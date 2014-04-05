Precision Candlestick Analyzer PinBar
🧠 Logik des Indikators (kurze Zusammenfassung)
Kernaufgabe:
Durchsucht jede Kerze nachUmkehr- und Fortsetzungsmustern mit hoher Wahrscheinlichkeit, mit besonderem Augenmerk aufPin-Bars, und bewertet dann jedes Setup mit einemVertrauenswert von 0-100.
Erkannte Patterns
Bullish & bearishPin Bars ( mit Tail/Body/Position Checks + S/R Nähe)
Hammer / Hanging Man
Engulfing ( bullisch & bärisch)
Doji ( mit Trendumkehr)
Morgenstern/Abendstern
Optionales Ausbruchsmodul (Hochs/Tiefs im Donchian-Stil + Volumenanstieg)
Filter vor der Anzeige eines Signals
Triple-MA Trendfilter ( schnelle/mittlere/langsame MAs)
Heiken Ashi Trendfilter für eine glattere Richtung
RSI + Fast RSI,Stochastic ( mit Divergenzlogik) undBollinger Bands Bestätigung
ATR-basierter Volatilitätsfilter ( überspringt verrückte High-Vol-Bars)
Volumenfilter ( Signal nur bei signifikantem Volumen)
Verstärkung der Nähe von Unterstützung/Widerstand
Multi-Timeframe-Gehirn
Verwendet MAs vonH1 / H4 / D1 / W1 ( oder konfigurierte TFs), um zu prüfen, ob das aktuelle Signal mit der Richtung des höheren TFs übereinstimmt, und fügt dann Vertrauen hinzu/subtrahiert es.
Punktgenaue Einträge
Für jedes gültige Muster wird einpräziser Einstiegskurs berechnet:
Verwendet Kerzenkörper/Bereich, aktuelle lokale S/R und ATR.
Getrennte Logik fürKauf und Verkauf, mit engerer, 2-stelliger Normalisierung für XAU.
Hält den Einstieg angemessen nahe am aktuellen Preis und berücksichtigt die Volatilität.
M1 "Anti-Fakeout"-Schutz
Besonders strikt beiM1:
Höheres Mindestvertrauen
Momentum-Check über die letzten paar Balken
Trendausrichtung erforderlich (MA + Heiken Ashi)
Zusätzliche RSI/Fast RSI-Sanitätsprüfungen
Cooldown zwischen entgegengesetzten Signalen zur Vermeidung von Whipsaws
Visualisierungen & Warnungen
Starke/schwache Kauf-/Verkaufspfeile, plus:
Trendpfeile nach oben/unten
Histogramm für Musterstärke
Konfidenzlinien für Kauf/Verkauf
Optionale Muster-Tags wie PIN-B , ENG-S , M-STAR , BREAKOUT , etc.
IntelligentesAlarmsystem ( kein doppelter Spam pro Balken), mit optionalenPush-Benachrichtigungen und detaillierter Meldung (Muster, Vertrauen, Trend, Einstiegsniveau, Abstand in Pips).
Also in einer Zeile:
Ein Multi-Filter, Multi-TimeframePin-Bar-zentrierter Candlestick-Scanner, der jedes Signal bewertet, einen volatilitätsbewussten Einstiegskurs entwirft und aggressiv schwache oder verrauschte Bedingungen herausfiltert - insbesondere aufM1.