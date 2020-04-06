DualGrid MT4

DualGrid — это многостратегический сеточный советник, разработанный для обеспечения гибкого контроля рисков, расширенной логики работы с сеткой и тщательно протестированного поведения при исполнении ордеров. Советник объединяет две независимые торговые стратегии, каждая из которых разработана с учетом различных подходов к взаимодействию с рынком, что позволяет трейдерам адаптировать советника к различным предпочтениям в отношении риска и торговым условиям.





Стратегическая архитектура

EA One – Отложенная сетка (настраиваемый мартингейл)

Первая стратегия — это система с отложенной сеткой, которая обеспечивает полный контроль над использованием мартингейла. Трейдеры могут включать или полностью отключать мартингейл непосредственно в настройках. Установив параметр «Lots Multiply EA One» равным 1, стратегия автоматически преобразуется в чистую систему сеток без мартингейла. Это делает DualGrid одним из немногих советников, где поведение мартингейла может быть полностью нейтрализовано одним параметром, что обеспечивает повышенную гибкость для консервативных торговых подходов. В настройках можно включать или отключать торговлю на покупку или продажу по отдельности. Например, если параметр «Покупка» установлен на «истина», а «Продажа» на «ложь», советник будет открывать только сделки на покупку и не будет открывать позиции на продажу.

EA Two – Super Delayed Grid (Fixed Martingale Logic)

Вторая стратегия — это сверхзадержка сетки, работающая с внутренней логикой мартингейла, которую нельзя изменить со стороны входных данных. Эта стратегия намеренно разработана как более агрессивная и была усовершенствована в ходе обширного тестирования, оптимизации и корректировки параметров. В ходе внутренних тестов и исторических симуляций эта стратегия продемонстрировала стабильное поведение с контролируемыми характеристиками просадки в различных рыночных условиях. Во входных данных вы можете включить или отключить торговлю на покупку или продажу по отдельности. Например, если для параметра «Покупка» установлено значение «истина», а для параметра «Продажа» — «ложь», советник будет открывать только позиции на покупку и не будет открывать позиции на продажу.





Тестирование стратегий и логика реальной торговли

Для соответствия требованиям верификации MQL5, если обе стратегии отключены во время тестирования, советник автоматически активирует одну из стратегий, чтобы система не пометила его как неработоспособный.

На реальных счетах трейдеры могут при желании отключить обе стратегии. В таких случаях сделки исполняться не будут. Однако не рекомендуется использовать обе стратегии одновременно на реальных счетах, так как это может привести к большому количеству одновременных операций, которые могут перегрузить счет.





Временные рамки и поведение рынка

DualGrid можно протестировать на таймфреймах от M10 до M30, при этом M30 является рекомендуемым таймфреймом как для тестирования, так и для реальной торговли. Советник применяет строгую логику фильтрации для уменьшения рыночного шума, что может привести к меньшему количеству сделок в день или периодам полного отсутствия сделок. Такое поведение является преднамеренным и отражает осторожную модель исполнения ордеров советника, а не какой-либо сбой.





Совместимость с бэктестингом

Если в процессе тестирования возникнут какие-либо проблемы:

Воспользуйтесь демо-версией MetaQuotes

Проведите тесты со 100% реальными тактами.

Данный советник был тщательно оптимизирован, и в зависимости от выбранного таймфрейма и условий тестирования, в некоторых режимах могут наблюдаться убытки. Общая просадка остается контролируемой и соответствует поведению сигналов в реальном времени. Окончательные параметры были проверены в ходе реального исполнения ордеров в течение длительного периода, при этом на результаты влияли настройки риска и выбор размера лота. Гарантированный процент выигрышных сделок на реальном торговом счете не составляет 100%.





Примечание о совместимости с брокерами

DualGrid несовместим с Exness.





Функции управления рисками и лотами

Функция «Количество лотов на баланс»: позволяет автоматически масштабировать размер лота в зависимости от роста счета и заданных пользователем пороговых значений баланса.

Автоматизированный контроль рисков по лотам: Трейдеры могут выбирать между автоматическим определением размера лота на основе оценки рисков или полностью ручным контролем размера лота.

Режим ручного выбора лота: Автоматический выбор лота можно полностью отключить, что позволит советнику торговать строго с фиксированным размером лота.





Кастомизация

Настройка темы и цвета диаграммы

Независимый контроль обеих стратегий

Гибкая настройка рисков и размеров партий.





Краткое содержание

DualGrid разработан для трейдеров, которые ценят адаптивность, дисциплинированное исполнение и структурированную логику сетки. Благодаря своей двухстратегической структуре, настраиваемому управлению мартингейлом и тщательной фильтрации рынка, советник фокусируется на стабильности и контролируемом риске, а не на агрессивной чрезмерной торговле.



