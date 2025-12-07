Golden Panel

Golden Trader Panel - Dashboard di trading definitivo

🏆 Perché scegliere Golden Trader Panel?

🔥 Funzionalità potenti:

  • Dashboard professionale con design dorato elegante

  • Panoramica completa del conto a colpo d'occhio

  • Auto-aggiornamento ogni 1-10 secondi (personalizzabile)

  • Codifica colore intelligente per riconoscimento istantaneo dello stato degli trade

📈 Visualizzazione informazioni in tempo reale:

  1. Numero di trade aperti - Traccia tutte le posizioni attive

  2. Saldo del conto - Saldo attuale in valuta base

  3. Profitto/Perdita fluttuante - P/L in tempo reale con colorazione automatica

  4. Equità corrente - Valore totale del portafoglio

  5. Nomi simboli intuitivi - Oro, Argento, Bitcoin, ecc.

  6. Prezzo in tempo reale - Aggiornamenti prezzi di mercato in diretta

  7. Tipo di trade - Acquisto/Vendita/Copertura con indicatori colore

  8. Zona Take Profit - Visualizzazione di multipli livelli TP

  9. Zona Stop Loss - Tutti i livelli SL in una volta

  10. Percentuale P/L - Percentuale profitto/perdita rispetto al saldo

🎨 Personalizzazione completa:

  • Scegli i colori del pannello in base al tuo stile di trading

  • Regola la frequenza di aggiornamento in base alle tue esigenze

  • Seleziona l'angolo del pannello (4 posizioni disponibili)

  • Modifica le dimensioni del carattere per una migliore leggibilità

💡 Perfetto per trader che:

  • Hanno bisogno di una panoramica completa del conto in un unico posto

  • Richiedono accesso rapido alle informazioni durante il trading

  • Preferiscono interfacce pulite e professionali

  • Operano con più asset (forex, metalli, criptovalute)

⚡ Facile da usare:

  1. Carica l'indicatore su qualsiasi grafico MT5

  2. Personalizza i colori in base alle tue preferenze

  3. Guarda il pannello apparire automaticamente

  4. Goditi gli aggiornamenti in tempo reale

🛡️ Vantaggi unici:

  • Nessun aggiornamento manuale - Tutto si aggiorna automaticamente

  • Supporta tutti i tipi di conto (Reale, Demo)

  • Compatibile con tutti gli asset (Forex, Metalli, Crypto)

  • Leggero - Non rallenta la tua piattaforma

📱 Compatibilità:

  • Piattaforma: Solo MetaTrader 5

  • Asset: Tutti i simboli di trading disponibili

  • Versione: 6.3 (Ultima)

🎯 Per principianti e professionisti:

  • Principianti: Dashboard semplice per capire rapidamente lo stato del conto

  • Professionisti: Strumento avanzato per il monitoraggio multi-posizione e multi-simbolo

📞 Supporto e aggiornamenti:

  • Aggiornamenti regolari delle funzionalità

  • Supporto tecnico rapido per le richieste

🎁 Ottieni Golden Trader Panel ora e mantieni il controllo completo del tuo conto!

🌟 Vivi un'esperienza di trading più organizzata e professionale con la nostra Dashboard Dorata!

🔑 Come installare:

  1. Copia il file  .ex5  nella cartella Indicators di MT5

  2. Riavvia la piattaforma MT5

  3. Trascina l'indicatore su qualsiasi grafico

  4. Regola le impostazioni come desiderato

  5. Goditi la tua dashboard di trading dorata!

📊 Prendi decisioni di trading più intelligenti con Golden Trader Panel!

⭐ Vantaggi principali:

  •  Risparmia tempo - Non cambiare più tra finestre

  •  Riduci gli errori - Tutte le informazioni critiche in un unico posto

  •  Migliora le decisioni - Accesso istantaneo alle statistiche di trading

  •  Aumenta la concentrazione - Interfaccia pulita minimizza le distrazioni

🚀 Funzionalità speciali:

  • Rilevamento hedge - Identifica automaticamente le posizioni di copertura

  • Visualizzazione zone - Mostra i range TP/SL per multipli trade

  • Riconoscimento simboli - Converte i codici simbolo in nomi intuitivi

  • Calcolatore percentuale - Mostra il P/L in percentuale rispetto al saldo

💰 Strumento di gestione del rischio:

  • Monitora il P/L fluttuante in tempo reale

  • Traccia i cambiamenti di equità istantaneamente

  • Visualizza la distribuzione dei trade (Acquisto/Vendita/Hedge)

  • Calcola la percentuale di rischio automaticamente

📈 PORTA IL TUO TRADING AL LIVELLO SUCCESSIVO CON GOLDEN TRADER PANEL!

Perfetto per day trader, swing trader e gestori di portafoglio che necessitano di monitoraggio completo del conto senza disordine o complessità.

Scarica ora e trasforma la tua esperienza di trading!

🔥 ORA È IL TUO TURNO:

Lascia un commento: Raccontaci onestamente quale è la migliore funzionalità che hai notato in GoldenEdge e come ha influenzato i tuoi risultati.

Valutaci: Non essere tirchio con le stelle! La tua valutazione (5 stelle) aumenta la visibilità del prodotto e aiuta altri trader come te a scoprirlo.

Premi il pulsante dei commenti ora! 🚀

(Ogni commento e valutazione positiva ci supporta a continuare lo sviluppo e offrire il meglio.)


Altri dall’autore
Price Edge
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
Indicatori
Price Edge – Vedi il prezzo prima che il mercato si muova Nel trading, un solo secondo può fare la differenza tra un’operazione redditizia e un’opportunità persa . Con Price Edge su MetaTrader 5 (MT5) , non perderai mai più un tick. Price Edge non è solo un indicatore, è il tuo vantaggio nel trading. Fornisce aggiornamenti dei prezzi in tempo reale , rendendo le tue decisioni sempre precise, rapide e sicure. Perché scegliere Price Edge Live Price Indicator MT5 – vedi subito il prezzo bid
FREE
Candle Sentinel
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
Indicatori
"️ Your opinion matters! Share your comments and product rating to help us improve and make it better for everyone. " " Your feedback counts! Leave a comment and rating to help enhance the product and meet your needs. " In trading, timing is not an advantage — it is everything . The difference between a winning trade and a losing one often comes down to seconds . Candle Sentinel gives you total control over time by showing you exactly how much life is left in the current candle — in real
FREE
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione