Golden Panel

Golden Trader Panel - Das ultimative Trading-Dashboard

🏆 Warum Golden Trader Panel wählen?

🔥 Leistungsstarke Funktionen:

Professionelles Dashboard mit elegantem Gold-Design

Umfassende Kontenübersicht auf einen Blick

Auto-Aktualisierung alle 1-10 Sekunden (anpassbar)

Intelligente Farbkodierung für sofortige Handelsstatus-Erkennung

📈 Echtzeit-Informationsanzeige:

Offene Trades Anzahl - Alle aktiven Positionen verfolgen Kontostand - Aktueller Saldo in Basiswährung Schwebender Gewinn/Verlust - Live Profit/Loss mit automatischer Farbgebung Eigenkapital - Gesamtwert des Portfolios Symbolnamen - Gold, Silber, Bitcoin, etc. Live-Preis - Echtzeit-Marktpreisaktualisierungen Handelstyp - Kauf/Verkauf/Hedge mit Farbindikatoren Take-Profit-Zone - Mehrere TP-Level anzeigen Stop-Loss-Zone - Alle SL-Level auf einmal G/V-Prozentsatz - Gewinn/Verlust-Prozentsatz zum Kontostand

🎨 Vollständige Anpassung:

Wählen Sie Panel-Farben, die zu Ihrem Handelsstil passen

Passen Sie die Aktualisierungsrate an Ihre Bedürfnisse an

Wählen Sie Panel-Ecke (4 Positionen verfügbar)

Ändern Sie Schriftgrößen für bessere Lesbarkeit

💡 Perfekt für Trader, die:

Komplette Kontenübersicht an einem Ort benötigen

Schnellen Informationszugang während des Handels benötigen

Saubere, professionelle Oberflächen bevorzugen

Mit mehreren Assets handeln (Forex, Metalle, Kryptowährungen)

⚡ Einfach zu verwenden:

Laden Sie den Indikator auf jeden MT5-Chart Passen Sie Farben nach Ihren Wünschen an Beobachten Sie, wie das Panel automatisch erscheint Genießen Sie Echtzeit-Updates

🛡️ Einzigartige Vorteile:

Kein manuelles Aktualisieren - Alles aktualisiert sich automatisch

Unterstützt alle Kontotypen (Real, Demo)

Kompatibel mit allen Assets (Forex, Metalle, Crypto)

Leichtgewichtig - Verlangsamt Ihre Plattform nicht

📱 Kompatibilität:

Plattform: Nur MetaTrader 5

Assets: Alle verfügbaren Handelssymbole

Version: 6.3 (Neueste)

🎯 Für Anfänger & Profis:

Anfänger: Einfaches Dashboard, um Kontostatus schnell zu verstehen

Profis: Fortgeschrittenes Tool für Multi-Position und Multi-Symbol Überwachung

📞 Support & Updates:

Regelmäßige Feature-Updates

Schneller technischer Support für Anfragen

🎁 Holen Sie sich Golden Trader Panel jetzt und behalten Sie die volle Kontrolle über Ihr Konto!

🌟 Erleben Sie organisiertes und professionelles Trading mit unserem Goldenen Dashboard!

🔑 So installieren Sie:

Kopieren Sie die .ex5 Datei in Ihren MT5 Indicators-Ordner Starten Sie MT5 neu Ziehen Sie den Indikator auf einen beliebigen Chart Passen Sie Einstellungen nach Wunsch an Genießen Sie Ihr goldenes Trading-Dashboard!

📊 Treffen Sie intelligentere Handelsentscheidungen mit Golden Trader Panel!

⭐ Hauptvorteile:

✅ Zeit sparen - Kein Wechseln zwischen Fenstern mehr

✅ Fehler reduzieren - Alle kritischen Informationen an einem Ort

✅ Entscheidungen verbessern - Sofortiger Zugriff auf Handelsstatistiken

✅ Fokus verbessern - Saubere Oberfläche minimiert Ablenkungen

🚀 Spezielle Funktionen:

Hedge-Erkennung - Erkennt automatisch Hedge-Positionen

Zonen-Anzeige - Zeigt TP/SL-Bereiche für mehrere Trades

Symbol-Erkennung - Konvertiert Symbolcodes in benutzerfreundliche Namen

Prozentrechner - Zeigt G/V als Prozentsatz des Kontostands

💰 Risikomanagement-Tool:

Überwachen Sie schwebenden G/V in Echtzeit

Verfolgen Sie Eigenkapitaländerungen sofort

Sehen Sie Handelsverteilung (Kauf/Verkauf/Hedge)

Berechnen Sie Risikoprozentsatz automatisch

📈 BRINGEN SIE IHRE HANDELSKÜNSTE AUF DAS NÄCHSTE LEVEL MIT GOLDEN TRADER PANEL!

Perfekt für Daytrader, Swingtrader und Portfoliomanager, die umfassende Kontenüberwachung ohne Unordnung oder Komplexität benötigen.

Jetzt herunterladen und transformieren Sie Ihre Handelserfahrung!

