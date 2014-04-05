Precision Candlestick Analyzer PinBar

🧠 Logik des Indikators (kurze Zusammenfassung)

  • Kernaufgabe:
    Durchsucht jede Kerze nachUmkehr- und Fortsetzungsmustern mit hoher Wahrscheinlichkeit, mit besonderem Augenmerk aufPin-Bars, und bewertet dann jedes Setup mit einemVertrauenswert von 0-100.

  • Erkannte Patterns

    • Bullish & bearishPin Bars ( mit Tail/Body/Position Checks + S/R Nähe)

    • Hammer / Hanging Man

    • Engulfing ( bullisch & bärisch)

    • Doji ( mit Trendumkehr)

    • Morgenstern/Abendstern

    • Optionales Ausbruchsmodul (Hochs/Tiefs im Donchian-Stil + Volumenanstieg)

  • Filter vor der Anzeige eines Signals

    • Triple-MA Trendfilter ( schnelle/mittlere/langsame MAs)

    • Heiken Ashi Trendfilter für eine glattere Richtung

    • RSI + Fast RSI,Stochastic ( mit Divergenzlogik) undBollinger Bands Bestätigung

    • ATR-basierter Volatilitätsfilter ( überspringt verrückte High-Vol-Bars)

    • Volumenfilter ( Signal nur bei signifikantem Volumen)

    • Verstärkung der Nähe von Unterstützung/Widerstand

  • Multi-Timeframe-Gehirn

    • Verwendet MAs vonH1 / H4 / D1 / W1 ( oder konfigurierte TFs), um zu prüfen, ob das aktuelle Signal mit der Richtung des höheren TFs übereinstimmt, und fügt dann Vertrauen hinzu/subtrahiert es.

  • Punktgenaue Einträge

    • Für jedes gültige Muster wird einpräziser Einstiegskurs berechnet:

      • Verwendet Kerzenkörper/Bereich, aktuelle lokale S/R und ATR.

      • Getrennte Logik fürKauf und Verkauf, mit engerer, 2-stelliger Normalisierung für XAU.

      • Hält den Einstieg angemessen nahe am aktuellen Preis und berücksichtigt die Volatilität.

  • M1 "Anti-Fakeout"-Schutz

    • Besonders strikt beiM1:

      • Höheres Mindestvertrauen

      • Momentum-Check über die letzten paar Balken

      • Trendausrichtung erforderlich (MA + Heiken Ashi)

      • Zusätzliche RSI/Fast RSI-Sanitätsprüfungen

      • Cooldown zwischen entgegengesetzten Signalen zur Vermeidung von Whipsaws

  • Visualisierungen & Warnungen

    • Starke/schwache Kauf-/Verkaufspfeile, plus:

      • Trendpfeile nach oben/unten

      • Histogramm für Musterstärke

      • Konfidenzlinien für Kauf/Verkauf

      • Optionale Muster-Tags wie PIN-B , ENG-S , M-STAR , BREAKOUT , etc.

    • IntelligentesAlarmsystem ( kein doppelter Spam pro Balken), mit optionalenPush-Benachrichtigungen und detaillierter Meldung (Muster, Vertrauen, Trend, Einstiegsniveau, Abstand in Pips).

Also in einer Zeile:

Ein Multi-Filter, Multi-TimeframePin-Bar-zentrierter Candlestick-Scanner, der jedes Signal bewertet, einen volatilitätsbewussten Einstiegskurs entwirft und aggressiv schwache oder verrauschte Bedingungen herausfiltert - insbesondere aufM1.

