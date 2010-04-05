Ping Monitor

Ping-Monitor - ¡Nunca más se pierda un tick!
¿Ejecuta EAs y le preocupan las congelaciones silenciosas de los gráficos o los bloqueos de la alimentación de datos?
Esta utilidad es su perro guardián definitivo, que le alertará en el momento en que sus gráficos dejen de recibir actualizaciones.
Ping-Monitor está diseñado para detectar cuándo se congela un gráfico o se bloquea la alimentación de datos, incluso si MT5 sigue mostrando que la conexión está activa.

Funciona mediante el seguimiento de la hora del último tick entrante. Cada vez que el gráfico recibe una nueva actualización del precio, el EA registra la marca de tiempo.
Luego, en un intervalo regular (cada segundo por defecto), comprueba cuánto tiempo ha pasado desde el último tick.

Si la diferencia supera un umbral establecido (por ejemplo, 5 segundos), el EA asume que el gráfico está congelado o que la alimentación de datos se ha detenido.
Cuando esto sucede, le avisa inmediatamente con un mensaje emergente, una impresión en el diario y una notificación sonora.

Esto le permite tomar medidas, como pausar su EA, volver a conectar o cambiar de servidor, incluso cuando MT5 no detecta una desconexión.
En resumen, la utilidad actúa como un perro guardián independiente que supervisa el flujo de datos del mercado para que sus estrategias de trading no se vean afectadas silenciosamente por gráficos congelados o desconexiones suaves.

Características principales:
Supervisión de ticks en tiempo real: Rastrea la marca de tiempo del último tick y detecta inmediatamente los gráficos bloqueados.
Alertas instantáneas: Mensajes emergentes, notificaciones sonoras e impresiones del diario le avisan antes de que su EA de trading cometa errores.
Ligero y eficiente: Uso mínimo de CPU, se ejecuta sin problemas junto con sus estrategias de trading.
Funciona en cualquier gráfico: Simplemente conéctelo a un gráfico y comenzará a monitorizar automáticamente.

Por qué no escucha los sonidos de desconexión de MT5
 MT5 sólo activa la alerta de desconexión cuando se cae toda la conexión de red.
En muchos casos, los gráficos se congelan debido a que la alimentación de datos se detiene mientras la conexión TCP permanece abierta.
Ping monitor resuelve esa brecha monitorizando el flujo de ticks de forma independiente, para que nunca le pille desprevenido.

Utilidad:
Ideal para operadores automatizados que dependen de datos de mercado continuos.
Detecta problemas de broker/servidor en tiempo real.
Protege sus estrategias de la ejecución en datos congelados o desactualizados.

Limitaciones
Sólo avisa; no reconecta o reinicia automáticamente su EA (puede añadirse en versiones personalizadas).
Necesita una instancia por gráfico si monitorea múltiples símbolos.
Las alertas pueden ocurrir durante períodos de muy baja liquidez o extremadamente volátiles.

Características:
Funcionalidad: - Rastrea gráficos congelados de manera efectiva
Utilidad: - Esencial para el trading automatizado
Facilidad de uso: - Configuración simple y alertas intuitivas.

Resumen
 El Ping-Monitor es una herramienta imprescindible para cualquier trader serio.
No vuelva a operar en gráficos congelados y reciba alertas instantáneas cada vez que su fuente de datos se bloquee.
Conéctelo a su gráfico y gane en tranquilidad sabiendo que sus EAs tienen cierta protección.

Productos recomendados
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción general Este indicador es una versión mejorada del Canal Donchian clásico, ampliada con funciones prácticas para el trading real. Además de las tres líneas estándar (máxima, mínima y central), el sistema detecta rupturas y las muestra visualmente con flechas en el gráfico, mostrando solo la línea opuesta a la dirección de la tendencia actual para una lectura más clara. El indicador incluye: Señales visuales : flechas de colores en las rupturas Notificaciones automáticas : ventana eme
FREE
Platinum Candle for Telegram
Rennan Lima
Utilidades
Este robot envía notificaciones de Telegram basadas en las reglas de coloración del indicador PLATINUM Candle. Ejemplo de mensaje para vender activos: [SPX][M15] PLATINO PARA VENDER 11:45. Ejemplo de mensaje para comprar activos : [EURUSD][M15] PLATINO PARA COMPRAR 11:45 AM. Antes de habilitar las notificaciones de Telegram necesitas crear un bot de Telegram, obtener la API Key del bot y también obtener tu chatId personal de Telegram. No es posible enviar mensajes a grupos o canales. Solo pued
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
La idea de un indicador Value Chart se presentó en un libro muy bueno que leí allá por 2020 , "Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", de los autores Mark Helweg y David Stendahl. La idea es simple y el resultado es pura genialidad: Presentar el análisis de precios de velas de una manera sin tendencia. CÓMO LEER ESTE INDICADOR Busque los niveles de sobrecompra y sobreventa. Por supuesto, tendrá que probar los ajustes mucho para encontrar el "correcto" p
FREE
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
Indicadores
El autor original es David Weis, experto en el Método Wyckoff. La Onda Weis es una adaptación moderna del Método Wyckoff de 1930, otro experto en técnicas de Lectura de Cintas y Análisis de Gráficos. Las Ondas de Weis toman el volumen del mercado y lo apilan en ondas de acuerdo a las condiciones del precio dando al trader valiosa información sobre las condiciones del mercado. Si quieres aprender más sobre este tema puedes encontrar toneladas de vídeos en YouTube. Sólo tiene que buscar "The Wicko
FREE
BoxFibo MT5
Sergei Kiriakov
Utilidades
Es sólo una alternativa fibo líneas. mt4 tiene un dibujo muy extraño de líneas fibo, esta utilites fue escrito para mt4, pero para mt5 puede no ser particularmente útil. Una simple caja (rectángulo) elemento gráfico con niveles ajustables vinculante: es posible especificar hasta 17 niveles personalizados, se procesan todos los rectángulos del gráfico con el prefijo dado en su nombre. Los niveles se especifican en % de la altura del rectángulo. Un práctico elemento gráfico para analizar gráficos
FREE
OrderBook History Playback
Stanislav Korotky
Utilidades
Libro de órdenes, también conocido como Libro de Mercado, profundidad de mercado, Nivel 2, - es una tabla actualizada dinámicamente con los volúmenes actuales de órdenes de compra y venta de un instrumento financiero específico a niveles de precios cercanos al Bid y Ask. MetaTrader 5 proporciona los medios para recibir el libro de mercado de su corredor, pero sólo en tiempo real, sin acceso a su historia. Este asesor experto OrderBook History Playback le permite reproducir los eventos del libro
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicadores
El Penta-O es un patrón armonacci de 6 puntos de retroceso que suele preceder a los grandes movimientos del mercado. Los patrones Penta-O pueden expandirse y repintarse bastante. Para facilitar las cosas este indicador implementa un giro: espera una ruptura donchiana en la dirección correcta antes de señalar la operación. El resultado final es un indicador que se repinta con una señal de operación muy fiable. El periodo de ruptura donchiana se introduce como entrada. [ Guía de instalación | Guía
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indicadores
¿Está cansado de dibujar líneas de tendencia cada vez que analiza gráficos? O quizás le gustaría tener más consistencia en su análisis técnico. Entonces esto es para usted. Este indicador dibujará líneas de tendencia automáticamente cuando se deje caer sobre un gráfico. Cómo funciona Funciona de forma similar al canal de desviación estándar que se encuentra en mt4 y mt5. Tiene 2 parámetros: 1. Barra de inicio 2. Número de barras para el cálculo La barra de inicio es la barra en la que comenzará
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicadores
El indicador   Haven FVG   es una herramienta para analizar mercados que permite identificar áreas de ineficiencia (Fair Value Gaps, FVG) en el gráfico, proporcionando a los traders niveles clave para el análisis de precios y la toma de decisiones comerciales. Otros productos ->  AQUÍ Características principales: Configuraciones de colores individuales: Color para FVG alcista   (Bullish FVG Color). Color para FVG bajista   (Bearish FVG Color). Visualización flexible de FVG: Cantidad máxima de v
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indicadores
El canal de Donchian Los canales se encuentran entre las herramientas más populares del análisis técnico, ya que transmiten visualmente al analista los límites dentro de los cuales tiende a producirse la mayor parte del movimiento de los precios. Los usuarios de canales saben que se puede obtener información valiosa en cualquier momento, tanto si los precios se encuentran en la región central de una banda como si están cerca de una de las líneas fronterizas. Una de las técnicas más conocidas p
FREE
Smart FVG Stats
- Md Rashidul Hasan
Indicadores
El Smart FVG Statistics Indicator es una potente herramienta de MetaTrader 5 diseñada para identificar, seguir y analizar automáticamente los Fair Value Gaps (FVGs) en sus gráficos. ¿Le gusta? ¿Odiarlo? ¡Házmelo saber en un comentario! Las solicitudes de características e ideas para nuevas herramientas son muy apreciadas :) Pruebe "The AUDCAD Trader ": https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Características principales Detección avanzada de brechas en el valor razonable Identificación a
FREE
SMC full setup
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indicadores
Ultimate SMC: Indicador Profesional Smart Money Concepts Descubra los movimientos ocultos del mercado. Opere con las instituciones, no contra ellas. El indicador Ultimate SMC está diseñado para operadores serios que desean aplicar los Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) a sus gráficos de forma automática. El análisis SMC manual requiere mucho tiempo y es propenso a errores subjetivos. Esta herramienta elimina las conjeturas detectando algorítmicamente Bloqueos de Órdenes, Gaps de Valor Justo y
VM Auto SLTP Basic
Van Minh Nguyen
5 (1)
Utilidades
VM Auto SLTP Basic - Gestión inteligente de operaciones para scalpers Mejore su estrategia de scalping a un nivel superior. VM Auto SLTP Basic gestiona automáticamente los Stop Loss y Take Profit de las órdenes abiertas manualmente o por otros Asesores Expertos. Esta herramienta no abre operaciones por sí misma, lo que le permite mantener un control total mientras disfruta de una gestión precisa del riesgo. Características principales SL/TP basado en ATR o precio fijo Movimiento automático del S
FREE
Scale in points per bar
Vitaliy Kostrubko
Indicadores
(Promoción especial de Año Nuevo - ¡precio libre!) El indicador muestra la 'Escala en puntos por barra' actual (idéntica a la configuración manual en el Terminal, ver captura de pantalla) en la esquina superior derecha del gráfico. El valor mostrado cambia INSTANTANEAMENTE cada vez que se cambia la escala del gráfico. (Esto es muy conveniente cuando se planifican capturas de pantalla). En Ajustes: Cambiar idioma (Ruso/Inglés), tamaño de letra del texto mostrado, coeficiente de desplazamiento
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Asesores Expertos
El Asesor Experto (EA) de Estrategia de Compra Automática Basada en RSI está diseñado para abrir automáticamente posiciones de compra cuando el indicador RSI entra en la zona de sobreventa. Espacia inteligentemente las nuevas operaciones manteniendo una distancia mínima entre las posiciones abiertas para evitar una exposición excesiva. Con niveles de toma de ganancias (TP) y tamaños de lote ajustables, este EA está específicamente diseñado para el par XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Este
Aggression Volume
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (17)
Indicadores
El Indicador de Volumen de Agresión es el tipo de indicador que rara vez se encuentra en la comunidad MQL5 porque no se basa en los datos de Volumen estándar proporcionados por la plataforma Metatrader 5. Requiere el escrutinio de todos los Ticks de tráfico solicitados en la plataforma... Dicho esto, el indicador de Volumen de Agresión solicita todos los Datos de Tick de su Broker y los procesa para construir una versión muy especial de un Indicador de Volumen, donde las agresiones de Compradore
FREE
Rainbow MT5
Jamal El Alama
4 (1)
Indicadores
Descripción : Rainbow MT5 es un indicador técnico basado en la Media Móvil con período 34 y muy fácil de usar. Cuando el precio cruza por encima de MA y MA cambia de color a verde, entonces esta es una señal de compra. Cuando el precio cruza por debajo de MA y MA cambia de color a rojo, entonces esta es una señal de venta. El Asesor Experto ( Rainbow EA MT5 ) basado en el indicador Rainbow MT5 ya está disponible aquí . MT4 versión está disponible aquí .
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indicadores
Buscador de Patrones ABCD con RSI: Estrategia Técnica 1. Cómo Funciona el Indicador Combina el RSI clásico con detección automática de patrones armónicos ABCD . Componentes Clave RSI estándar (período ajustable) Marcadores de picos y valles (flechas) Patrones ABCD (líneas verdes/rojas) Filtros de sobrecompra (70) y sobreventa (30) 2. Configuración en MT5 period = 14 ; // Período del RSI size = 4 ; // Tamaño máximo del patrón OverBought = 70 ; // Nivel de sobrecompra OverSold = 30 ; // Nivel de s
FREE
News Expert MT5
Maksim Neimerik
Utilidades
Introducción Bienvenido al mundo del mercado de divisas, donde cada tick del mercado puede verse influido por las noticias. Presentamos nuestro asesor experto para MetaTrader, su herramienta definitiva para navegar por las complejidades de la negociación de noticias. Este innovador asesor está diseñado específicamente para automatizar su estrategia de negociación durante las publicaciones macroeconómicas clave, garantizando que nunca pierda una oportunidad. Cuando se anuncian indicadores import
FREE
Cumulative Delta MT5
Evgeny Shevtsov
4.55 (60)
Indicadores
El indicador analiza la escala de volúmenes y la divide en dos componentes: volúmenes vendedores y volúmenes compradores, y también calcula el delta y el delta acumulativo. El indicador no parpadea ni se redibuja, su cálculo y trazado se realizan con bastante rapidez, al tiempo que utiliza los datos de los períodos más pequeños (en relación con el actual). Los modos de funcionamiento del indicador se pueden cambiar utilizando la variable de entrada Modo : Compra - muestra sólo los volúmenes comp
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
Double TMA with Reversal Zones
Clayton Prickett
4.5 (10)
Indicadores
Nota del Desarrollador: Esta es la versión lite del Indicador Doble TMA con Bandas. Usted puede encontrar la versión de pago que viene con alertas y flechas de señal en pantalla incorporadas aquí . También voy a vender un EA basado en este sistema de comercio pronto una vez que todos backtesting y optimización se han completado. ¡Libere su potencial de trading con el Indicador de Doble TMA con Detección de Reversión! Diseñado para swing y reversal trading, esta versátil herramienta integra
FREE
Tapeworm
Nikolay Mitrofanov
Indicadores
El indicador convierte dos medias móviles en histogramas y pinta su zona de intersección. Existe un truco de desplazamiento que se utiliza para suavizar el resultado de los cálculos. Puede ver los cambios si reduce este parámetro a 1 (valor mínimo). Medias disponibles: MA Simple MA Exponencial MA LinealPonderado MA Suavizado DEMA TEMA y RSI - como extra Por defecto, la MA rápida se muestra en la parte superior del histograma, y la lenta en la parte inferior. Si lo desea, puede intercambiarl
FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilidades
Presentamos NAS100 Auto SL y TP Maker para MT5: No se pierda nunca más la configuración de StopLoss y TakeProfit con nuestro NAS100 Auto SL y TP Maker, un asistente indispensable para los traders que navegan por el mercado Nasdaq 100 en MetaTrader 5. Esta herramienta está diseñada para aquellos que buscan una solución perfecta para automatizar la gestión de los niveles StopLoss y TakeProfit. Características principales: Automatización sin esfuerzo: Supervisa automáticamente las operaciones del
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indicadores
Friend of the Trend: Tu Rastreador de Tendencias Domina el mercado con Friend of the Trend , el indicador que simplifica el análisis de tendencias y te ayuda a identificar los mejores momentos para comprar, vender o esperar. Con un diseño intuitivo y visualmente impactante, Friend of the Trend analiza los movimientos de precios y entrega señales claras a través de un histograma colorido: Barras Verdes : Señalan una tendencia alcista, indicando oportunidades de compra. Barras Rojas : Alertan sobr
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilidades
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro es un sistema de trading automatizado diseñado para MetaTrader 5. Utiliza niveles de precio basados en Fibonacci, combinados con análisis de tendencias y estructuras, para definir los puntos de entrada y salida. El EA admite posiciones largas y cortas e incluye parámetros integrados de gestión de riesgos. Características principales: • Utiliza la lógica de retroceso y extensión de Fibonacci para trazar los puntos de entrada, SL y TP. • Tamaño de lote y nivel
FREE
LT Candle Time with Alert MT5
Thiago Duarte
5 (9)
Utilidades
Este indicador muestra el tiempo restante de la vela en el gráfico y/o en la esquina de la ventana. También muestra notificaciones (popup y push) cuando se forma una nueva vela (opcional). Usted configura el temporizador en las velas y en la esquina del gráfico. No necesito explicar las funciones porque son muy simples. Versión MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/38677 Cualquier duda o sugerencia por favor contacta con nosotros. ¡Que lo disfrutes! Este es un indicador gratuito, pero me
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indicadores
El indicador destaca los puntos que un operador profesional ve en los indicadores ordinarios. VisualVol muestra visualmente diferentes indicadores de volatilidad en una única escala y una alineación común. Destaca el exceso de indicadores de volumen en color. Al mismo tiempo, se puede visualizar el Tick y el Volumen Real, el Rango Real, el ATR, el tamaño de la vela y el retorno (diferencia apertura-cierre). Gracias a VisualVol, podrá ver los periodos del mercado y el momento adecuado para las d
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indicadores
Donchian Channel es un indicador creado por Richard Donchian. Se forma tomando el máximo más alto y el mínimo más bajo del último periodo especificado en velas. El área entre el máximo y el mínimo es el canal para el periodo elegido. Su configuración es sencilla. Es posible tener la media entre las líneas superior e inferior, además de tener alertas cuando el precio alcanza uno de los lados. Si tiene alguna pregunta o encuentra algún error, por favor póngase en contacto conmigo. ¡Que lo disfrute
FREE
Position Selective Close MT5
Francisco Manuel Vicente Berardo
Utilidades
El Cierre Selectivo de Posiciones es un script multisímbolo multitrama utilizado para cerrar simultáneamente varias posiciones. Descripción General El Cierre Selectivo de Posición posee tres modos de operación (Intersección, Unión y Todos) que controlan la forma como se utilizan cuatro características de posición (símbolo, número mágico, tipo y ganancia). Los modos, disponibles a través del parámetro de entrada Modo de Selección, se relacionan con las características, disponibles a través de l
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilidades
Presentamos el   OrderManager : Una herramienta revolucionaria para MT5 Gestiona tus operaciones como un profesional con la nueva utilidad Order Manager para MetaTrader 5. Diseñado con la simplicidad y la facilidad de uso en mente, Order Manager te permite definir y visualizar fácilmente el riesgo asociado con cada operación, permitiéndote tomar decisiones informadas y optimizar tu estrategia de trading. Para más información sobre OrderManager, por favor consulta el manual. [ Manual ] [ Versión
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilidades
HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la entrada y gestión de posiciones! Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Breakeven y stop loss trailing - Interfaz intuitiva, adaptable y personalizable - Visualización de sesiones y niveles algorítmicos fuer
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilidades
Trade Copier es una utilidad profesional diseñada para copiar y sincronizar operaciones entre cuentas comerciales. La copia ocurre desde la cuenta / terminal del proveedor a la cuenta / terminal del destinatario, instalada en la misma computadora o vps. Antes de comprar, puede probar la versión de demostración en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Principales funcionalidades y beneficios: Admite la copia de MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, incl
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilidades
Indicador de sincronización de gráficos: diseñado para sincronizar objetos gráficos en ventanas de terminal. Puede utilizarse como una excelente adición a TradePanel . Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Demostración aquí . Para trabajar, instale el indicador en el gráfico del que desea copiar objetos. Los objetos gráficos creados en este gráfico serán copiados automáticamente por el indicador a todos los gráficos con el mismo símbolo. El indicador tambi
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT5 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. [Instruc
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilidades
Protege tu capital de trading sin esfuerzo Proteger tu capital es tan importante como hacerlo crecer. KT Equity Protector es tu gestor de riesgos personal, que supervisa constantemente la equidad de tu cuenta y actúa automáticamente para evitar pérdidas o asegurar ganancias cerrando todas las órdenes activas y pendientes cuando se alcanzan los niveles predefinidos de ganancias o pérdidas. Sin decisiones emocionales, sin adivinanzas—solo protección confiable del capital trabajando incansablemente
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Otros productos de este autor
Moving Average Crossover With ATR
Jason Smith
Asesores Expertos
Las medias móviles Bot con ATR - Una herramienta completa de comercio . Muy RARO POTENTE Y ÚNICO promedios móviles BOT que incorpora ATR con Stop Loss, Take Profit Multiplier. Múltiples marcos de tiempo y mucho más. Este Bot es un impresionante sistema de trading automatizado que combina la simplicidad de las medias móviles con la adaptabilidad dinámica del Average True Range (ATR). Diseñado para mejorar las estrategias de trading ofreciendo una mezcla equilibrada de técnicas de seguimiento de
Magic History
Jason Smith
4 (1)
Indicadores
Magic History es un indicador de visualización de operaciones detallado diseñado para mostrar la historia completa de su actividad comercial directamente en el gráfico. Si usted es un desarrollador o comerciante que utiliza números mágicos, esto está hecho para usted. Paginación inteligente : no vuelva a perder la pista de sus operaciones Paginación significa dividir el contenido en páginas separadas en lugar de mostrarlo todo de una vez. En el contexto de su indicador Magic History: La paginac
FREE
Synthetic Timeframe Creator
Jason Smith
Indicadores
Synthetic Timeframe Creator Visualización profesional personalizada de timeframes para MetaTrader 5 Revolucione su análisis multi timeframe con Synthetic Timeframe Creator. ¿Cansado de cambiar entre gráficos? ¿Necesita analizar ciclos temporales específicos que no existen en los marcos temporales estándar? Esta es su solución definitiva. Cree velas personalizadas D2, D3, W2, W3 (o cualquier periodo N) directamente en su gráfico MT5 sin necesidad de símbolos personalizados o complejas solucione
FREE
Professional Grade ATR And Volume Dashboard
Jason Smith
Indicadores
Finally, a dashboard that cuts through the noise and shows what actually matters. – Displays All Symbols In Your Market Watch List (Updates in real time) This advanced Multi-Timeframe ATR & Volume Dashboard gives traders a crystal-clear view of market volatility and liquidity across all symbols and timeframes in one glance .     Real-Time ATR & Volume Data – See exact volatility (ATR) and trading activity (Volume) for M1 to MN1     Smart Grouping – Automatically classifies instruments (Forex, In
FREE
FinalStrike EA
Jason Smith
Utilidades
Automatically Close Trades at Your Desired Profit Target! Take the guesswork out of trading by automatically closing your positions as soon as they reach your set profit target. Add to any chart-  The Bot will monitor all open trades Key Features:     Automatic Trade Closing:     Set a profit target in USD, and let FinalStrike automatically close the trade when dollar amount is achieved     Multiple Positions Supported:     Whether you have one or multiple trades open across different pairs,
FREE
Williams Percent Range
Jason Smith
Asesores Expertos
Bienvenido al EA Williams Percent Range (wpr) Se recomienda que lea todo el documento antes de empezar a crear una estrategia. Gestión del riesgo - Tamaño de posición fijo y basado en el riesgo para una gestión flexible del riesgo. Características: ATR para Stop Loss y Take Profit. Tamaño de posición. Fijo o basado en riesgo Basado en Riesgo. Equidad, Balance o Margen Libre Modo Stop Loss. Cierra la operación en la señal y entra en una nueva operación en la dirección opuesta. (cierre de vela)
ATR Driven Daily Percentage Trading Bot
Jason Smith
Asesores Expertos
It's recommended that you read through the entire document. For the first time ever on MQL5 . A first of its kind on the marketplace. Introducing a truly groundbreaking trading bot—one that combines ATR-driven risk management with an innovative daily percentage change trading strategy. Designed for trading a wide range of assets, including Gold, Oil, Bitcoin, Forex and Indices . (Ideal for basket trading.) This powerful, fully automated exclusive Bot is designed to give traders a unique edge
Mfi ATR EA
Jason Smith
Asesores Expertos
Índice de Flujo Monetario. MFI EA Atomated Trading Bot Los bots IMF pueden ser herramientas valiosas para automatizar estrategias de negociación basadas en el impulso del mercado. Sin embargo, es crucial comprender su funcionalidad, supervisar su rendimiento y utilizarlos como parte de un plan de trading completo. El Money Flow Index (MFI) es una herramienta de análisis técnico que combina precio y volumen para evaluar la presión de compra y venta de un activo. En el comercio de criptomonedas,
RandomPulse ATR Driven Directionless Bot
Jason Smith
Asesores Expertos
¡RandomPulse ATR Driven Directionless Bot" Expert Advisor! ¿Qué hace este bot? El EA está diseñado para ejecutar operaciones basadas en una entrada aleatoria, asegurando que sus posiciones de trading sean siempre dinámicas y atractivas. Esto es lo que ofrece Dirección de Operación Aleatoria : Este EA selecciona aleatoriamente si comprar o vender, asegurando que su estrategia de trading no esté limitada por patrones predecibles. Comprar o Vender: El Bot elegirá aleatoriamente Stop Loss y Take
Silent Syndicate
Jason Smith
Asesores Expertos
Gold Trading Made Simple – Maximize Profits With This Proven Strategy! Silent Syndicate – The Ultimate AI-Powered Gold Trading Bot. Precision. Performance. Profitability. Gold trading is a highly lucrative market , but without the right strategy, it can be volatile and unpredictable. Silent Syndicate is a state-of-the-art trading system designed to maximize profits, minimize risk, and provide consistent long-term returns. Powered by intelligent algorithms, strategic trade management, and advan
TriggerGuard Pending Order EA
Jason Smith
Asesores Expertos
Introducing TriggerGuard Pending Order EA This Bot is a state-of-the-art, fully automated Expert Advisor  Utilizing a robust pending order system, TriggerGuard ensures that your trades are placed and executed only when market conditions align with your preset criteria. A very useful transferable tool for price action strategies, allowing you to effortlessly set traps in the market. It works flawlessly. You can execute the bot during corrections in a descending channel, against impulse waves, or
Midnight Throttle EA
Jason Smith
Asesores Expertos
The Midnight Thottle Expert Advisor: Automated Trading Based on Alignment of Percentages The Midnight Throttle EA is an expert advisor that trades automatically based on the alignment of four key timeframes' percentage changes. It trades what Midnight Watch visualizes." It uses the Midnight Watch indicator’s data to analyze market conditions and enter trades when the market shows significant alignment across different timeframes. How Midnight Throttle Works: Alignment Criteria: The Expert
Midnight Watch
Jason Smith
Indicadores
I am a trader specializing in the development of rare , exclusive , high-performance trading bots designed for serious traders who are committed to achieving consistent profitability and success. This free indicator is more than just a visual tool—it powers the Midnight Throttle EA , an automated trading system that executes trades based on the precise market conditions this indicator observes. Midnight Watch : A Pro-Level Tool for Precision Market Analysis. An advanced , multi-functional MetaTr
Sentinal Core
Jason Smith
Asesores Expertos
It's recommended that you read through the entire document. Sentinal Core– A Multi-Timeframe Percentage Threshold Logic Engine Exclusive to MQL5  Sentinal Core is the third and final Expert Advisor in a trilogy of EA's engineered for directional alignment using percentage-based trend analysis. It is not your typical entry-signal bot. Sentinel Core is a pure logic engine designed to rigorously filter signal validity through real-time, multi-timeframe sentiment analysis based solely on price act
BreakPoint Pro
Jason Smith
Asesores Expertos
BreakPoint Pro – Daily High/Low Breakout EA This bot is a professional-grade Expert Advisor that trades breakouts of the current day's high and low using a clean, rules-based price action approach. The strategy focuses on capturing directional momentum once price breaches these key intraday levels—one of the most statistically reliable patterns in discretionary and algorithmic trading. A powerful Expert Advisor designed to capitalize on daily high/low breakouts using a price action-driven strat
Globex Range Levels
Jason Smith
Indicadores
Globex Range Levels – Gold Edition Market Focus: XAUUSD / Gold / Futures-style Assets m5-m15 Designed For: Day Traders, Scalpers, Institutional-Level Strategies What is Globex Globex is the electronic trading platform operated by CME Group, enabling nearly 24-hour trading of futures and options across global markets. It runs outside traditional U.S. trading hours and is commonly referred to as the overnight session . In trading, the term "Globex session" typically refers to the period between th
Global Risk Manager Auto Stop Loss With Trailer
Jason Smith
Utilidades
Global Risk Manager Auto Stop Loss  Automate Your Risk Management This utility works seamlessly with any symbol, by intelligently setting your initial Stop Loss and Take Profit the instant a new position is opened. Perfect for traders who enter manually or via an EA  but want consistent, rules-based risk management applied automatically. Why You Need This Eliminates Human Error: Never forget to set a stop loss again. Ensures every trade is protected from the start. Enforces Discipline: Removes
Bollinger Bands Mean Reversion With Walk Feature
Jason Smith
Asesores Expertos
This Expert Advisor combines classic mean reversion with an advanced Bollinger Band Walk Filter to trade when momentum is confirmed. It can be adapted between mean reversion and a breakout strategy (Bollinger walk), reducing false signals and improving trade precision. The Walk Filter detects sustained price interaction with Bollinger Bands over N consecutive bars. Only after this walk is confirmed does the EA enable breakout trades in the corresponding direction. Upper band walks trigger breako
Session Map Pro With Key Levels
Jason Smith
Indicadores
Session Map Pro automatically plots the critical price levels from previous trading days and overlays visual session markers, giving you an instant "roadmap" of potential support and resistance.   It transforms your chart into a strategic trading battlefield.   Detailed Line Reference Guide (For visual display m1-m5 works best but can be attached to any time frame) Default lookbackDays=5. "Set to 1 for today only and a less cluttered display"  1.Horizontal lines (n) Days)    Solid GREEN Line (
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario