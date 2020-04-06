DualGridは、柔軟なリスク管理、高度なグリッドロジック、そして綿密にテストされた執行動作を提供するように設計された、マルチ戦略グリッドエキスパートアドバイザーです。このEAは、それぞれ異なる市場アプローチに基づいて開発された2つの独立した取引戦略を統合しており、トレーダーはEAを様々なリスク選好や取引状況に合わせて調整できます。













戦略アーキテクチャ

EA One – 遅延グリッド（設定可能なマーチンゲール）

最初の戦略は、マーチンゲール法の使用を完全に制御できる遅延グリッドシステムです。トレーダーは入力から直接マーチンゲール法を有効または完全に無効にすることができます。「Lots Multiply EA One」の入力を1に設定すると、この戦略は自動的にマーチンゲール法のない純粋なグリッドシステムに変換されます。これにより、DualGridは、単一の入力でマーチンゲール法の挙動を完全に無効化できる数少ないEAの一つとなり、保守的な取引アプローチの柔軟性を高めています。入力では、買いまたは売りのライブ取引を個別に有効または無効にすることができます。例えば、買いを「true」、売りを「false」に設定すると、EAは買い取引のみを開き、売りポジションは開きません。

EA Two – スーパーディレイドグリッド（固定マーチンゲールロジック）

2つ目の戦略は、入力側から変更できない内部マーチンゲールロジックで動作するスーパー遅延グリッドです。この戦略は意図的によりアグレッシブになるように設計されており、広範なテスト、最適化、パラメータ調整を通じて改良されました。内部テストとヒストリカルシミュレーションにおいて、この戦略は様々な市場状況において、制御されたドローダウン特性を備えた安定した動作を示しました。入力では、買いまたは売りのライブ取引を個別に有効または無効にすることができます。例えば、買いをtrue、売りをfalseに設定すると、EAは買い取引のみを開き、売りポジションは開きません。





バックテストとライブ取引ロジック

MQL5 検証要件に準拠するために、バックテスト中に両方の戦略が無効になっている場合、EA は自動的に 1 つの戦略をアクティブ化し、システムが EA を非機能としてフラグ付けするのを防ぎます。

ライブ口座では、トレーダーは必要に応じて両方の戦略を無効にすることができます。その場合、取引は実行されません。ただし、ライブ口座で両方の戦略を同時に実行することは推奨されません。同時実行数が増加し、口座に過負荷をかける可能性があります。





時間枠と市場動向

DualGridは10分足から30分足までの時間枠でバックテストが可能です。30分足はバックテストとライブ取引の両方で推奨される時間枠です。EAは市場ノイズを低減するために厳格なフィルタリングロジックを適用しており、その結果、1日あたりの取引数が減少したり、取引が全く行われない期間が発生する場合があります。この動作は意図的なものであり、EAの慎重な執行モデルを反映したものであり、不具合によるものではありません。





バックテストの互換性

バックテスト中に問題が発生した場合:

MetaQuotesデモを使用する

100% 実際のティックでテストを実行する

このEAは高度に最適化されており、選択した時間枠とバックテスト条件によっては、一部のモードで損失が発生する可能性があります。全体的なドローダウンは制御されており、ライブシグナルの挙動と一致しています。最終的なパラメータは、長期間にわたるライブ実行を通じて検証されており、パフォーマンスはリスク設定とロットサイズの選択によって影響を受けます。ライブ取引口座での勝率は100%保証されません。





ブローカーの互換性に関する注意事項

DualGrid は Exness と互換性がありません。





リスクとロット管理機能

残高ごとのロット機能: アカウントの増加とユーザー定義の残高しきい値に基づいてロット サイズを自動的に調整できます。

自動ロットリスク管理: トレーダーは、リスクに基づく自動ロットサイズ設定または完全に手動のロットサイズ管理を選択できます。

手動ロットモード: 自動ロットを完全に無効にして、EA が固定ロット サイズで厳密に取引できるようにすることができます。





カスタマイズ

チャートのテーマと色のカスタマイズ

両戦略の独立制御

柔軟なリスクとロットサイズの設定





まとめ

DualGridは、適応性、規律ある執行、そして構造化されたグリッドロジックを重視するトレーダー向けに設計されています。デュアル戦略フレームワーク、設定可能なマーチンゲール制御、そして綿密な市場フィルタリングを備えたこのEAは、積極的な過剰取引ではなく、安定性と制御されたエクスポージャーに重点を置いています。