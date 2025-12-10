NeuralGold XAU-AI ist ein vollautomatisches Goldhandelssystem im institutionellen Stil, das speziell für XAUUSD auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Es konzentriert sich auf die Kombination von strenger Risikokontrolle mit adaptiver Signalgenerierung, so dass es die Volatilität von Gold handeln kann, ohne auf extreme Hebelwirkung oder Martingale-Tricks zurückzugreifen.

Zentrale Handelslogik (auf hohem Niveau)

NeuralGold liest bei jedem neuen Balken und bei Tick-Updates kontinuierlich einen Korb technischer Inputs: Volatilität (ATR), kurze/mittlere EMAs, RSI, ADX und DI für Trendstärke und -richtung, Bollinger Bänder für Spannen und Squeezes sowie Multi-Timeframe-Ebenen wie die jüngsten Tageshochs/-tiefs und Pivots. Es verfolgt auch das Volumen im Vergleich zur jüngsten Geschichte, um zu wissen, wann die Liquidität und die Beteiligung hoch oder gering sind.

Aus diesen Eingaben wird eine Vertrauensbewertung für Long- oder Short-Ideen erstellt, anstatt eine einzige einfache Regel zu verwenden. Ein Handel wird nur dann in Betracht gezogen, wenn genügend unabhängige Signale übereinstimmen (Trend, Momentum, Volatilität und Lage im Vergleich zu Unterstützung/Widerstand) und wenn Volatilität und Spread innerhalb der konfigurierten Grenzen liegen, so dass nicht durch illiquide oder chaotische Bedingungen gehandelt wird.

Erkennung von Marktregimes und "Big Move"

Der EA klassifiziert das aktuelle Regime in grobe Zustände wie niedrige Liquidität, normale oder hohe Volatilität, indem er die aktuelle ATR, Bollinger Band-Breite, den Spread und das Volumenverhältnis mit den jüngsten Durchschnittswerten vergleicht. Dieses Regime entscheidet dann, welche Stop-Loss- und Take-Profit-Multiplikatoren zu verwenden sind und ob bestimmte Eingänge überhaupt erlaubt sind.

Darüber hinaus verfügt es über einen "Big Move"-Detektor, der nach Kombinationen von Bedingungen sucht, wie z. B.: Volumenspitzen im Vergleich zu den letzten N Bars, Volatilitätsausweitung gegenüber einem ATR-Benchmark mit höherem Zeitrahmen, starker ADX mit angepassten EMAs/DI und Preis, der über kürzlich berechnete Unterstützungs-/Widerstandspuffer hinausgeht. Wenn die kombinierte Punktzahl einen Schwellenwert überschreitet, kennzeichnet der EA dies als potenziellen Ausbruch oder ein Momentum-Ereignis und kann das Vertrauen in Trades in diese Richtung erhöhen, anstatt jedes Signal blind zu handeln.

Notfall- und Umkehrsignale

NeuralGold verfügt auch über eine Schicht von "Notfall"- oder Prioritätsmustern, die für seltene, aber hochwertige Setups entwickelt wurden. Beispiele hierfür sind Bollinger-Band-Squeezes, gefolgt von einem Volumenanstieg, oder RSI-Extreme, die in der Nähe von mehrtägigen Höchst-/Tiefstständen auftreten, die oft Wendepunkte oder scharfe Fortsetzungsausbrüche markieren.

Unabhängig davon gibt es einen kontrollierten Umkehrmodus, der nach Gelegenheiten für eine Mittelwertumkehr sucht, wenn der Preis im Verhältnis zur Volatilität und zu Unterstützungen/Widerständen gedehnt wird, wobei die Vertrauensschwellen lockerer sind, aber immer noch durch denselben Risikorahmen begrenzt werden. In diesem Modus kann eine bestehende Position optional geschlossen werden, wenn das Umkehrsignal stark genug ist, anstatt einfach ein größeres Engagement einzugehen.

Risiko- und Geldmanagement

Alle Handelsentscheidungen werden durch harte Risikoregeln eingeschränkt. Die Positionsgröße wird entweder anhand eines festen Lots oder eines auf dem Kontostand basierenden Risikoprozentsatzes berechnet, wobei der Verlust pro Handel auf einen bestimmten Anteil des Eigenkapitals begrenzt ist. Der EA erzwingt ein minimales Rendite-Risiko-Verhältnis pro Setup, d.h. er überspringt Trades, bei denen der Abstand zu einem plausiblen Take-Profit-Level nicht mindestens ein bestimmtes Vielfaches des Stop-Abstands beträgt.

Die Stop-Loss-Distanzen basieren auf der Volatilität und nicht auf festen Pips, mit separaten Parametern für normale und hohe Volatilität und absoluten Min/Max-Grenzen, um absurd enge oder riesige Stops zu verhindern. Außerdem wird eine maximale Anzahl von Trades pro Tag festgelegt, die tägliche Performance wird verfolgt und die Aufnahme neuer Setups kann nach einem bestimmten Drawdown gestoppt werden, damit eine einzelne schlechte Session nicht zu einer Spirale führt.

Sobald ein Handel abgeschlossen ist, verwaltet es die Ausstiege sowohl mit harten SL/TP als auch mit dynamischen Tools: Break-even-Bewegungen und Trailing-Stops, die erst aktiviert werden, wenn sich der Preis um einen Bruchteil der ATR zu seinen Gunsten bewegt hat, sowie optionale Teilgewinnmitnahmen oberhalb einer Mindestlosgröße. Es gibt auch eine zeitbasierte Ausstiegsregel, die Trades schließt, die mehrere Stunden lang ins Leere gelaufen sind, es sei denn, sie liegen bereits über einer kleinen Gewinnschwelle.

Überwachung von Sitzungen, Nachrichten und Spreads

Das System erkennt Spreads, Nachrichtenfenster und Eröffnungen wichtiger Sitzungen. Wenn der Spread einen Bruchteil der ATR oder des Preises übersteigt, kann es Eingaben überspringen, um zu vermeiden, dass zu viel an den Broker gezahlt wird. Bei wichtigen Wirtschaftsmeldungen kann es die Eröffnung neuer Geschäfte eine bestimmte Anzahl von Minuten vorher stoppen und erst wieder aufnehmen, wenn das Zeitfenster vorüber ist. Bei der Eröffnung großer Börsensitzungen (London, New York, Aktieneröffnung) kann es eine kurze Sperre verhängen, um das typische Stop-Hunt-Verhalten zu vermeiden.

Handelsmanagement und Dashboard

Intern verfolgt der EA die Anzahl der Trades pro Tag, die tägliche PnL und ob Risikolimits erreicht werden, so dass andere Module schnell entscheiden können, nichts zu tun", wenn Limits erreicht werden. Der EA speichert auch Informationen über die aktuellen offenen Positionen (Richtung, Gewinn, Trailing-Status), so dass er einfache Informationen anzeigen kann, z. B. ob ein Handel derzeit im Drawdown oder im Gewinn ist und wo das Trailing aktiviert wird.

Ein kompaktes Dashboard auf dem Chart fasst das Live-Regime (z. B. normales vs. hohes Volumen), die aktuelle Trendausrichtung, das zuletzt berechnete Vertrauen und einige wichtige Sicherheitshinweise (z. B. Nachrichtenfilter aktiv, Session Blackout aktiv) zusammen. Nichts davon verrät die genauen Formeln, aber es gibt dem Benutzer ein Situationsbewusstsein, ohne dass er in den Protokollen wühlen muss.

Design-Philosophie

Insgesamt ist der EA eher für relativ wenige, qualitativ hochwertige Trades auf Gold als für ständiges Scalping ausgelegt. Er bevorzugt Zusammenhänge (Trend, Volatilität, Niveaus und Volumen) gegenüber Einzelindikator-Triggern und übermittelt Aufträge immer über einen broker-kompatiblen Füllmodus mit einem festen Slippage-Budget. Der Schwerpunkt liegt auf:

Überleben unter schlechten Bedingungen durch Filter und Limits

Gute Bewegungen über adaptive Ausgänge laufen zu lassen

Erklärbares und überprüfbares Verhalten durch einen klaren internen Status und strikte Regeldurchsetzung

So erhalten Sie eine KI-gestützte Goldstrategie im institutionellen Stil, die robust und risikobewusst ist, ohne die genauen proprietären Bewertungsformeln oder Schwellenwerte offenzulegen.