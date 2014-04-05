EMA Ribbon Trend Pro MT5
- Indikatoren
- Prabir Sarkar
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
🎯 AlgoMatrix EMA Ribbon Trend Pro (MT5)
Professioneller EMA Ribbon Trend Indikator für MetaTrader 5
🚀 Übersicht - Gebaut für seriöse Trader
AlgoMatrix EMA Ribbon Trend Pro ist ein hochleistungsfähiger, professioneller EMA Ribbon Trend-Indikator für MT5, der für Trader entwickelt wurde, die eine saubere Trenderkennung, akkurate Einstiegssignale und Null-Repaint-Signale wünschen.
Dieser Indikator wurde mit einer TradingView-ähnlichen Trendlogik entwickelt, kombiniert mit fortschrittlichen Marktfiltern, um Rauschen, falsche Signale und unruhige Marktbedingungen zu eliminieren.
Das Ergebnis ist ein leistungsfähiges und dennoch einfach zu bedienendes Trendsystem, das Ihnen hilft, sich an der vorherrschenden Marktrichtung in den Bereichen Forex, Gold, Indizes und Kryptowährungen zu orientieren.
Wenn Sie nach einem zuverlässigen MT5 EMA Ribbon Indikator suchen, um Trends mit Vertrauen zu handeln, ist AlgoMatrix EMA Ribbon Trend Pro genau für diesen Zweck gebaut.
✨ Hauptmerkmale
🔷 Fortgeschrittenes 8-EMA-Band-System
Professionell abgestimmtes EMA-Ribbon:
Schnelle EMAs: 8, 13, 21, 34
Langsame EMAs: 55, 89, 144, 200
Dynamische Farbgebung des Bandes:
Steigende EMAs → Bullische Farben
Fallende EMAs → bärische Farben
Klare visuelle Trennung zwischen schnellen und langsamen Trends
Vollständig anpassbare EMA-Längen für persönliche Strategien
🔷 Intelligente Trend-Erkennung (TradingView-Style Logic)
Präzise Trendlogik:
Kurs über EMA55 + EMA21 über EMA55 → Bullischer Trend
Kurs unter EMA55 + EMA21 unter EMA55 → Baisse-Trend
Sofortige Erkennung eines Trendwechsels bei der Bestätigungskerze
Ein Signal pro Trend - keine wiederholten oder geclusterten Pfeile
Entwickelt, um echte Marktbewegungen zu erkennen, nicht zufälliges Rauschen
🔷 Premium Kauf-/Verkaufssignalpfeile
Saubere, moderne Signalpfeile:
▲ Kaufsignale
▼ Verkaufssignale
ATR-basierte Pfeilplatzierung für perfekte Chart-Sichtbarkeit
Optionale akustische Warnungen bei neuen Signalen
Signale werden nicht neu gezeichnet, wenn SignalOnClose aktiviert ist
🔷 Fortgeschrittenes Markt-Filtering-System
AlgoMatrix EMA Ribbon Trend Pro enthält mehrere professionelle Filter, um Sie vor schlechten Trades zu bewahren:
EMA 200 Haupttrend-Filter
ADX Trendstärke-Filter
Choppiness Index Filter (Erkennung von Marktbereichen)
ATR Volatilitäts-Filter
Marktstruktur-Filter (Höhere Hochs / Niedrigere Tiefs)
Zickzack-Muster-Stabilitätsfilter
Kerzenkörper-Stärke-Filter
Maximum Candle Size Risiko-Filter
Diese Filter arbeiten zusammen, um sicherzustellen, dass Signale nur dann angezeigt werden, wenn die Marktbedingungen günstig sind.
🔷 Professionelles HUD-Panel (On-Chart Dashboard)
Live-Trend-Status:
BULLISCH ▲ / BÄRISCH ▼ / NEUTRAL
Bandstärkeanzeige (0-100%)
ADX-Wert in Echtzeit
Letzte Signalrichtung und Zeit
Aktuelles Symbol und Zeitrahmen
Sauberes Design mit dunklem Thema und anpassbarer Platzierung
🔷 Intelligente TP / SL Unterstützung
ATR-basierte Take Profit- und Stop Loss-Ebenen
Multi-TP-System (bis zu 5 Ziele)
Auf Unterstützung und Widerstand basierende TP-Erkennung
Risk-to-Reward-Visualisierung auf dem Chart
Übersichtliche TP / SL-Zonenboxen für einfaches Handelsmanagement
🔷 Dynamische Kerzenfärbung
Bullischer Trend → Grüne Kerzen
Abwärtstrend → Rote Kerzen
Neutral / Übergang → Graue Kerzen
Optionaler Heiken Ashi Kerzenmodus
🔷 Vollständiges Alarmsystem
Popup-Warnungen mit vollständigen Handelsdetails
Mobile Push-Benachrichtigungen
E-Mail-Benachrichtigungen
Tonwarnungen (benutzerdefinierte WAV unterstützt)
Abkühlsystem für Warnungen zur Vermeidung von Spam
📊 Empfohlene Einstellungen
💰 Gold (XAUUSD) - M1 / M5 Scalping
ADX-Filter aktiviert (ADX ≥ 20)
Choppiness Filter aktiviert
SignalOnClose = true (kein Repaint)
💹 Forex-Paare - M15 / H1 Swing Trading
ADX ≥ 22
BestätigenBars = 1
Höhere ATR-basierte TP für ausgedehnte Trends
📈 Indizes (US500, NAS100)
Standardeinstellungen funktionieren hervorragend
Etwas striktere Choppiness-Filterung empfohlen
🔥 Krypto (BTCUSD)
Erhöhte Bandbreitentoleranz
Größere Kerzengröße zur Berücksichtigung von Volatilität
⚙️ Vollständig anpassbare Eingaben
EMA-Band-Einstellungen
Trend-Bestätigungskontrollen
Erweiterte Markt-Filter
Signal- & Pfeilkontrollen
TP/SL- und Multi-TP-Optionen
HUD & Display-Einstellungen
Alert-Voreinstellungen
Jede Komponente ist anpassbar, um Scalping, Intraday oder Swing Trading Stile zu unterstützen.
✅ Warum AlgoMatrix EMA Ribbon Trend Pro wählen?
✔ Nicht wiederholende Signale
✔ Erweiterte professionelle Filterung
✔ Ein sauberes Signal pro Trend
✔ Erstklassige visuelle Qualität
✔ Vollständiges Entry-to-Exit-System
✔ Optimiert für alle Zeitrahmen
✔ Multi-Asset-kompatibel
✔ Strategietester-freundlich
✔ Sauberer, warnungsfreier Code
Dies ist kein einfacher EMA-Indikator - es ist eine komplette Trendfolgelösung.