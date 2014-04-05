🎯 AlgoMatrix EMA Ribbon Trend Pro (MT5)

Professioneller EMA Ribbon Trend Indikator für MetaTrader 5

🚀 Übersicht - Gebaut für seriöse Trader





AlgoMatrix EMA Ribbon Trend Pro ist ein hochleistungsfähiger, professioneller EMA Ribbon Trend-Indikator für MT5, der für Trader entwickelt wurde, die eine saubere Trenderkennung, akkurate Einstiegssignale und Null-Repaint-Signale wünschen.





Dieser Indikator wurde mit einer TradingView-ähnlichen Trendlogik entwickelt, kombiniert mit fortschrittlichen Marktfiltern, um Rauschen, falsche Signale und unruhige Marktbedingungen zu eliminieren.

Das Ergebnis ist ein leistungsfähiges und dennoch einfach zu bedienendes Trendsystem, das Ihnen hilft, sich an der vorherrschenden Marktrichtung in den Bereichen Forex, Gold, Indizes und Kryptowährungen zu orientieren.





Wenn Sie nach einem zuverlässigen MT5 EMA Ribbon Indikator suchen, um Trends mit Vertrauen zu handeln, ist AlgoMatrix EMA Ribbon Trend Pro genau für diesen Zweck gebaut.





✨ Hauptmerkmale

🔷 Fortgeschrittenes 8-EMA-Band-System





Professionell abgestimmtes EMA-Ribbon:





Schnelle EMAs: 8, 13, 21, 34





Langsame EMAs: 55, 89, 144, 200





Dynamische Farbgebung des Bandes:





Steigende EMAs → Bullische Farben





Fallende EMAs → bärische Farben





Klare visuelle Trennung zwischen schnellen und langsamen Trends





Vollständig anpassbare EMA-Längen für persönliche Strategien





🔷 Intelligente Trend-Erkennung (TradingView-Style Logic)





Präzise Trendlogik:





Kurs über EMA55 + EMA21 über EMA55 → Bullischer Trend





Kurs unter EMA55 + EMA21 unter EMA55 → Baisse-Trend





Sofortige Erkennung eines Trendwechsels bei der Bestätigungskerze





Ein Signal pro Trend - keine wiederholten oder geclusterten Pfeile





Entwickelt, um echte Marktbewegungen zu erkennen, nicht zufälliges Rauschen





🔷 Premium Kauf-/Verkaufssignalpfeile





Saubere, moderne Signalpfeile:





▲ Kaufsignale





▼ Verkaufssignale





ATR-basierte Pfeilplatzierung für perfekte Chart-Sichtbarkeit





Optionale akustische Warnungen bei neuen Signalen





Signale werden nicht neu gezeichnet, wenn SignalOnClose aktiviert ist





🔷 Fortgeschrittenes Markt-Filtering-System





AlgoMatrix EMA Ribbon Trend Pro enthält mehrere professionelle Filter, um Sie vor schlechten Trades zu bewahren:





EMA 200 Haupttrend-Filter





ADX Trendstärke-Filter





Choppiness Index Filter (Erkennung von Marktbereichen)





ATR Volatilitäts-Filter





Marktstruktur-Filter (Höhere Hochs / Niedrigere Tiefs)





Zickzack-Muster-Stabilitätsfilter





Kerzenkörper-Stärke-Filter





Maximum Candle Size Risiko-Filter





Diese Filter arbeiten zusammen, um sicherzustellen, dass Signale nur dann angezeigt werden, wenn die Marktbedingungen günstig sind.





🔷 Professionelles HUD-Panel (On-Chart Dashboard)





Live-Trend-Status:





BULLISCH ▲ / BÄRISCH ▼ / NEUTRAL





Bandstärkeanzeige (0-100%)





ADX-Wert in Echtzeit





Letzte Signalrichtung und Zeit





Aktuelles Symbol und Zeitrahmen





Sauberes Design mit dunklem Thema und anpassbarer Platzierung





🔷 Intelligente TP / SL Unterstützung





ATR-basierte Take Profit- und Stop Loss-Ebenen





Multi-TP-System (bis zu 5 Ziele)





Auf Unterstützung und Widerstand basierende TP-Erkennung





Risk-to-Reward-Visualisierung auf dem Chart





Übersichtliche TP / SL-Zonenboxen für einfaches Handelsmanagement





🔷 Dynamische Kerzenfärbung





Bullischer Trend → Grüne Kerzen





Abwärtstrend → Rote Kerzen





Neutral / Übergang → Graue Kerzen





Optionaler Heiken Ashi Kerzenmodus





🔷 Vollständiges Alarmsystem





Popup-Warnungen mit vollständigen Handelsdetails





Mobile Push-Benachrichtigungen





E-Mail-Benachrichtigungen





Tonwarnungen (benutzerdefinierte WAV unterstützt)





Abkühlsystem für Warnungen zur Vermeidung von Spam





📊 Empfohlene Einstellungen

💰 Gold (XAUUSD) - M1 / M5 Scalping





ADX-Filter aktiviert (ADX ≥ 20)





Choppiness Filter aktiviert





SignalOnClose = true (kein Repaint)





💹 Forex-Paare - M15 / H1 Swing Trading





ADX ≥ 22





BestätigenBars = 1





Höhere ATR-basierte TP für ausgedehnte Trends





📈 Indizes (US500, NAS100)





Standardeinstellungen funktionieren hervorragend





Etwas striktere Choppiness-Filterung empfohlen





🔥 Krypto (BTCUSD)





Erhöhte Bandbreitentoleranz





Größere Kerzengröße zur Berücksichtigung von Volatilität





⚙️ Vollständig anpassbare Eingaben





EMA-Band-Einstellungen





Trend-Bestätigungskontrollen





Erweiterte Markt-Filter





Signal- & Pfeilkontrollen





TP/SL- und Multi-TP-Optionen





HUD & Display-Einstellungen





Alert-Voreinstellungen





Jede Komponente ist anpassbar, um Scalping, Intraday oder Swing Trading Stile zu unterstützen.





✅ Warum AlgoMatrix EMA Ribbon Trend Pro wählen?





✔ Nicht wiederholende Signale

✔ Erweiterte professionelle Filterung

✔ Ein sauberes Signal pro Trend

✔ Erstklassige visuelle Qualität

✔ Vollständiges Entry-to-Exit-System

✔ Optimiert für alle Zeitrahmen

✔ Multi-Asset-kompatibel

✔ Strategietester-freundlich

✔ Sauberer, warnungsfreier Code





Dies ist kein einfacher EMA-Indikator - es ist eine komplette Trendfolgelösung.