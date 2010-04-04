Golden Panel

Golden Trader Panel - Tableau de bord de trading ultime

🏆 Pourquoi choisir Golden Trader Panel ?

🔥 Fonctionnalités puissantes :

Tableau de bord professionnel avec design doré élégant

Aperçu complet du compte en un seul coup d'œil

Actualisation automatique toutes les 1-10 secondes (personnalisable)

Codage couleur intelligent pour reconnaissance instantanée de l'état des trades

📈 Affichage d'informations en temps réel :

Nombre de trades ouverts - Suivez toutes les positions actives Solde du compte - Solde actuel en devise de base Bénéfice/Perte flottant - P/L en direct avec coloration automatique Équité actuelle - Valeur totale du portefeuille Noms conviviaux des symboles - Or, Argent, Bitcoin, etc. Prix en direct - Mises à jour des prix du marché en temps réel Type de trade - Achat/Vente/Hedge avec indicateurs de couleur Zone de Take Profit - Affichage de multiples niveaux de TP Zone de Stop Loss - Tous les niveaux SL en une fois Pourcentage P/L - Pourcentage de bénéfice/perte par rapport au solde

🎨 Personnalisation complète :

Choisissez les couleurs du panel selon votre style de trading

Ajustez le taux de rafraîchissement selon vos besoins

Sélectionnez le coin du panel (4 positions disponibles)

Modifiez les tailles de police pour une meilleure lisibilité

💡 Parfait pour les traders qui :

Ont besoin d'un aperçu complet du compte en un seul endroit

Requièrent un accès rapide à l'information pendant le trading

Préfèrent des interfaces propres et professionnelles

Tradent plusieurs actifs (forex, métaux, cryptomonnaies)

⚡ Facile à utiliser :

Chargez l'indicateur sur n'importe quel graphique MT5 Personnalisez les couleurs selon vos préférences Regardez le panel apparaître automatiquement Profitez des mises à jour en temps réel

🛡️ Avantages uniques :

Pas de rafraîchissement manuel - Tout s'actualise automatiquement

Prend en charge tous les types de compte (Réel, Démo)

Compatible avec tous les actifs (Forex, Métaux, Crypto)

Léger - Ne ralentit pas votre plateforme

📱 Compatibilité :

Plateforme : MetaTrader 5 uniquement

Actifs : Tous les symboles de trading disponibles

Version : 6.3 (Dernière)

🎯 Pour débutants et professionnels :

Débutants : Tableau de bord simple pour comprendre rapidement l'état du compte

Professionnels : Outil avancé pour le suivi multi-positions et multi-symboles

📞 Support et mises à jour :

Mises à jour régulières des fonctionnalités

Support technique rapide pour les demandes

🎁 Obtenez Golden Trader Panel maintenant et gardez le contrôle total de votre compte !

🌟 Vivez une expérience de trading plus organisée et professionnelle avec notre Tableau de bord Doré !

🔑 Comment installer :

Copiez le fichier .ex5 dans votre dossier Indicators de MT5 Redémarrez la plateforme MT5 Glissez-déposez l'indicateur sur n'importe quel graphique Ajustez les paramètres comme souhaité Profitez de votre tableau de bord de trading doré !

📊 Prenez des décisions de trading plus intelligentes avec Golden Trader Panel !

⭐ Avantages clés :

✅ Gagnez du temps - Plus besoin de changer de fenêtres

✅ Réduisez les erreurs - Toutes les informations critiques en un seul endroit

✅ Améliorez les décisions - Accès instantané aux statistiques de trading

✅ Améliorez la concentration - Interface propre minimise les distractions

🚀 Fonctionnalités spéciales :

Détection de hedge - Identifie automatiquement les positions de couverture

Affichage des zones - Affiche les plages TP/SL pour plusieurs trades

Reconnaissance des symboles - Convertit les codes de symboles en noms conviviaux

Calculateur de pourcentage - Affiche le P/L en pourcentage du solde

💰 Outil de gestion des risques :

Surveillez le P/L flottant en temps réel

Suivez les changements d'équité instantanément

Visualisez la distribution des trades (Achat/Vente/Hedge)

Calculez le pourcentage de risque automatiquement

📈 FAITES PASSER VOTRE TRADING AU NIVEAU SUPÉRIEUR AVEC GOLDEN TRADER PANEL !

Parfait pour les day traders, swing traders et gestionnaires de portefeuille qui ont besoin d'une surveillance complète des comptes sans encombrement ni complexité.

Téléchargez maintenant et transformez votre expérience de trading !

🔥 C'EST MAINTENANT VOTRE TOUR :

Laissez un commentaire : Dites-nous honnêtement quelle est la meilleure fonctionnalité que vous avez remarquée dans GoldenEdge et comment elle a affecté vos résultats.

Notez-nous : Ne soyez pas avare d'étoiles ! Votre note (5 étoiles) augmente la visibilité du produit et aide d'autres traders comme vous à le découvrir.

Appuyez sur le bouton de commentaire maintenant ! 🚀

(Chaque commentaire et évaluation positive nous aide à continuer le développement et à offrir le meilleur.)