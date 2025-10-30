SMC Trend Momentum

SMC Trend Momentum 

Der SMC Trend Momentum ist ein Momentum-Oszillator im separaten Fenster. Er kombiniert eine Donchian-Positionsbias-Logik mit einer ZigZag-Leg-Normalisierung zu einem adaptiv geglätteten Signal. Ein farbcodiertes Histogramm mit Vorwarn- und Warnzuständen unterstützt die visuelle Bewertung von Richtungs- und Momentumwechseln. Optional kann eine höhere Zeitebene (HTF) zur Filterung berücksichtigt werden.

Funktionen

  • Kombinierter Bias-Oszillator (Donchian + ZigZag)
    • Donchian-Positionsbias (Abstand zum Kanal-Gleichgewicht)
    • ZigZag-Leg-Normalisierung (Position innerhalb der letzten Leg-Spanne)
    • Gewichtbares Mischen beider Komponenten
  • Glättung
    • Methoden: SMA, EMA, WMA, DoubleEMA, Kalman, Hodrick–Prescott
    • ATR-gesteuerte Adaptive-Glättung (Perioden, HP-Lambda, Kalman-R)
    • Option: separate Glättung für Anzeige und Alarme
  • Skalierung und Clipping
    • Modi: Clip, Raw, Window-Normalization (konfigurierbare Fenstergröße)
    • Optionales Soft-Clipping: Atan, SoftSign, Cubic
  • Histogramm-Zustände (Farblogik)
    • Neutral: DimGray
    • Prewarn Buy: SpringGreen
    • Strong Buy: Lime
    • Prewarn Sell: Orange
    • Strong Sell: Tomato
    • First Prewarn (Up/Down): DeepSkyBlue
    • Optional: Zero-Line und Warn-Level einblendbar
  • HTF-Ausrichtung (ZigZag-Gates)
    • Optional H1/H4, Modus Any/All
  • Presets
    • Scalper, Swing, Index, FX (vorkonfigurierte Gewichte/Glättung), optional auto-aktiv beim Init
  • Signale und Alarme
    • Zero-cross Buy/Sell (Popup/Push), Option „Only current bar“, Entprellung über Mindestabstand
    • Prewarn-Alerts (optional „Down only“), auf Bar-Schluss oder live; First-Prewarn-Markierung optional

Arbeitsweise (Kurzüberblick)

  1. Donchian-Bias: Berechnet obere/untere Donchian-Grenze und Gleichgewicht; normalisiert den Preisabstand.
  2. ZigZag-Normalisierung: Leitet aus den letzten zwei Pivots die relative Position innerhalb der Leg ab.
  3. Mischen und Glättung: Verschmilzt beide Komponenten nach Gewichtung und glättet adaptiv (optional ATR-gesteuert).
  4. Visualisierung/Alarme: Skaliert/clippt das Signal, bildet die Zustände ab und erzeugt Zero-Cross- sowie Prewarn-Alarme. Optional steuert HTF-Gating die Farblogik/Filterung.

Hinweise

  • On-screen Labels, Eingabeparameter und Screenshot-Beschriftungen sind in Englisch gehalten (siehe Parameterliste unten).
  • Keine Anlageberatung. Handel birgt Risiken; Verluste sind möglich. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Resultate.

Parameter und On-Screen-Bezeichnungen 

  • Mixing
    • BiasWeight (0..1)
    • ZigZagWeight (0..1)
  • Smoothing
    • SmoothingMethod: SMA | EMA | WMA | DoubleEMA | Kalman | HodrickPrescott
    • UseAdaptiveATR: true/false
    • ATRPeriod: integer
    • DisplaySmoothingSeparated: true/false
  • Scaling
    • ScaleMode: Clip | Raw | Window
    • WindowLength: integer
    • SoftClipping: Off | Atan | SoftSign | Cubic
  • Levels and Colors
    • ShowZeroLine: true/false
    • WarnLevelUp / WarnLevelDown: double
    • Histogram states: Neutral, Prewarn Buy, Strong Buy, Prewarn Sell, Strong Sell, First Prewarn (Up/Down)
  • HTF Alignment
    • HTF: Off | H1 | H4
    • GateMode: Any | All
  • Presets
    • PresetProfile: Off | Scalper | Swing | Index | FX
    • AutoApplyOnInit: true/false
  • Alerts
    • ZeroCrossAlert: On/Off
    • OnlyCurrentBar: On/Off
    • MinGapBars: integer
    • PrewarnAlert: Off | Both | DownOnly
    • EvaluateOnClose: On/Off
    • FirstPrewarnMarker: On/Off

Empfohlene Produkte
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Weitere Produkte dieses Autors
Auswahl:
InLogger
40
InLogger 2025.11.11 14:39 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Ilse.macket
14
Ilse.macket 2025.11.11 06:44 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension