Sentiment Indicator
- Indikatoren
- Steffen Schmidt
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 8
🧠 Indikatorlogik (kurze Zusammenfassung)
Eingabe der Stimmung im Einzelhandel:
Sie geben den aktuellenRetail-Long-Anteil aus MyFxBook/FXSSI/etc. ein.
Wenn > 60% long →Contrarian bearish
Wenn < 40% long →Contrarian bullish
Andernfalls → neutral
Trendverzerrung:
EMA(50) vs. EMA(200) → primärer Trend
MACD(6,13,5) Richtung als Bestätigung
Volatilitäts-Bias:
ATR(14) vs. ATR(50) → Expansionsverhältnis
Zu niedrige/zu hohe Volatilität → "VERMEIDEN"
Session bias:
Zeitbasierte Klassifizierung (Serverzeit):
Asien, London, New York
Nur ein Label + "Qualitätsfaktor" (London/NY wichtiger)
Zusammengesetzte Verzerrung:
Kombiniert Trend + Retail Sentiment
Überprüft dann die Volatilität; wenn Volatilität schlecht →bias = 0 (AVOID)
Ausgaben:
+1 → Long bias
-1 → Short-Verzerrung
0 → Gleich bleiben / Vermeiden
🧪 Wie man es in der Praxis anwendet
Legen Sie den XAUUSD-Chart an ( beliebiger Zeitrahmen; am besten funktioniert M5-H1).
Aktualisieren SieInpRetailLongPercent vor jeder Sitzung manuell :
Holen Sie sich den %-Wert von MyFxBook / FXSSI / IG Retail Sentiment (XAUUSD / GOLD).
-
Lesen Sie denComposite Bias ab:
+1 → Fokus nur aufLong-Setups
-1 → nur aufShort-Setups konzentrieren
0 →nicht handeln ( schlechte Volatilität / außerhalb der Sitzung / gemischte Stimmung)
