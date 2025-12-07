Golden Panel
- Indicatori
- Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
- Versione: 6.30
Golden Trader Panel - Dashboard di trading definitivo
🏆 Perché scegliere Golden Trader Panel?
🔥 Funzionalità potenti:
-
Dashboard professionale con design dorato elegante
-
Panoramica completa del conto a colpo d'occhio
-
Auto-aggiornamento ogni 1-10 secondi (personalizzabile)
-
Codifica colore intelligente per riconoscimento istantaneo dello stato degli trade
📈 Visualizzazione informazioni in tempo reale:
-
Numero di trade aperti - Traccia tutte le posizioni attive
-
Saldo del conto - Saldo attuale in valuta base
-
Profitto/Perdita fluttuante - P/L in tempo reale con colorazione automatica
-
Equità corrente - Valore totale del portafoglio
-
Nomi simboli intuitivi - Oro, Argento, Bitcoin, ecc.
-
Prezzo in tempo reale - Aggiornamenti prezzi di mercato in diretta
-
Tipo di trade - Acquisto/Vendita/Copertura con indicatori colore
-
Zona Take Profit - Visualizzazione di multipli livelli TP
-
Zona Stop Loss - Tutti i livelli SL in una volta
-
Percentuale P/L - Percentuale profitto/perdita rispetto al saldo
🎨 Personalizzazione completa:
-
Scegli i colori del pannello in base al tuo stile di trading
-
Regola la frequenza di aggiornamento in base alle tue esigenze
-
Seleziona l'angolo del pannello (4 posizioni disponibili)
-
Modifica le dimensioni del carattere per una migliore leggibilità
💡 Perfetto per trader che:
-
Hanno bisogno di una panoramica completa del conto in un unico posto
-
Richiedono accesso rapido alle informazioni durante il trading
-
Preferiscono interfacce pulite e professionali
-
Operano con più asset (forex, metalli, criptovalute)
⚡ Facile da usare:
-
Carica l'indicatore su qualsiasi grafico MT5
-
Personalizza i colori in base alle tue preferenze
-
Guarda il pannello apparire automaticamente
-
Goditi gli aggiornamenti in tempo reale
🛡️ Vantaggi unici:
-
Nessun aggiornamento manuale - Tutto si aggiorna automaticamente
-
Supporta tutti i tipi di conto (Reale, Demo)
-
Compatibile con tutti gli asset (Forex, Metalli, Crypto)
-
Leggero - Non rallenta la tua piattaforma
📱 Compatibilità:
-
Piattaforma: Solo MetaTrader 5
-
Asset: Tutti i simboli di trading disponibili
-
Versione: 6.3 (Ultima)
🎯 Per principianti e professionisti:
-
Principianti: Dashboard semplice per capire rapidamente lo stato del conto
-
Professionisti: Strumento avanzato per il monitoraggio multi-posizione e multi-simbolo
📞 Supporto e aggiornamenti:
-
Aggiornamenti regolari delle funzionalità
-
Supporto tecnico rapido per le richieste
🎁 Ottieni Golden Trader Panel ora e mantieni il controllo completo del tuo conto!
🌟 Vivi un'esperienza di trading più organizzata e professionale con la nostra Dashboard Dorata!
🔑 Come installare:
-
Copia il file .ex5 nella cartella Indicators di MT5
-
Riavvia la piattaforma MT5
-
Trascina l'indicatore su qualsiasi grafico
-
Regola le impostazioni come desiderato
-
Goditi la tua dashboard di trading dorata!
📊 Prendi decisioni di trading più intelligenti con Golden Trader Panel!
⭐ Vantaggi principali:
-
✅ Risparmia tempo - Non cambiare più tra finestre
-
✅ Riduci gli errori - Tutte le informazioni critiche in un unico posto
-
✅ Migliora le decisioni - Accesso istantaneo alle statistiche di trading
-
✅ Aumenta la concentrazione - Interfaccia pulita minimizza le distrazioni
🚀 Funzionalità speciali:
-
Rilevamento hedge - Identifica automaticamente le posizioni di copertura
-
Visualizzazione zone - Mostra i range TP/SL per multipli trade
-
Riconoscimento simboli - Converte i codici simbolo in nomi intuitivi
-
Calcolatore percentuale - Mostra il P/L in percentuale rispetto al saldo
💰 Strumento di gestione del rischio:
-
Monitora il P/L fluttuante in tempo reale
-
Traccia i cambiamenti di equità istantaneamente
-
Visualizza la distribuzione dei trade (Acquisto/Vendita/Hedge)
-
Calcola la percentuale di rischio automaticamente
📈 PORTA IL TUO TRADING AL LIVELLO SUCCESSIVO CON GOLDEN TRADER PANEL!
Perfetto per day trader, swing trader e gestori di portafoglio che necessitano di monitoraggio completo del conto senza disordine o complessità.
Scarica ora e trasforma la tua esperienza di trading!
