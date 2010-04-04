Golden Panel

Golden Trader Panel - Painel de Trading Definitivo

🏆 Por que escolher o Golden Trader Panel?

🔥 Recursos poderosos:

Painel profissional com design dourado elegante

Visão completa da conta com um único olhar

Atualização automática a cada 1-10 segundos (personalizável)

Codificação de cores inteligente para reconhecimento instantâneo do status das operações

📈 Exibição de informações em tempo real:

Quantidade de operações abertas - Acompanhe todas as posições ativas Saldo da conta - Saldo atual na moeda base Lucro/Prejuízo flutuante - P/L ao vivo com coloração automática Patrimônio atual - Valor total da carteira Nomes amigáveis de símbolos - Ouro, Prata, Bitcoin, etc. Preço ao vivo - Atualizações de preços de mercado em tempo real Tipo de operação - Compra/Venda/Hedge com indicadores de cor Zona de Take Profit - Exibe múltiplos níveis de TP Zona de Stop Loss - Todos os níveis SL de uma vez Porcentagem P/L - Porcentagem de lucro/prejuízo relativo ao saldo

🎨 Personalização completa:

Escolha cores do painel que combinem com seu estilo de trading

Ajuste a taxa de atualização conforme suas necessidades

Selecione o canto do painel (4 posições disponíveis)

Modifique tamanhos de fonte para melhor legibilidade

💡 Perfeito para traders que:

Precisam de visão completa da conta em um só lugar

Requerem acesso rápido a informações durante o trading

Preferem interfaces limpas e profissionais

Operam com múltiplos ativos (forex, metais, criptomoedas)

⚡ Fácil de usar:

Carregue o indicador em qualquer gráfico do MT5 Personalize cores conforme sua preferência Observe o painel aparecer automaticamente Aproveite atualizações em tempo real

🛡️ Vantagens únicas:

Sem atualização manual - Tudo atualiza automaticamente

Suporta todos os tipos de conta (Real, Demo)

Compatível com todos os ativos (Forex, Metais, Crypto)

Leve - Não desacelera sua plataforma

📱 Compatibilidade:

Plataforma: Apenas MetaTrader 5

Ativos: Todos os símbolos comerciais disponíveis

Versão: 6.3 (Mais recente)

🎯 Para iniciantes e profissionais:

Iniciantes: Painel simples para entender rapidamente o status da conta

Profissionais: Ferramenta avançada para monitoramento de múltiplas posições e símbolos

📞 Suporte e atualizações:

Atualizações regulares de recursos

Suporte técnico rápido para consultas

🔑 Como instalar:

Copie o arquivo .ex5 para sua pasta de Indicadores do MT5 Reinicie a plataforma MT5 Arraste o indicador para qualquer gráfico Ajuste configurações conforme desejado Aproveite seu painel de trading dourado!

⭐ Benefícios-chave:

✅ Economize tempo - Não precisa mais alternar entre janelas

✅ Reduza erros - Toda informação crítica em um lugar

✅ Melhore decisões - Acesso instantâneo a estatísticas de trading

✅ Aumente o foco - Interface limpa minimiza distrações

🚀 Recursos especiais:

Detecção de hedge - Identifica automaticamente posições de hedge

Exibição de zonas - Mostra intervalos de TP/SL para múltiplas operações

Reconhecimento de símbolos - Converte códigos de símbolos para nomes amigáveis

Calculadora de porcentagem - Mostra P/L como porcentagem do saldo

💰 Ferramenta de gerenciamento de risco:

Monitore P/L flutuante em tempo real

Acompanhe mudanças de patrimônio instantaneamente

Visualize distribuição de operações (Compra/Venda/Hedge)

Calcule porcentagem de risco automaticamente

