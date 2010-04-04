Golden Panel
- 指标
- Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
- 版本: 6.30
黄金交易面板 - 终极交易仪表盘
🏆 为什么选择黄金交易面板？
🔥 强大功能：
-
专业仪表盘，优雅金色设计
-
单一界面全面账户概览
-
每1-10秒自动刷新（可自定义）
-
智能颜色编码，即时识别交易状态
📈 实时信息显示：
-
开仓交易数量 - 追踪所有活跃头寸
-
账户余额 - 基础货币当前余额
-
浮动盈亏 - 实时利润/亏损，自动颜色标识
-
当前净值 - 投资组合总价值
-
友好品种名称 - 黄金、白银、比特币等
-
实时价格 - 实时市场价格更新
-
交易类型 - 买/卖/对冲，颜色指示
-
止盈区域 - 显示多个TP水平
-
止损区域 - 一次性显示所有SL水平
-
盈亏百分比 - 相对于余额的利润/亏损百分比
🎨 完全自定义：
-
选择面板颜色匹配您的交易风格
-
根据需求调整刷新率
-
选择面板位置（4个角落可选）
-
修改字体大小提高可读性
💡 完美适合以下交易者：
-
需要在一个地方查看完整账户概览
-
交易时需要快速访问信息
-
偏好简洁专业的界面
-
交易多种资产（外汇、金属、加密货币）
⚡ 使用简单：
-
在任何MT5图表上加载指标
-
根据喜好自定义颜色
-
观察面板自动出现
-
享受实时更新
🛡️ 独特优势：
-
无需手动刷新 - 一切自动更新
-
支持所有账户类型（真实、模拟）
-
兼容所有资产（外汇、金属、加密货币）
-
轻量级 - 不会拖慢平台速度
📱 兼容性：
-
平台： 仅限MetaTrader 5
-
资产： 所有可用交易品种
-
版本： 6.3（最新）
🎯 适合初学者和专业人士：
-
初学者： 简单仪表盘快速了解账户状态
-
专业人士： 多头寸和多品种监控的高级工具
📞 支持与更新：
-
定期功能更新
-
快速技术支持响应
🎁 立即获取黄金交易面板，完全掌控您的账户！
🌟 体验更加有条理和专业的交易，使用我们的黄金仪表盘！
🔑 如何安装：
-
将 .ex5 文件复制到MT5指标文件夹
-
重启MT5平台
-
将指标拖到任意图表
-
根据需要调整设置
-
享受您的黄金交易仪表盘！
📊 用黄金交易面板做出更明智的交易决策！
⭐ 主要优势：
-
✅ 节省时间 - 不再需要切换窗口
-
✅ 减少错误 - 所有关键信息集中一处
-
✅ 改善决策 - 即时访问交易统计数据
-
✅ 增强专注 - 简洁界面最小化干扰
🚀 特殊功能：
-
对冲检测 - 自动识别对冲头寸
-
区域显示 - 显示多个交易的TP/SL范围
-
品种识别 - 将品种代码转换为友好名称
-
百分比计算器 - 显示相对于余额的盈亏百分比
💰 风险管理工具：
-
实时监控浮动盈亏
-
即时跟踪净值变化
-
查看交易分布（买/卖/对冲）
-
自动计算风险百分比
📈 用黄金交易面板将您的交易提升到新水平！
非常适合日内交易者、波段交易者和投资组合经理，他们需要全面的账户监控，而无需杂乱或复杂。
立即下载，改变您的交易体验！
🔥 现在轮到您了：
发表评论： 诚实地告诉我们您注意到GoldenEdge的最佳功能以及它如何影响了您的结果。
给我们评分： 不要吝啬您的星星！您的评分（5星）会增加产品的可见度，并帮助其他像您一样的交易者发现它。
现在就点击评论按钮！🚀
（每个积极的评论和评分都支持我们继续开发并提供最好的产品。）