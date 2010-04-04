Golden Panel

Golden Trader Panel - Tableau de bord de trading ultime

🏆 Pourquoi choisir Golden Trader Panel ?

🔥 Fonctionnalités puissantes :

  • Tableau de bord professionnel avec design doré élégant

  • Aperçu complet du compte en un seul coup d'œil

  • Actualisation automatique toutes les 1-10 secondes (personnalisable)

  • Codage couleur intelligent pour reconnaissance instantanée de l'état des trades

📈 Affichage d'informations en temps réel :

  1. Nombre de trades ouverts - Suivez toutes les positions actives

  2. Solde du compte - Solde actuel en devise de base

  3. Bénéfice/Perte flottant - P/L en direct avec coloration automatique

  4. Équité actuelle - Valeur totale du portefeuille

  5. Noms conviviaux des symboles - Or, Argent, Bitcoin, etc.

  6. Prix en direct - Mises à jour des prix du marché en temps réel

  7. Type de trade - Achat/Vente/Hedge avec indicateurs de couleur

  8. Zone de Take Profit - Affichage de multiples niveaux de TP

  9. Zone de Stop Loss - Tous les niveaux SL en une fois

  10. Pourcentage P/L - Pourcentage de bénéfice/perte par rapport au solde

🎨 Personnalisation complète :

  • Choisissez les couleurs du panel selon votre style de trading

  • Ajustez le taux de rafraîchissement selon vos besoins

  • Sélectionnez le coin du panel (4 positions disponibles)

  • Modifiez les tailles de police pour une meilleure lisibilité

💡 Parfait pour les traders qui :

  • Ont besoin d'un aperçu complet du compte en un seul endroit

  • Requièrent un accès rapide à l'information pendant le trading

  • Préfèrent des interfaces propres et professionnelles

  • Tradent plusieurs actifs (forex, métaux, cryptomonnaies)

⚡ Facile à utiliser :

  1. Chargez l'indicateur sur n'importe quel graphique MT5

  2. Personnalisez les couleurs selon vos préférences

  3. Regardez le panel apparaître automatiquement

  4. Profitez des mises à jour en temps réel

🛡️ Avantages uniques :

  • Pas de rafraîchissement manuel - Tout s'actualise automatiquement

  • Prend en charge tous les types de compte (Réel, Démo)

  • Compatible avec tous les actifs (Forex, Métaux, Crypto)

  • Léger - Ne ralentit pas votre plateforme

📱 Compatibilité :

  • Plateforme : MetaTrader 5 uniquement

  • Actifs : Tous les symboles de trading disponibles

  • Version : 6.3 (Dernière)

🎯 Pour débutants et professionnels :

  • Débutants : Tableau de bord simple pour comprendre rapidement l'état du compte

  • Professionnels : Outil avancé pour le suivi multi-positions et multi-symboles

📞 Support et mises à jour :

  • Mises à jour régulières des fonctionnalités

  • Support technique rapide pour les demandes

🎁 Obtenez Golden Trader Panel maintenant et gardez le contrôle total de votre compte !

🌟 Vivez une expérience de trading plus organisée et professionnelle avec notre Tableau de bord Doré !

🔑 Comment installer :

  1. Copiez le fichier  .ex5  dans votre dossier Indicators de MT5

  2. Redémarrez la plateforme MT5

  3. Glissez-déposez l'indicateur sur n'importe quel graphique

  4. Ajustez les paramètres comme souhaité

  5. Profitez de votre tableau de bord de trading doré !

📊 Prenez des décisions de trading plus intelligentes avec Golden Trader Panel !

⭐ Avantages clés :

  •  Gagnez du temps - Plus besoin de changer de fenêtres

  •  Réduisez les erreurs - Toutes les informations critiques en un seul endroit

  •  Améliorez les décisions - Accès instantané aux statistiques de trading

  •  Améliorez la concentration - Interface propre minimise les distractions

🚀 Fonctionnalités spéciales :

  • Détection de hedge - Identifie automatiquement les positions de couverture

  • Affichage des zones - Affiche les plages TP/SL pour plusieurs trades

  • Reconnaissance des symboles - Convertit les codes de symboles en noms conviviaux

  • Calculateur de pourcentage - Affiche le P/L en pourcentage du solde

💰 Outil de gestion des risques :

  • Surveillez le P/L flottant en temps réel

  • Suivez les changements d'équité instantanément

  • Visualisez la distribution des trades (Achat/Vente/Hedge)

  • Calculez le pourcentage de risque automatiquement

📈 FAITES PASSER VOTRE TRADING AU NIVEAU SUPÉRIEUR AVEC GOLDEN TRADER PANEL !

Parfait pour les day traders, swing traders et gestionnaires de portefeuille qui ont besoin d'une surveillance complète des comptes sans encombrement ni complexité.

Téléchargez maintenant et transformez votre expérience de trading !

🔥 C'EST MAINTENANT VOTRE TOUR :

Laissez un commentaire : Dites-nous honnêtement quelle est la meilleure fonctionnalité que vous avez remarquée dans GoldenEdge et comment elle a affecté vos résultats.

Notez-nous : Ne soyez pas avare d'étoiles ! Votre note (5 étoiles) augmente la visibilité du produit et aide d'autres traders comme vous à le découvrir.

Appuyez sur le bouton de commentaire maintenant ! 🚀

(Chaque commentaire et évaluation positive nous aide à continuer le développement et à offrir le meilleur.)


Produits recommandés
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicateurs
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Aggression Wave RSJ
JETINVEST
4.83 (6)
Indicateurs
This indicator sums up the difference between the sells aggression and the buys aggression that occurred in each Candle, graphically plotting the waves of accumulation of the aggression volumes.   Through these waves an exponential average is calculated that indicates the direction of the business flow. Note: This indicator DOES NOT WORK for Brokers and/or Markets WITHOUT the type of aggression (BUY or SELL).   Be sure to try our Professional version with configurable features and alerts:  Agre
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicateurs
Description générale Cet indicateur est une version améliorée du Canal Donchian classique, enrichie de fonctionnalités pratiques pour le trading réel. En plus des trois lignes standard (supérieure, inférieure et ligne médiane), le système détecte les cassures et les affiche visuellement avec des flèches sur le graphique, en montrant uniquement la ligne opposée à la direction actuelle de la tendance pour une lecture plus claire. L’indicateur comprend : Signaux visuels : flèches colorées lors des
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicateurs
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicateurs
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.55 (31)
Indicateurs
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Tenet Support and Resistance Pro
Lucas De Melo Carvalho Cruz
Indicateurs
Le Tenet Support & Resistance Pro est un indicateur avancé pour MetaTrader 5, conçu pour aider les traders à identifier avec précision les principales zones de support et de résistance du marché. Basé sur l'historique des prix, l'indicateur trace automatiquement des lignes horizontales qui mettent en évidence des zones stratégiques. De plus, il met en évidence en temps réel la zone actuelle où la bougie est en cours de négociation , offrant une vue claire des zones critiques de décision. Une
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indicateurs
The indicator highlights the points that a professional trader sees in ordinary indicators. VisualVol visually displays different volatility indicators on a single scale and a common align. Highlights the excess of volume indicators in color. At the same time, Tick and Real Volume, Actual range, ATR, candle size and return (open-close difference) can be displayed. Thanks to VisualVol, you will see the market periods and the right time for different trading operations. This version is intended f
FREE
Aggression Volume
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (17)
Indicateurs
Aggression Volume Indicator is the kind of indicator that is rarely found in the MQL5 community because it is not based on the standard Volume data provided by the Metatrader 5 platform. It requires the scrutiny of all traffic Ticks requested on the platform... That said, Aggression Volume indicator requests all Tick Data from your Broker and processes it to build a very special version of a Volume Indicator, where Buyers and Sellers aggressions are plotted in a form of Histogram. Additionally,
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indicateurs
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indicateurs
Détecteur de Motif ABCD RSI : Stratégie Technique 1. Fonctionnement de l'Indicateur Combine le RSI classique avec la détection automatique de motifs harmoniques ABCD . Composants Clés RSI standard (période ajustable) Marqueurs de sommets et creux (flèches) Motifs ABCD (lignes vertes/rouges) Filtres de surachat (70) et survente (30) 2. Configuration sur MT5 period = 14 ; // Période RSI size = 4 ; // Taille maximale du motif OverBought = 70 ; // Niveau de surachat OverSold = 30 ; // Niveau de surv
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indicateurs
Donchian Channel is an indicator created by Richard Donchian. It is formed by taking the highest high and the lowest low of the last specified period in candles. The area between high and low is the channel for the chosen period. Its configuration is simple. It is possible to have the average between the upper and lower lines, plus you have alerts when price hits one side. If you have any questions or find any bugs, please contact me. Enjoy!
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indicateurs
This is the famous Sunflower indicator for Metatrader5. This indicator marks possible tops and bottoms on price charts. The indicator identifies tops and bottoms in the asset's price history, keep in mind that the current sunflower of the last candle repaints, as it is not possible to identify a top until the market reverses and it is also not possible to identify a bottom without the market stop falling and start rising. If you are looking for a professional programmer for Metatrader5, please
FREE
Auto Fib MT5
Part-time Day Trader
Indicateurs
Auto Fib automatically draws Fibonacci levels on the most recent trend—but it also includes a powerful manual mode. Simply drag the V-Line to apply Fibonacci levels to any trend you choose. Click   Reset   to return to Auto Fibonacci mode. Need a clean chart? Drag the V-Line to the empty area on the right side of the price action. Who It's For Auto Fib is built for traders who: Use Fibonacci tools but dislike drawing them manually Want fast, accurate pullback levels for trade entries without c
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicateurs
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indicateurs
The Donchian Channel Channels are among the most popular tools of technical analysis, as they visually convey to the analyst the limits within which most price movement tends to occur. Channel users know that valuable information can be obtained at any time, whether prices are in the central region of a band or close to one of the border lines. One of the best known techniques to explore these concepts is Bollinger Bands. However, John Bollinger was not the only one to research the application
FREE
Daily High Low Danilo Monteiro
Danilo Hudson Couto Monteiro
Indicateurs
# Indicador Daily High - Danilo Monteiro - MT5 ## Descrição O Daily High/Low Labels é um indicador personalizado para MetaTrader 5 que exibe automaticamente as máximas e mínimas diárias no gráfico, facilitando a identificação rápida dos níveis importantes de preço. O indicador marca os preços com etiquetas e linhas horizontais, permitindo uma visualização clara dos níveis críticos do dia atual e anterior. ## Principais Características ### 1. Marcação Automática - Exibe automaticamente as máxi
FREE
MIDAS Super VWAP
Flavio Javier Jarabeck
4.4 (10)
Indicateurs
Imagine VWAP, MVWAP and MIDAS in one place... Well, you found it! Now you can track the movement of Big Players in various ways, as they in general pursue the benchmarks related to this measuring, gauging if they had good execution or poor execution on their orders. Traders and analysts use the VWAP to eliminate the noise that occurs throughout the day, so they can measure what prices buyers and sellers are really trading. VWAP gives traders insight into how a stock trades for that day and deter
FREE
Anchored VWAP plus
Jesper Christensen
Indicateurs
Elevate Your Trading with Advanced Anchored Volume Weighted Average Price Technology Unlock the true power of price action with our premium Anchored VWAP Indicator for MetaTrader 5 - the essential tool for precision entries, strategic exits, and high-probability trend continuation setups. Write me a DM for a 7 day free trial.  Anchored VWAP Plus gives traders unprecedented control by allowing custom anchor points for Volume Weighted Average Price calculations on any chart. With support for 4 sim
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicateurs
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicateurs
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicateurs
L'indicateur   Haven FVG   est un outil d'analyse des marchés qui permet d'identifier les zones d'inefficacité (Fair Value Gaps, FVG) sur le graphique, fournissant aux traders des niveaux clés pour l'analyse des prix et la prise de décisions commerciales. Autres produits ->  ICI Caractéristiques principales : Réglages de couleurs individuels : Couleur pour FVG haussier   (Bullish FVG Color). Couleur pour FVG baissier   (Bearish FVG Color). Visualisation flexible des FVG : Nombre maximum de boug
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indicateurs
Coral trend is   a trend-following indicator that is widely popular among FOREX traders . It is usually used as a confluence with other indicators. It uses combinations of moving averages with complex smoothing formulas! It has two configurable parameters: Coefficient   - smoothing ratio (*) Applied price Calculation: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
Indicateurs
The original author is David Weis, an expert in the Wyckoff Method. The Weis Wave is a modern adaptation of the 1930's Wyckoff Method, another expert in Tape Reading techniques and Chart Analysis. Weis Waves takes market volume and stacks it into waves according to price conditions giving the trader valuable insights about the market conditions. If you want to learn more about this subject you can find tons of videos in YouTube. Just look for "The Wickoff Method", "Weis Wave" and "Volume Spread
FREE
EZ Advanced Dynamic RSI
Danijel Plesa
5 (2)
Indicateurs
Advanced Dynamic RSI — Birthday Special (temporarily FREE) Why is it free right now? It’s our birthday — we’re giving back to the community. During this limited-time Birthday Special the indicator is fully functional (no feature locks) so you can experience dynamically adaptive RSI levels in your own workflow. After the promotion, the regular price will resume. Note: You can find our other professional Tools & High-End EAs (strategy EAs for trend and mean-reversion, plus analysis utilities) d
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicateurs
Si vous aimez ce projet, laissez un examen 5 étoiles. Cet indicateur tire les prix ouverts, élevés, bas et de fermeture pour les prix spécifiés période et il peut être ajusté pour un fuseau horaire spécifique. Il s ' agit là d ' un niveau important qui s ' intéresse à de nombreux domaines institutionnels et professionnels. traders et peut être utile pour vous de connaître les endroits où ils pourraient être plus active. Les périodes disponibles sont les suivantes : Jour précédent. Semaine pré
FREE
Tabajara V5
Flavio Javier Jarabeck
4.83 (35)
Indicateurs
Metatrader 5 version of the famous Andre Machado's Tabajara indicator. If you don't know Andre Machado's Technical Analysis work you don't need this indicator... For those who need it and for those several friend traders who asked this porting from other platforms, here it is... FEATURES 8-period Moving Average 20-period Moving Average 50-period Moving Average 200-period Moving Average Colored candles according to the inflexion of the 20-period MA SETTINGS You can change the Period of all MA's
FREE
Cumulative Delta MT5
Evgeny Shevtsov
4.55 (60)
Indicateurs
The indicator analyzes the volume scale and splits it into two components - seller volumes and buyer volumes, and also calculates the delta and cumulative delta. The indicator does not flicker or redraw, its calculation and plotting are performed fairly quickly, while using the data from the smaller (relative to the current) periods. The indicator operation modes can be switched using the Mode input variable: Buy - display only the buyer volumes. Sell - display only the seller volumes. BuySell -
FREE
Daily Levels Indicator
Aissam Atti
5 (1)
Indicateurs
Daily Support and Resistance Levels est un indicateur professionnel qui calcule et affiche automatiquement les niveaux clés de prix pour le trading intraday selon la méthode classique des Points Pivots. Fonctionnalités clés : Calcul automatique du Point Pivot (PP) 3 niveaux de résistance (R1, R2, R3) 3 niveaux de support (S1, S2, S3) Affichage du plus haut/bas de la veille Panneau d’information en temps réel Indicateur de biais du marché (Haussier/Baissier) Distance aux niveaux les plus proches
FREE
WaveTrend Plus
Nguyen Thanh Cong
5 (6)
Indicateurs
Introduction WaveTrend Plus is an amazing oscillator that can detect optimal entry points in the market with high precision using complex computations of price and momentum. This version packs many improvements compared to the original WaveTrend such as cleaner visuals, oversold/overbought signals and divergence detection Signal Buy when oversold signal appear (green dot below) or when a bullish divergence is detected (green dashed line) Sell when overbought signal appear (red dot above) or
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.71 (52)
Indicateurs
Si vous achetez cet indicateur, vous recevrez mon Gestionnaire de Trading Professionnel + EA  GRATUITEMENT. Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.99 (76)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
5 (4)
Indicateurs
Gold Sniper Scalper Pro - Système de Trading d'Or (XAU/USD) sur MetaTrader 5 Pour le trader sérieux: Abordez le trading d'Or avec une méthodologie structurée et axée sur les données, combinant plusieurs facteurs d'analyse de marché. Cet outil est conçu pour soutenir votre analyse du trading d'Or. Opportunité de Prix Limitée C'est une chance de posséder Gold Sniper Scalper Pro avant que le prix n'augmente.  Le prix du produit augmentera de $50 après chaque série de 10 achats subséquents. Prix Fi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.9 (30)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base des Smart Money Concepts (SMC). Il est conçu pour aider les traders à analyser la structure du marché de manière systématique et à obtenir une vision plus claire de la direction globale du marché. Le système analyse automatiquement les Points de Retournement, les Zones Clés et la Market Structure sur plusieurs unités de temps, tout en affichant les Points of Interest (POI), les signaux
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicateurs
Smart Stop Indicator – Précision intelligente du stop-loss directement sur votre graphique Présentation Smart Stop Indicator est la solution idéale pour les traders qui souhaitent placer leur stop-loss de manière claire et méthodique, sans deviner ni suivre leur intuition. Cet outil combine la logique classique de price action (succession de plus hauts et de plus bas) avec une reconnaissance moderne des cassures pour identifier le prochain niveau de stop réellement logique. Que le marché soit
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (4)
Indicateurs
Game Changer est un indicateur de tendance révolutionnaire, conçu pour être utilisé sur tout instrument financier et transformer votre MetaTrader en un puissant analyseur de tendances. L'indicateur ne se redessine pas et est sans latence. Il fonctionne sur n'importe quelle unité de temps et facilite l'identification des tendances, signale les retournements potentiels, agit comme un stop suiveur et fournit des alertes en temps réel pour une réaction rapide du marché. Que vous soyez un trader expé
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (27)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.73 (52)
Indicateurs
Présentation       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous identifiez et négociez les inversions de tendance ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Indicateur Quantum Trend Sniper       est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa manière innovante d'identifier les inversions de tendance avec une précision extrêmement élevée
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet indicateur de trading n'est ni repainting, ni redrawing et ne présente aucun délai, ce qui le rend idéal à la fois pour le trading manuel et automatisé. Manuel de l'utilisateur : réglages, entrées et stratégie. L'Analyste Atomique est un indicateur d'action sur les prix PA qui utilise la force et le momentum du prix pour trouver un meilleur avantage sur le marché. Équipé de filtres avancés qui aident à éliminer les bruits et les faux signaux, et à
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (19)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (12)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicateurs
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
Achetez TREND PRO maintenant et obtenez gratuitement un autre indicateur de tendance avancé Pour recevoir, écrivez en messages privés. VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en d
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et le
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (11)
Indicateurs
FX Levels : Des zones de Support et Résistance d’une Précision Exceptionnelle pour Tous les Marchés Présentation Rapide Vous recherchez un moyen fiable pour déterminer des niveaux de support et résistance dans n’importe quel marché—paires de devises, indices, actions ou matières premières ? FX Levels associe la méthode traditionnelle « Lighthouse » à une approche dynamique de pointe, offrant une précision quasi universelle. Grâce à notre expérience réelle avec des brokers et à des mises à jour
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicateurs
Tout simplement, vous pouvez commencer à trader lorsque le mouvement des chiffres blancs — appelés « pips » — commence à apparaître à côté de la bougie actuelle. Les « pips » blancs indiquent qu’un ordre d’achat ou de vente est actuellement actif et évolue dans la bonne direction, comme le montre leur couleur blanche. Lorsque le mouvement des pips blancs s’arrête et devient vert statique, cela signale la fin de la dynamique en cours. La couleur verte des chiffres représente le profit total réal
IX Power MT5
Daniel Stein
4.91 (11)
Indicateurs
IX Power : Découvrez des insights de marché pour les indices, matières premières, cryptomonnaies et forex Vue d’ensemble IX Power est un outil polyvalent conçu pour analyser la force des indices, matières premières, cryptomonnaies et symboles forex. Tandis que FX Power offre une précision maximale pour les paires de devises en utilisant toutes les données disponibles, IX Power se concentre exclusivement sur les données du symbole sous-jacent. Cela fait de IX Power un excellent choix pour les m
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une nouvelle formule. Avec seulement UN graphique, vous pouvez lire la force de la devise pour 28 paires Forex ! Imaginez comment votre trading va s'améliorer parce que vous êtes capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'une opportunité de scalpi
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicateurs
Présentation       Quantum Breakout PRO   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous négociez les zones d'évasion ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Évasion quantique PRO       est conçu pour propulser votre parcours commercial vers de nouveaux sommets grâce à sa stratégie de zone de discussion innovante et dynamique. Quantum Breakout Indicator vous donnera des flèches de signalisation sur les z
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicateurs
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.86 (22)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicateurs
L'indicateur Berma Bands (BB) est un outil précieux pour les traders qui cherchent à identifier et à capitaliser sur les tendances du marché. En analysant la relation entre le prix et les BB, les traders peuvent déterminer si un marché est dans une phase de tendance ou de range. Visitez le [ Berma Home Blog ] pour en savoir plus. Les bandes de Berma sont composées de trois lignes distinctes : la bande de Berma supérieure, la bande de Berma moyenne et la bande de Berma inférieure. Ces lignes sont
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicateurs
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Indicateurs
AtBot : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser ### Comment ça fonctionne L'indicateur "AtBot" pour la plateforme MT5 génère des signaux d'achat et de vente en utilisant une combinaison d'outils d'analyse technique. Il intègre la Moyenne Mobile Simple (SMA), la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) et l'indice de la Plage Vraie Moyenne (ATR) pour identifier les opportunités de trading. De plus, il peut utiliser des bougies Heikin Ashi pour améliorer la précision des signaux. Laissez un avis ap
Plus de l'auteur
Price Edge
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
Indicateurs
Price Edge – Voyez le prix avant que le marché ne bouge Dans le trading, une seule seconde peut faire la différence entre un trade rentable et une opportunité manquée . Avec Price Edge sur MetaTrader 5 (MT5) , vous ne manquerez plus jamais un tick. Price Edge n’est pas seulement un indicateur, c’est votre avantage en trading. Il fournit des mises à jour de prix en temps réel , pour que vos décisions soient toujours précises, rapides et confiantes. Pourquoi choisir Price Edge Live Price Ind
FREE
Fvg Edge
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
5 (1)
Indicateurs
FVG Smart Zones – Édition Gratuite Indicateur de Détection des Gaps de Valeur Juste pour MetaTrader 5 (MT5) Vous recherchez un véritable outil de trading – pas juste un autre indicateur au hasard ? FVG Smart Zones – Édition Gratuite offre une vision professionnelle du marché en détectant automatiquement les Gaps de Valeur Juste (FVG) et en mettant en évidence des zones de trading à haute probabilité directement sur votre graphique. Conçu pour les traders suivant : Smart Money Concepts (
FREE
Candle Sentinel
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
Indicateurs
"️ Your opinion matters! Share your comments and product rating to help us improve and make it better for everyone. " " Your feedback counts! Leave a comment and rating to help enhance the product and meet your needs. " In trading, timing is not an advantage — it is everything . The difference between a winning trade and a losing one often comes down to seconds . Candle Sentinel gives you total control over time by showing you exactly how much life is left in the current candle — in real
FREE
Guardian Integra
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
Utilitaires
Tableau de Trading GUARDIAN Contrôlez le marché. Ne le suivez pas. GUARDIAN n'est pas un simple panneau de trading. C'est un système de commandement pour les traders qui refusent le chaos, l'hésitation ou l'exécution émotionnelle. Conçu pour les professionnels qui comprennent une vérité : La vitesse et le contrôle d'exécution déterminent les résultats. ️ GUARDIAN élimine l'écart entre décision et action. Il remplace le hasard par la structure. ️ Il transforme votre graphique en centr
FREE
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis