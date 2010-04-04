Golden Panel
- Indicadores
- Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
- Versão: 6.30
Golden Trader Panel - Painel de Trading Definitivo
🏆 Por que escolher o Golden Trader Panel?
🔥 Recursos poderosos:
-
Painel profissional com design dourado elegante
-
Visão completa da conta com um único olhar
-
Atualização automática a cada 1-10 segundos (personalizável)
-
Codificação de cores inteligente para reconhecimento instantâneo do status das operações
📈 Exibição de informações em tempo real:
-
Quantidade de operações abertas - Acompanhe todas as posições ativas
-
Saldo da conta - Saldo atual na moeda base
-
Lucro/Prejuízo flutuante - P/L ao vivo com coloração automática
-
Patrimônio atual - Valor total da carteira
-
Nomes amigáveis de símbolos - Ouro, Prata, Bitcoin, etc.
-
Preço ao vivo - Atualizações de preços de mercado em tempo real
-
Tipo de operação - Compra/Venda/Hedge com indicadores de cor
-
Zona de Take Profit - Exibe múltiplos níveis de TP
-
Zona de Stop Loss - Todos os níveis SL de uma vez
-
Porcentagem P/L - Porcentagem de lucro/prejuízo relativo ao saldo
🎨 Personalização completa:
-
Escolha cores do painel que combinem com seu estilo de trading
-
Ajuste a taxa de atualização conforme suas necessidades
-
Selecione o canto do painel (4 posições disponíveis)
-
Modifique tamanhos de fonte para melhor legibilidade
💡 Perfeito para traders que:
-
Precisam de visão completa da conta em um só lugar
-
Requerem acesso rápido a informações durante o trading
-
Preferem interfaces limpas e profissionais
-
Operam com múltiplos ativos (forex, metais, criptomoedas)
⚡ Fácil de usar:
-
Carregue o indicador em qualquer gráfico do MT5
-
Personalize cores conforme sua preferência
-
Observe o painel aparecer automaticamente
-
Aproveite atualizações em tempo real
🛡️ Vantagens únicas:
-
Sem atualização manual - Tudo atualiza automaticamente
-
Suporta todos os tipos de conta (Real, Demo)
-
Compatível com todos os ativos (Forex, Metais, Crypto)
-
Leve - Não desacelera sua plataforma
📱 Compatibilidade:
-
Plataforma: Apenas MetaTrader 5
-
Ativos: Todos os símbolos comerciais disponíveis
-
Versão: 6.3 (Mais recente)
🎯 Para iniciantes e profissionais:
-
Iniciantes: Painel simples para entender rapidamente o status da conta
-
Profissionais: Ferramenta avançada para monitoramento de múltiplas posições e símbolos
📞 Suporte e atualizações:
-
Atualizações regulares de recursos
-
Suporte técnico rápido para consultas
🎁 Obtenha o Golden Trader Panel agora e mantenha controle total da sua conta!
🌟 Experimente um trading mais organizado e profissional com nosso Painel Dourado!
🔑 Como instalar:
-
Copie o arquivo .ex5 para sua pasta de Indicadores do MT5
-
Reinicie a plataforma MT5
-
Arraste o indicador para qualquer gráfico
-
Ajuste configurações conforme desejado
-
Aproveite seu painel de trading dourado!
📊 Tome decisões de trading mais inteligentes com Golden Trader Panel!
⭐ Benefícios-chave:
-
✅ Economize tempo - Não precisa mais alternar entre janelas
-
✅ Reduza erros - Toda informação crítica em um lugar
-
✅ Melhore decisões - Acesso instantâneo a estatísticas de trading
-
✅ Aumente o foco - Interface limpa minimiza distrações
🚀 Recursos especiais:
-
Detecção de hedge - Identifica automaticamente posições de hedge
-
Exibição de zonas - Mostra intervalos de TP/SL para múltiplas operações
-
Reconhecimento de símbolos - Converte códigos de símbolos para nomes amigáveis
-
Calculadora de porcentagem - Mostra P/L como porcentagem do saldo
💰 Ferramenta de gerenciamento de risco:
-
Monitore P/L flutuante em tempo real
-
Acompanhe mudanças de patrimônio instantaneamente
-
Visualize distribuição de operações (Compra/Venda/Hedge)
-
Calcule porcentagem de risco automaticamente
📈 LEVE SEU TRADING PARA O PRÓXIMO NÍVEL COM GOLDEN TRADER PANEL!
Perfeito para day traders, swing traders e gestores de carteira que precisam de monitoramento completo de contas sem bagunça ou complexidade.
Baixe agora e transforme sua experiência de trading!
🔥 AGORA É SUA VEZ:
