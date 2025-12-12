Manual Trading in Strategy Tester

Tablero de Operaciones Manual para el Probador de Estrategias MT5


Esta utilidad añade un panel limpio en el gráfico que le permite operar manualmente dentro del Probador de Estrategias de MetaTrader 5 - ideal para backtesting discrecional, práctica de estilo de repetición y validación de reglas de ejecución en condiciones realistas.

En lugar de depender de la interfaz estándar, se obtiene un flujo de trabajo rápido para colocar y gestionar órdenes directamente desde el panel.


Características
- Coloque órdenes de mercado y órdenes pendientes desde el panel de control
- Modificar rápidamente SL / TP en posiciones abiertas y órdenes pendientes
- Ajustar la configuración de riesgo y el tamaño de la posición
- Patrial posición de cierre
- Calcular la estadística de la sesión de prueba sobre la marcha

Mejor para
- Traders manuales que quieran practicar y hacer backtest dentro del Probador de Estrategias
- Los comerciantes que desarrollan la ejecución basada en reglas que necesitan un control de riesgo consistente
- Cualquiera que desee un flujo de trabajo de órdenes más rápido y limpio durante las pruebas


⚠️ Aviso de Riesgo
Este es un asistente de ejecución manual para el Probador de Estrategias MT5. Operar implica riesgo y los resultados pueden variar dependiendo de las condiciones del mercado y de la ejecución.

