EMA Ribbon Trend Pro MT5

🎯 AlgoMatrix EMA Ribbon Trend Pro (MT5)
Professioneller EMA Ribbon Trend Indikator für MetaTrader 5
🚀 Übersicht - Gebaut für seriöse Trader

AlgoMatrix EMA Ribbon Trend Pro ist ein hochleistungsfähiger, professioneller EMA Ribbon Trend-Indikator für MT5, der für Trader entwickelt wurde, die eine saubere Trenderkennung, akkurate Einstiegssignale und Null-Repaint-Signale wünschen.

Dieser Indikator wurde mit einer TradingView-ähnlichen Trendlogik entwickelt, kombiniert mit fortschrittlichen Marktfiltern, um Rauschen, falsche Signale und unruhige Marktbedingungen zu eliminieren.
Das Ergebnis ist ein leistungsfähiges und dennoch einfach zu bedienendes Trendsystem, das Ihnen hilft, sich an der vorherrschenden Marktrichtung in den Bereichen Forex, Gold, Indizes und Kryptowährungen zu orientieren.

Wenn Sie nach einem zuverlässigen MT5 EMA Ribbon Indikator suchen, um Trends mit Vertrauen zu handeln, ist AlgoMatrix EMA Ribbon Trend Pro genau für diesen Zweck gebaut.

✨ Hauptmerkmale
🔷 Fortgeschrittenes 8-EMA-Band-System

Professionell abgestimmtes EMA-Ribbon:

Schnelle EMAs: 8, 13, 21, 34

Langsame EMAs: 55, 89, 144, 200

Dynamische Farbgebung des Bandes:

Steigende EMAs → Bullische Farben

Fallende EMAs → bärische Farben

Klare visuelle Trennung zwischen schnellen und langsamen Trends

Vollständig anpassbare EMA-Längen für persönliche Strategien

🔷 Intelligente Trend-Erkennung (TradingView-Style Logic)

Präzise Trendlogik:

Kurs über EMA55 + EMA21 über EMA55 → Bullischer Trend

Kurs unter EMA55 + EMA21 unter EMA55 → Baisse-Trend

Sofortige Erkennung eines Trendwechsels bei der Bestätigungskerze

Ein Signal pro Trend - keine wiederholten oder geclusterten Pfeile

Entwickelt, um echte Marktbewegungen zu erkennen, nicht zufälliges Rauschen

🔷 Premium Kauf-/Verkaufssignalpfeile

Saubere, moderne Signalpfeile:

▲ Kaufsignale

▼ Verkaufssignale

ATR-basierte Pfeilplatzierung für perfekte Chart-Sichtbarkeit

Optionale akustische Warnungen bei neuen Signalen

Signale werden nicht neu gezeichnet, wenn SignalOnClose aktiviert ist

🔷 Fortgeschrittenes Markt-Filtering-System

AlgoMatrix EMA Ribbon Trend Pro enthält mehrere professionelle Filter, um Sie vor schlechten Trades zu bewahren:

EMA 200 Haupttrend-Filter

ADX Trendstärke-Filter

Choppiness Index Filter (Erkennung von Marktbereichen)

ATR Volatilitäts-Filter

Marktstruktur-Filter (Höhere Hochs / Niedrigere Tiefs)

Zickzack-Muster-Stabilitätsfilter

Kerzenkörper-Stärke-Filter

Maximum Candle Size Risiko-Filter

Diese Filter arbeiten zusammen, um sicherzustellen, dass Signale nur dann angezeigt werden, wenn die Marktbedingungen günstig sind.

🔷 Professionelles HUD-Panel (On-Chart Dashboard)

Live-Trend-Status:

BULLISCH ▲ / BÄRISCH ▼ / NEUTRAL

Bandstärkeanzeige (0-100%)

ADX-Wert in Echtzeit

Letzte Signalrichtung und Zeit

Aktuelles Symbol und Zeitrahmen

Sauberes Design mit dunklem Thema und anpassbarer Platzierung

🔷 Intelligente TP / SL Unterstützung

ATR-basierte Take Profit- und Stop Loss-Ebenen

Multi-TP-System (bis zu 5 Ziele)

Auf Unterstützung und Widerstand basierende TP-Erkennung

Risk-to-Reward-Visualisierung auf dem Chart

Übersichtliche TP / SL-Zonenboxen für einfaches Handelsmanagement

🔷 Dynamische Kerzenfärbung

Bullischer Trend → Grüne Kerzen

Abwärtstrend → Rote Kerzen

Neutral / Übergang → Graue Kerzen

Optionaler Heiken Ashi Kerzenmodus

🔷 Vollständiges Alarmsystem

Popup-Warnungen mit vollständigen Handelsdetails

Mobile Push-Benachrichtigungen

E-Mail-Benachrichtigungen

Tonwarnungen (benutzerdefinierte WAV unterstützt)

Abkühlsystem für Warnungen zur Vermeidung von Spam

📊 Empfohlene Einstellungen
💰 Gold (XAUUSD) - M1 / M5 Scalping

ADX-Filter aktiviert (ADX ≥ 20)

Choppiness Filter aktiviert

SignalOnClose = true (kein Repaint)

💹 Forex-Paare - M15 / H1 Swing Trading

ADX ≥ 22

BestätigenBars = 1

Höhere ATR-basierte TP für ausgedehnte Trends

📈 Indizes (US500, NAS100)

Standardeinstellungen funktionieren hervorragend

Etwas striktere Choppiness-Filterung empfohlen

🔥 Krypto (BTCUSD)

Erhöhte Bandbreitentoleranz

Größere Kerzengröße zur Berücksichtigung von Volatilität

⚙️ Vollständig anpassbare Eingaben

EMA-Band-Einstellungen

Trend-Bestätigungskontrollen

Erweiterte Markt-Filter

Signal- & Pfeilkontrollen

TP/SL- und Multi-TP-Optionen

HUD & Display-Einstellungen

Alert-Voreinstellungen

Jede Komponente ist anpassbar, um Scalping, Intraday oder Swing Trading Stile zu unterstützen.

✅ Warum AlgoMatrix EMA Ribbon Trend Pro wählen?

✔ Nicht wiederholende Signale
✔ Erweiterte professionelle Filterung
✔ Ein sauberes Signal pro Trend
✔ Erstklassige visuelle Qualität
✔ Vollständiges Entry-to-Exit-System
✔ Optimiert für alle Zeitrahmen
✔ Multi-Asset-kompatibel
✔ Strategietester-freundlich
✔ Sauberer, warnungsfreier Code

Dies ist kein einfacher EMA-Indikator - es ist eine komplette Trendfolgelösung.
