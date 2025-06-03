Gold Mining MT5

5

Meet Gold Mining MT5 - Spiel verändernden MQL5 Expert Advisor Umgestaltung der Art und Weise Sie den Handel der geschätzten XAUUSD Paar!

After purchase send me private message to recieve manual and instructions.


Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: M1

Myfxbook verifiziert: Link

Kostenloser Test: Senden Sie mir eine Nachricht


Strategie:

Die Strategie basiert auf Ein- und Ausstiegssignalen, wobei die Trades durch Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) geschützt sind, die je nach den aktuellen Marktbedingungen variieren. Da die Signale oft einen frühen Ausstieg auslösen, können die Geschäfte geschlossen werden, bevor TP oder SL erreicht werden . Gold Mining MT5 bietet integrierte Handelsansätze, die den Bedürfnissen jedes Händlers entsprechen. Es gibt drei verschiedene Ansätze zur Auswahl: Aggressiv, Ausgewogen und Konservativ. (siehe Bildschirmabbildungen)

- Aggressiv: Bei diesem Ansatz liegt der Schwerpunkt auf dem Hochfrequenzhandel, d. h. es wird eine größere Anzahl von Aufträgen platziert, was jedoch mit einem höheren Risiko verbunden ist.

-Ausgewogen: Wie der Name schon sagt, bewegt sich dieser Ansatz "zwischen" und bietet ein moderates Handelsvolumen. Er ist für Händler gedacht, die eine Mischung aus Risiko und Vorsicht suchen.

- Konservativ: Diese Strategie konzentriert sich auf Präzision und Handelsqualität und platziert weniger Aufträge, die jeweils sorgfältig berechnet werden. Sie minimiert das Risiko und ist ideal für diejenigen, die einen vorsichtigen, methodischen Handelsstil bevorzugen, bei dem Qualität vor Quantität geht.

Jede Risikostufe beinhaltet eine empfohlene Kontogröße (in Klammern), aber Sie können die für Sie am besten geeignete wählen. Gold Mining bietet außerdem einen Drawdown-Schutz mit zusätzlichen Tools: ein Alarmsystem, das Sie benachrichtigt, wenn ein bestimmter Drawdown erreicht ist, und eine Reset-Funktion mit Timer. Sie können entscheiden, wann der Drawdown automatisch zurückgesetzt werden soll, oder ob er überhaupt zurückgesetzt werden soll. Wählen Sie in diesem Fall die Option: "Nie automatisch zurücksetzen (nur manuell)".

Das manuelle Zurücksetzen erfolgt über einen einfachen Wahr/Falsch-Schalter. Bei der Einstellung "true" wird die Absenkungsspitze sofort zurückgesetzt. Stellen Sie sicher, dass der Schalter danach wieder auf false gesetzt wird, sonst setzt der EA den Peak ständig zurück und verhindert, dass die Drawdown-Limits richtig aktiviert werden. Hinweis: Wenn das Drawdown-Limit auf Null gesetzt ist, bedeutet dies, dass es deaktiviert ist. Gold Mining enthält auch Filter, um ungünstige Marktbedingungen zu vermeiden, wie z. B. einen Spread-Filter und einen Filter für maximale Positionen, um ein Überengagement zu verhindern-auchwenn Gold Mining nicht viele Trades auf einmal platziert.


Was passiert, wenn Gold Mining MT5 keine Trades platziert?

1. die Art der Auftragsausführung ändern

2. Überprüfen Sie die Drawdown-Grenzen. Wenn diese zu niedrig sind, kann Gold Mining keine Trades eröffnen.

3) Wenn der Filter für maximale Positionen auf 0 gesetzt ist, führt EA keine Trades aus.

4. Stellen Sie sicher, dass Sie einen Handelsansatz ausgewählt haben.

5. Prüfen Sie, ob der maximal zulässige Spread nicht zu niedrig ist - wenn der aktuelle Spread (in Backtests oder im Echtzeithandel) höher ist als der in dieser Funktion eingestellte, werden alle Trades verhindert. (es sei denn, er ist auf Null gesetzt - dann ist der Filter aus)



Empfehlungen:

  • Währungspaar: XAUUSD
  • Zeitrahmen: Beliebig
  • Konto-Typ: Absicherung
  • Minimaler Hebeleffekt: 1:1(empfohlen ist 1:30 und höher)
  • Mindesteinlage $500 (für 1:30 Hebelwirkung) - wenn Sie nicht genug Kapital haben, können Sie eine Prop-Firmen-Herausforderung kaufen, die billiger ist und Ihnen Zugang zu größeren Konten gibt.
  • VPS wird dringend empfohlen. Fühlen Sie sich frei, jeden Anbieter zu verwenden. Meine persönliche Präferenz ist Contabo.
  • Geduld - Der Schlüssel zum Erfolg im automatisierten und manuellen Handel


Live-Signale sind noch nicht verfügbar. Als Übergangslösung sind Referenzen für Echtzeit-Performance auf Demokonto. Startguthaben war 25 000:

Login: 52480770

Nur lesen: Passwort123.

Server: ICMarketsEU-Demo


Wichtig: Wenn Sie Fragen haben, etwas wissen wollen, etwas nicht verstehen, etwas unklar ist oder Sie einfach nur etwas loswerden wollen, können Sie mir jederzeit eine Nachricht zukommen lassen.


Wenn Sie weitere hochwertige EAs wünschen, unterstützen Sie mich bitte, indem Sie eine Bewertung hinterlassen :)


Haftungsausschluss: Der Handel birgt ein erhebliches Risiko, und die bisherige Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Obwohl dieser EA für Trendfolge und Swing-Trading entwickelt wurde, können die Marktbedingungen unvorhersehbar sein, und Verluste können auftreten. Die Benutzer sind für ihre eigenen Handelsentscheidungen verantwortlich, und ein angemessenes Risikomanagement ist unerlässlich. Testen Sie Strategien immer auf einem Demokonto, bevor Sie sie im Live-Handel anwenden, und wenden Sie sich bei Bedarf an einen Finanzfachmann. Dieser EA stellt keine Finanzberatung oder Anlageempfehlungen dar.

Bewertungen 2
6zeros
19
6zeros 2025.12.11 17:55 
 

Excellent communication. The developer responds quickly to inquiries and support. The EA works as expected. Definitely recommended.

Nyein Chan Aung
157
Nyein Chan Aung 2025.12.24 02:10 
 

The developer responds quickly to inquiries and support. The EA works great performance and I pass Fundednext 2 step acc. Definitely recommended.

