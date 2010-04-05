Ping-Monitor - ¡Nunca más se pierda un tick!

¿Ejecuta EAs y le preocupan las congelaciones silenciosas de los gráficos o los bloqueos de la alimentación de datos?

Esta utilidad es su perro guardián definitivo, que le alertará en el momento en que sus gráficos dejen de recibir actualizaciones.

Ping-Monitor está diseñado para detectar cuándo se congela un gráfico o se bloquea la alimentación de datos, incluso si MT5 sigue mostrando que la conexión está activa.



Funciona mediante el seguimiento de la hora del último tick entrante. Cada vez que el gráfico recibe una nueva actualización del precio, el EA registra la marca de tiempo.

Luego, en un intervalo regular (cada segundo por defecto), comprueba cuánto tiempo ha pasado desde el último tick.



Si la diferencia supera un umbral establecido (por ejemplo, 5 segundos), el EA asume que el gráfico está congelado o que la alimentación de datos se ha detenido.

Cuando esto sucede, le avisa inmediatamente con un mensaje emergente, una impresión en el diario y una notificación sonora.



Esto le permite tomar medidas, como pausar su EA, volver a conectar o cambiar de servidor, incluso cuando MT5 no detecta una desconexión.

En resumen, la utilidad actúa como un perro guardián independiente que supervisa el flujo de datos del mercado para que sus estrategias de trading no se vean afectadas silenciosamente por gráficos congelados o desconexiones suaves.





Características principales:

Supervisión de ticks en tiempo real: Rastrea la marca de tiempo del último tick y detecta inmediatamente los gráficos bloqueados.

Alertas instantáneas: Mensajes emergentes, notificaciones sonoras e impresiones del diario le avisan antes de que su EA de trading cometa errores.

Ligero y eficiente: Uso mínimo de CPU, se ejecuta sin problemas junto con sus estrategias de trading.

Funciona en cualquier gráfico: Simplemente conéctelo a un gráfico y comenzará a monitorizar automáticamente.



Por qué no escucha los sonidos de desconexión de MT5

MT5 sólo activa la alerta de desconexión cuando se cae toda la conexión de red.

En muchos casos, los gráficos se congelan debido a que la alimentación de datos se detiene mientras la conexión TCP permanece abierta.

Ping monitor resuelve esa brecha monitorizando el flujo de ticks de forma independiente, para que nunca le pille desprevenido.

Utilidad:

Ideal para operadores automatizados que dependen de datos de mercado continuos.

Detecta problemas de broker/servidor en tiempo real.

Protege sus estrategias de la ejecución en datos congelados o desactualizados.



Limitaciones

Sólo avisa; no reconecta o reinicia automáticamente su EA (puede añadirse en versiones personalizadas).

Necesita una instancia por gráfico si monitorea múltiples símbolos.

Las alertas pueden ocurrir durante períodos de muy baja liquidez o extremadamente volátiles.



Características:

Funcionalidad: - Rastrea gráficos congelados de manera efectiva

Utilidad: - Esencial para el trading automatizado

Facilidad de uso: - Configuración simple y alertas intuitivas.

Resumen

El Ping-Monitor es una herramienta imprescindible para cualquier trader serio.

No vuelva a operar en gráficos congelados y reciba alertas instantáneas cada vez que su fuente de datos se bloquee.

Conéctelo a su gráfico y gane en tranquilidad sabiendo que sus EAs tienen cierta protección.



