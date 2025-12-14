DualGrid MT4

DualGrid est un Expert Advisor multi-stratégies conçu pour offrir une gestion des risques flexible, une logique de grille avancée et un comportement d'exécution rigoureusement testé. Cet Expert Advisor intègre deux stratégies de trading indépendantes, chacune développée selon une approche spécifique de l'interaction avec le marché, permettant ainsi aux traders d'adapter l'Expert Advisor à leurs préférences de risque et aux conditions de marché.





Architecture stratégique

EA One – Grille retardée (Martingale configurable)

La première stratégie est un système de grille différée offrant un contrôle total sur l'utilisation de la martingale. Les traders peuvent activer ou désactiver complètement la martingale directement depuis les paramètres. En définissant le paramètre « Lots Multiply EA One » sur 1, la stratégie se convertit automatiquement en un système de grille pur sans martingale. DualGrid est ainsi l'un des rares EA permettant de neutraliser totalement le comportement de la martingale via un simple paramètre, offrant une flexibilité accrue pour les approches de trading prudentes. Dans les paramètres, vous pouvez activer ou désactiver le trading en direct pour les achats et les ventes individuellement. Par exemple, si l'achat est défini sur « true » et la vente sur « false », l'EA ouvrira uniquement des positions d'achat et aucune position de vente.

EA Two – Grille super retardée (Logique de martingale fixe)

La seconde stratégie est une grille à retard extrême fonctionnant selon une logique de martingale interne non modifiable. Conçue pour être plus agressive, elle a été perfectionnée grâce à de nombreux tests, optimisations et ajustements de paramètres. Lors de tests internes et de simulations historiques, cette stratégie a démontré une stabilité et un drawdown maîtrisé dans diverses conditions de marché. Vous pouvez activer ou désactiver le trading en temps réel pour les achats et les ventes individuellement. Par exemple, si l'option « Achat » est activée et l'option « Vente » désactivée, le robot ouvrira uniquement des positions d'achat et aucune position de vente.





Logique de backtesting et de trading en direct

Pour se conformer aux exigences de vérification MQL5, si les deux stratégies sont désactivées pendant le backtesting, l'EA activera automatiquement une stratégie pour éviter que le système ne signale l'EA comme non fonctionnel.

Sur les comptes réels, les traders peuvent désactiver les deux stratégies s'ils le souhaitent. Dans ce cas, aucune transaction ne sera exécutée. Toutefois, il est déconseillé d'exécuter les deux stratégies simultanément sur un compte réel, car cela pourrait générer un grand nombre d'opérations simultanées et saturer le compte.





Période et comportement du marché

DualGrid peut être testé sur des unités de temps allant de M10 à M30, M30 étant l'unité de temps recommandée pour les tests et le trading réel. Le robot de trading applique une logique de filtrage stricte afin de réduire le bruit du marché, ce qui peut entraîner une diminution du nombre de transactions par jour, voire des périodes sans aucune transaction. Ce comportement est intentionnel et reflète le modèle d'exécution prudent du robot, et non un dysfonctionnement.





Compatibilité avec les tests de validation

En cas de problème lors des tests de validation :

Utiliser la démo de MetaQuotes

Effectuez des tests avec des ticks 100% réels





Note sur la compatibilité des courtiers

DualGrid n'est pas compatible avec Exness.





Fonctionnalités de gestion des risques et des lots

Fonction Lots Per Solde : Permet une mise à l'échelle automatique de la taille des lots en fonction de la croissance du compte et des seuils de solde définis par l'utilisateur.

Contrôle automatique du risque lié aux lots : les traders peuvent choisir entre un dimensionnement automatique des lots basé sur le risque ou un contrôle entièrement manuel de la taille des lots.

Mode de lot manuel : le lot automatique peut être entièrement désactivé, permettant ainsi à l’EA de trader strictement avec une taille de lot fixe.





Personnalisation

Personnalisation du thème et des couleurs du graphique

Contrôle indépendant des deux stratégies

Configuration flexible des risques et de la taille des lots





Résumé

DualGrid est conçu pour les traders qui privilégient l'adaptabilité, une exécution rigoureuse et une logique de grille structurée. Grâce à son cadre à double stratégie, son contrôle de martingale configurable et son filtrage de marché précis, ce conseiller expert privilégie la stabilité et une exposition maîtrisée plutôt que le surtrading agressif.