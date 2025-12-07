Golden Panel

Golden Trader Panel - Nihai İşlem Gösterge Paneli

🏆 Neden Golden Trader Panel'i Seçmelisiniz?

🔥 Güçlü Özellikler:

Zarif altın tasarımlı profesyonel gösterge paneli

Tek bakışta kapsamlı hesap özeti

1-10 saniyede bir otomatik yenileme (özelleştirilebilir)

İşlem durumu anlık tanıma için akıllı renk kodlama

📈 Gerçek Zamanlı Bilgi Görüntüleme:

Açık İşlem Sayısı - Tüm aktif pozisyonları takip edin Hesap Bakiyesi - Ana para biriminde mevcut bakiye Gezici Kâr/Zarar - Otomatik renklendirmeli canlı K/Z Mevcut Özsermaye - Portföyün toplam değeri Sembol Dost Adları - Altın, Gümüş, Bitcoin vb. Canlı Fiyat - Gerçek zamanlı piyasa fiyat güncellemeleri İşlem Türü - Renk göstergeli Al/Sat/Hedge Take Profit Bölgesi - Çoklu TP seviyeleri görüntüleme Stop Loss Bölgesi - Tüm SL seviyeleri tek seferde K/Z Yüzdesi - Bakiyeye göre kâr/zarar yüzdesi

🎨 Tam Özelleştirme:

İşlem tarzınıza uygun panel renkleri seçin

İhtiyaçlarınıza göre yenileme hızını ayarlayın

Panel köşesi seçin (4 pozisyon mevcut)

Daha iyi okunabilirlik için yazı boyutlarını değiştirin

💡 Hangi Yatırımcılar İçin Mükemmel:

Tek bir yerde tam hesap özetine ihtiyacı olanlar

İşlem sırasında hızlı bilgi erişimi gerektirenler

Temiz, profesyonel arayüzleri tercih edenler

Çoklu varlık (forex, metaller, kripto para) işlem yapanlar

⚡ Kullanımı Kolay:

MT5 grafiğine göstergenizi yükleyin Tercihinize göre renkleri özelleştirin Panelin otomatik olarak belirmesini izleyin Gerçek zamanlı güncellemelerin tadını çıkarın

🛡️ Benzersiz Avantajlar:

Manuel yenileme yok - Her şey otomatik güncellenir

Tüm hesap türlerini destekler (Gerçek, Demo)

Tüm varlıklarla uyumlu (Forex, Metaller, Kripto)

Hafif - Platformunuzu yavaşlatmaz

📱 Uyumluluk:

Platform: Sadece MetaTrader 5

Varlıklar: Mevcut tüm işlem sembolleri

Versiyon: 6.3 (En Güncel)

🎯 Yeni Başlayanlar ve Profesyoneller İçin:

Yeni Başlayanlar: Hesap durumunu hızlıca anlamak için basit gösterge paneli

Profesyoneller: Çoklu pozisyon ve çoklu sembol izleme için gelişmiş araç

📞 Destek ve Güncellemeler:

Düzenli özellik güncellemeleri

Sorgular için hızlı teknik destek

🎁 Golden Trader Panel'i Hemen Edinin ve Hesabınızın Tam Kontrolünü Elinizde Tutun!

🌟 Altın Gösterge Panelimizle Daha Organize ve Profesyonel İşlem Deneyimleyin!

🔑 Kurulum Nasıl Yapılır:

.ex5 dosyasını MT5 Indicators klasörüne kopyalayın MT5 platformunu yeniden başlatın Göstergeyi herhangi bir grafiğe sürükleyin Ayarları istediğiniz gibi düzenleyin Altın işlem gösterge panelinizin keyfini çıkarın!

📊 Golden Trader Panel ile Daha Akıllı İşlem Kararları Alın!

⭐ Temel Avantajlar:

✅ Zaman Kazanın - Artık pencere değiştirmeye gerek yok

✅ Hataları Azaltın - Tüm kritik bilgiler tek yerde

✅ Kararları İyileştirin - İşlem istatistiklerine anında erişim

✅ Odaklanmayı Artırın - Temiz arayüz dikkat dağılmasını en aza indirir

🚀 Özel Özellikler:

Hedge Tespiti - Hedge pozisyonları otomatik tanımlar

Bölge Görüntüleme - Çoklu işlemler için TP/SL aralıklarını gösterir

Sembol Tanıma - Sembol kodlarını dost isimlere dönüştürür

Yüzde Hesaplayıcı - Bakiyeye göre K/Z yüzdesini gösterir

💰 Risk Yönetim Aracı:

Gezici K/Z 'yi gerçek zamanlı izleyin

Özsermaye değişikliklerini anında takip edin

İşlem dağılımını görüntüleyin (Al/Sat/Hedge)

Risk yüzdesini otomatik hesaplayın

📈 İŞLEM HAYATINIZI GOLDEN TRADER PANEL İLE BİR SONRAKİ SEVİYEYE TAŞIYIN!

Karışıklık veya karmaşa olmadan kapsamlı hesap izleme ihtiyacı olan günlük yatırımcılar, salınım yatırımcıları ve portföy yöneticileri için mükemmeldir.

Hemen indirin ve işlem deneyiminizi dönüştürün!

🔥 ŞİMDİ SIRA SİZDE:

