SMC Trend Momentum
- Indikatoren
- Mike Markgraf
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 12 Januar 2026
- Aktivierungen: 5
SMC Trend Momentum
Der SMC Trend Momentum ist ein Momentum-Oszillator im separaten Fenster. Er kombiniert eine Donchian-Positionsbias-Logik mit einer ZigZag-Leg-Normalisierung zu einem adaptiv geglätteten Signal. Ein farbcodiertes Histogramm mit Vorwarn- und Warnzuständen unterstützt die visuelle Bewertung von Richtungs- und Momentumwechseln. Optional kann eine höhere Zeitebene (HTF) zur Filterung berücksichtigt werden.
Funktionen
- Kombinierter Bias-Oszillator (Donchian + ZigZag)
- Donchian-Positionsbias (Abstand zum Kanal-Gleichgewicht)
- ZigZag-Leg-Normalisierung (Position innerhalb der letzten Leg-Spanne)
- Gewichtbares Mischen beider Komponenten
- Glättung
- Methoden: SMA, EMA, WMA, DoubleEMA, Kalman, Hodrick–Prescott
- ATR-gesteuerte Adaptive-Glättung (Perioden, HP-Lambda, Kalman-R)
- Option: separate Glättung für Anzeige und Alarme
- Skalierung und Clipping
- Modi: Clip, Raw, Window-Normalization (konfigurierbare Fenstergröße)
- Optionales Soft-Clipping: Atan, SoftSign, Cubic
- Histogramm-Zustände (Farblogik)
- Neutral: DimGray
- Prewarn Buy: SpringGreen
- Strong Buy: Lime
- Prewarn Sell: Orange
- Strong Sell: Tomato
- First Prewarn (Up/Down): DeepSkyBlue
- Optional: Zero-Line und Warn-Level einblendbar
- HTF-Ausrichtung (ZigZag-Gates)
- Optional H1/H4, Modus Any/All
- Presets
- Scalper, Swing, Index, FX (vorkonfigurierte Gewichte/Glättung), optional auto-aktiv beim Init
- Signale und Alarme
- Zero-cross Buy/Sell (Popup/Push), Option „Only current bar“, Entprellung über Mindestabstand
- Prewarn-Alerts (optional „Down only“), auf Bar-Schluss oder live; First-Prewarn-Markierung optional
Arbeitsweise (Kurzüberblick)
- Donchian-Bias: Berechnet obere/untere Donchian-Grenze und Gleichgewicht; normalisiert den Preisabstand.
- ZigZag-Normalisierung: Leitet aus den letzten zwei Pivots die relative Position innerhalb der Leg ab.
- Mischen und Glättung: Verschmilzt beide Komponenten nach Gewichtung und glättet adaptiv (optional ATR-gesteuert).
- Visualisierung/Alarme: Skaliert/clippt das Signal, bildet die Zustände ab und erzeugt Zero-Cross- sowie Prewarn-Alarme. Optional steuert HTF-Gating die Farblogik/Filterung.
Hinweise
- On-screen Labels, Eingabeparameter und Screenshot-Beschriftungen sind in Englisch gehalten (siehe Parameterliste unten).
- Keine Anlageberatung. Handel birgt Risiken; Verluste sind möglich. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Resultate.
Parameter und On-Screen-Bezeichnungen
- Mixing
- BiasWeight (0..1)
- ZigZagWeight (0..1)
- Smoothing
- SmoothingMethod: SMA | EMA | WMA | DoubleEMA | Kalman | HodrickPrescott
- UseAdaptiveATR: true/false
- ATRPeriod: integer
- DisplaySmoothingSeparated: true/false
- Scaling
- ScaleMode: Clip | Raw | Window
- WindowLength: integer
- SoftClipping: Off | Atan | SoftSign | Cubic
- Levels and Colors
- ShowZeroLine: true/false
- WarnLevelUp / WarnLevelDown: double
- Histogram states: Neutral, Prewarn Buy, Strong Buy, Prewarn Sell, Strong Sell, First Prewarn (Up/Down)
- HTF Alignment
- HTF: Off | H1 | H4
- GateMode: Any | All
- Presets
- PresetProfile: Off | Scalper | Swing | Index | FX
- AutoApplyOnInit: true/false
- Alerts
- ZeroCrossAlert: On/Off
- OnlyCurrentBar: On/Off
- MinGapBars: integer
- PrewarnAlert: Off | Both | DownOnly
- EvaluateOnClose: On/Off
- FirstPrewarnMarker: On/Off
Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen