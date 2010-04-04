Golden Panel
- Indicadores
- Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
- Versión: 6.30
Golden Trader Panel - Panel de Trading Definitivo
🏆 ¿Por qué elegir Golden Trader Panel?
🔥 Características poderosas:
-
Panel profesional con diseño dorado elegante
-
Visión completa de la cuenta de un solo vistazo
-
Auto-actualización cada 1-10 segundos (personalizable)
-
Codificación de colores inteligente para reconocimiento instantáneo del estado de las operaciones
📈 Visualización de información en tiempo real:
-
Cantidad de operaciones abiertas - Rastrea todas las posiciones activas
-
Saldo de la cuenta - Saldo actual en moneda base
-
Beneficio/Pérdida flotante - P/L en vivo con coloración automática
-
Patrimonio actual - Valor total del portafolio
-
Nombres amigables de símbolos - Oro, Plata, Bitcoin, etc.
-
Precio en vivo - Actualizaciones de precios de mercado en tiempo real
-
Tipo de operación - Compra/Venta/Cobertura con indicadores de color
-
Zona de Take Profit - Muestra múltiples niveles de TP
-
Zona de Stop Loss - Todos los niveles SL a la vez
-
Porcentaje P/L - Porcentaje de beneficio/pérdida relativo al saldo
🎨 Personalización completa:
-
Elige colores del panel que coincidan con tu estilo de trading
-
Ajusta la tasa de actualización según tus necesidades
-
Selecciona la esquina del panel (4 posiciones disponibles)
-
Modifica tamaños de fuente para mejor legibilidad
💡 Perfecto para traders que:
-
Necesitan visión completa de la cuenta en un solo lugar
-
Requieren acceso rápido a información durante el trading
-
Prefieren interfaces limpias y profesionales
-
Operan con múltiples activos (forex, metales, criptomonedas)
⚡ Fácil de usar:
-
Carga el indicador en cualquier gráfico de MT5
-
Personaliza colores a tu preferencia
-
Observa cómo aparece el panel automáticamente
-
Disfruta de actualizaciones en tiempo real
🛡️ Ventajas únicas:
-
Sin actualización manual - Todo se actualiza automáticamente
-
Soporta todos los tipos de cuenta (Real, Demo)
-
Compatible con todos los activos (Forex, Metales, Crypto)
-
Ligero - No ralentiza tu plataforma
📱 Compatibilidad:
-
Plataforma: Solo MetaTrader 5
-
Activos: Todos los símbolos comerciales disponibles
-
Versión: 6.3 (Última)
🎯 Para principiantes y profesionales:
-
Principiantes: Panel simple para entender rápidamente el estado de la cuenta
-
Profesionales: Herramienta avanzada para monitoreo de múltiples posiciones y símbolos
📞 Soporte y actualizaciones:
-
Actualizaciones regulares de características
-
Soporte técnico rápido para consultas
🎁 ¡Obtén Golden Trader Panel ahora y mantén el control completo de tu cuenta!
🌟 ¡Experimenta un trading más organizado y profesional con nuestro Panel Dorado!
🔑 Cómo instalar:
-
Copia el archivo .ex5 a tu carpeta de Indicadores de MT5
-
Reinicia la plataforma MT5
-
Arrastra el indicador a cualquier gráfico
-
Ajusta configuraciones según desees
-
¡Disfruta de tu panel de trading dorado!
📊 ¡Toma decisiones de trading más inteligentes con Golden Trader Panel!
⭐ Beneficios clave:
-
✅ Ahorra tiempo - No más cambiar entre ventanas
-
✅ Reduce errores - Toda la información crítica en un lugar
-
✅ Mejora decisiones - Acceso instantáneo a estadísticas de trading
-
✅ Aumenta el enfoque - Interfaz limpia minimiza distracciones
🚀 Características especiales:
-
Detección de cobertura - Identifica automáticamente posiciones de cobertura
-
Visualización de zonas - Muestra rangos de TP/SL para múltiples operaciones
-
Reconocimiento de símbolos - Convierte códigos de símbolos a nombres amigables
-
Calculadora de porcentajes - Muestra P/L como porcentaje del saldo
💰 Herramienta de gestión de riesgos:
-
Monitorea P/L flotante en tiempo real
-
Rastrea cambios de patrimonio instantáneamente
-
Visualiza distribución de operaciones (Compra/Venta/Cobertura)
-
Calcula porcentaje de riesgo automáticamente
📈 ¡LLEVA TU TRADING AL SIGUIENTE NIVEL CON GOLDEN TRADER PANEL!
Perfecto para day traders, swing traders y gestores de portafolios que necesitan monitoreo integral de cuentas sin desorden ni complejidad.
¡Descarga ahora y transforma tu experiencia de trading!
