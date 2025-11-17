Funded Prop Firm With Xauusd Gold Box Signal Entry

❌ Ihr PROP FIRM Konto wird immer wieder geplündert?
Sie haben immer noch keinen Indikator oder eine Technik gefunden, die KONSTANTE GEWINNE LIEFERT und IHR HERAUSFORDERUNGSKONTO ÜBERSTEIGT?

❌ Sind Sie es leid, die Herausforderung immer und immer wieder zu wiederholen und sich verzweifelt zu wünschen, Sie könnten ENDLICH FUNDED und mit dem RÜCKZUG beginnen?


✅ Mach dir keine Sorgen. Ich bin eine ECHTE PROP FIRM und FULL TIME TRADER und ich werde mit Ihnen teilen die sehr Indikator I VE BEEN USING MYSELF erfolgreich finanziert 500k Konten und zu einem Vollzeit-Händler.

Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit Indikatoren, die nicht von echten Händlern erstellt wurden und keine nachgewiesene Erfolgsbilanz haben!

✅ Beginnen Sie noch heute mit dem Easy30-Indikator - von mir persönlich entwickelt und verwendet, bereits von vielen ETSY-Käufern bewiesen, die jetzt konstant profitabel sind und sich zurückziehen🔥🔥🔥


= ======= ======
EINFÜHRUNG:

EINFACH 30 - 100 PIPS TÄGLICH MIT EINTRAGUNGSKASTEN (Nicht übermalen!)🔥🔥🔥
Aktualisiert für den Marktzustand 2025👍👍👍
Jetzt ist V6

=============
5 STAR-Kundendienste
5 STAR Kundendienst
5 STAR Easiest Entry Tipps werden nach dem Kauf gegeben werden!
5 STERNE 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗜𝗧 𝗧𝗘𝗦𝗧𝗜𝗠𝗢𝗡𝗜𝗔𝗟 𝗕𝗬 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗙𝗨𝗡𝗗𝗘𝗗 𝗘𝗧𝗦𝗬 𝗕𝗨𝗬𝗘𝗥

⭐ Ich bin ein 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗙𝗨𝗡𝗗𝗘𝗗 𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗧𝗜𝗠𝗘 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥, 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗩𝗘𝗟𝗢𝗣𝗘𝗥 & 𝗦𝗘𝗟𝗟𝗘𝗥 und schau dir unser Feedback und unsere Verkaufszahlen an!
✅FREE UPDATE ON NEWER VERSION für unsere Käufer ONLY!!
✅FREE UPDATE ON PROVEN SECRET SOP STRATEGY PDF nur für unsere Käufer!
✅KOSTENLOSER SUPPORT VON MIR, DA ICH SELBST TRADER BIN!


Bewährter und profitabler SOP-Leitfaden für Einstieg, Take Profit und Stop Loss.
Keine Rätselraten Arbeit. Befolgen Sie einfach die SOP-Regeln, die im SOP-PDF beschrieben sind.

✅ Leicht zu verstehen
✅ Nicht-umkehrbarer Indikator
✅ Aktualisiert für die Marktbedingungen von 2025
✅ Kann auf Prop Firm Broker verwendet werden
✅ Verwenden Sie ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:1,5 oder mehr

✅ Entwickelt von einem echten Trader für echte Ergebnisse.
= ======= ==============
BESTER ZEITRAHMEN FÜR DEN EINSTIEG:
= ======= ==============

XAUUSD GOLD - M5 und M15 als TF-Einstieg. H1 und H4 als größere TF-Trendreferenz.

= ======= ===============
VEREINFACHTE EINSTIEGSREGELN:
= ======= ===============

Grüne Box - Kauftrend
Rote Box - Verkaufstrend

Eintrag in der ersten Box nach dem Farbwechsel.
Zum Beispiel.

Buy Entry - Warten, bis die rote Box in die grüne Box wechselt.

Sell Entry - Warten, bis die grüne Box in die rote Box wechselt.
= ======= ==================
REGELN FÜR DEN EINSTIEG MIT HOHEM GEWINN:

==========================
Buy Entry - Warten Sie den Wechsel der Red Box zur Green Box bei TF Entry ab .
Vergewissern Sie sich dann, dass der TF-Trend (Bigger TF) derzeit ebenfalls eine grüne Box aufweist.

Sell Entry - Warten Sie den Wechsel von Green Box zu Red Box bei TF Entry ab .
Vergewissern Sie sich dann, dass der TF-Trend (Bigger TF) derzeit ebenfalls eine rote Box aufweist.

Details zu dieser Strategie werden in der SOP-PDF zusammen mit den Indikator-Dateien mitgeteilt.
𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗬𝗢𝗨'𝗟𝗟 𝗚𝗘𝗧

- Indikator für nicht wiederholte Kauf-/Verkaufssignale
- Kaufen, wenn das erste grüne Kästchen erscheint
- Verkaufen, wenn das erste rote Kästchen erscheint
- SL/TP-Regeln mit einer bewährten mehr als 1:1,5 RR-Strategie
- Exklusive SOP PDF
- Enthält geheime, fortgeschrittene Strategien, um die Herausforderungen von Prop Firms zu bestehen
- Vereinfachte Regeln für konsistente Ausführung
- Kostenlose Updates auf Lebenszeit
- Bleiben Sie mit marktadaptiven Versionen immer einen Schritt voraus
- 1x Lizenzaktivierung

- Funktioniert auf MT4 oder MT5 (PC, Laptop, VPS)


💡 𝗪𝗛𝗬 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥𝗦 𝗟𝗢𝗩𝗘 𝗜𝗧

- Einfach 30-100 Pips täglich mit Gold XAUUSD
- Bewährte Ergebnisse von Etsy-Käufern
- Schneller Support durch einen Händlerkollegen

- Entwickelt, um Ihnen zu helfen, FTMO, FundedNext und andere Top-Firmen zu bestehen


🎯 𝗕𝗨𝗜𝗟𝗧 𝗙𝗢𝗥 𝗣𝗥𝗢𝗣 𝗙𝗜𝗥𝗠 𝗦𝗨𝗖𝗖𝗘𝗦𝗦

Egal, ob Sie mit der Konsistenz kämpfen oder es leid sind, Herausforderungen zu vergeigen, dieser Indikator gibt Ihnen einen strukturierten Vorteil. Kein Schnickschnack - nur ein sauberes System, das funktioniert.



Die Leitlinien für das SOP-Handbuch können Sie hier herunterladen:

https://drive.google.com/drive/folders/1gnadJzn801OCJipzbI-mnbs5nAe-6lb0?usp=drive_link



