de trading autoaprendizado no mercado, operando em tempo real. O EvoTrade analisa as condições do mercado, ajusta estratégias e se adapta dinamicamente às mudanças, oferecendo precisão excepcional em qualquer ambiente. O EvoTrade utiliza redes neurais avançadas,
Mais do autor
DualGrid
DRT Circle
5 (1)
Experts
Consultor Especialista DualGrid DualGrid é um Expert Advisor (EA) de grade multiestratégia projetado para fornecer controle de risco flexível, lógica de grade avançada e comportamento de execução cuidadosamente testado. O EA integra duas estratégias de negociação independentes, cada uma desenvolvida com uma abordagem distinta para interação com o mercado, permitindo que os traders adaptem o EA a diferentes preferências de risco e condições de negociação. Após a compra, envie-me uma mensagem pri
GVolt
DRT Circle
4.2 (10)
Experts
GVolt — Motor de Grade de Ouro de Precisão (Não-Martingale) O GVolt é um Expert Advisor (EA) avançado para negociação de ouro, projetado para traders que necessitam de estabilidade, precisão e gerenciamento inteligente de ordens no volátil mercado XAUUSD. Construído sobre uma arquitetura de grade não martingale, o GVolt oferece uma abordagem controlada e estruturada para a volatilidade, mantendo uma atividade de negociação frequente e a execução independente de estratégias. Este EA foi criado c
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
Experts
Gold Throne EA – Sistema de negociação de grade não-Martingale para ouro (XAUUSD) O Gold Throne EA é um Expert Advisor desenvolvido exclusivamente para a negociação de ouro (XAUUSD). Ele opera com uma metodologia de negociação em grade estruturada, evitando o uso de gestão financeira de martingale. Em vez de aumentar o tamanho dos lotes exponencialmente após perdas, o EA utiliza uma abordagem de dimensionamento de lotes fixos ou incrementalmente ajustáveis, proporcionando aos traders maior con
Extractors
DRT Circle
5 (1)
Experts
Extratores para XAUUSD Extractors for XAUUSD é um Expert Advisor de nível profissional desenvolvido para traders que valorizam precisão, risco controlado e lógica de negociação adaptável ao negociar com ouro (XAUUSD). Ele integra duas estratégias avançadas integradas e cinco modos flexíveis de abordagem de mercado, dando aos traders controle total sobre como o sistema interpreta, insere e gerencia negociações em diferentes estruturas de mercado. Desenvolvido com base em ampla pesquisa e desenvo
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Experts
Gold Throne EA – Sistema de negociação de grade não-Martingale para ouro (XAUUSD) O Gold Throne EA é um Expert Advisor desenvolvido exclusivamente para a negociação de ouro (XAUUSD). Ele opera com uma metodologia de negociação em grade estruturada, evitando o uso de gestão financeira de martingale. Em vez de aumentar o tamanho dos lotes exponencialmente após perdas, o EA utiliza uma abordagem de dimensionamento de lotes fixos ou incrementalmente ajustáveis, proporcionando aos traders maior con
Extractors MT4
DRT Circle
Experts
Extratores para XAUUSD Extractors for XAUUSD é um Expert Advisor de nível profissional desenvolvido para traders que valorizam precisão, risco controlado e lógica de negociação adaptável ao negociar com ouro (XAUUSD). Ele integra duas estratégias avançadas integradas e cinco modos flexíveis de abordagem de mercado, dando aos traders controle total sobre como o sistema interpreta, insere e gerencia negociações em diferentes estruturas de mercado. Desenvolvido com base em ampla pesquisa e desenv
GVolt MT4
DRT Circle
Experts
GVolt — Motor de Grade de Ouro de Precisão (Não-Martingale) O GVolt é um Expert Advisor (EA) avançado para negociação de ouro, projetado para traders que necessitam de estabilidade, precisão e gerenciamento inteligente de ordens no volátil mercado XAUUSD. Construído sobre uma arquitetura de grade não martingale, o GVolt oferece uma abordagem controlada e estruturada para a volatilidade, mantendo uma atividade de negociação frequente e a execução independente de estratégias. Este EA foi criado
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário