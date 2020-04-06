NeuralGold XAU AI

NeuralGold XAU-AI es un sistema de trading de oro de estilo institucional, totalmente automatizado, construido específicamente para XAUUSD en MetaTrader 5. Se centra en la combinación de un estricto control del riesgo con la generación de señales adaptativas para que pueda operar con la volatilidad del oro sin depender de apalancamientos extremos o trucos de martingala.

Lógica principal (alto nivel)

NeuralGold lee continuamente una cesta de datos técnicos en cada nueva barra y en las actualizaciones de ticks: volatilidad (ATR), EMAs cortas/medias, RSI, ADX y DI para la fuerza y dirección de la tendencia, Bandas de Bollinger para rangos y estrangulamientos, y niveles multi-marco de tiempo como máximos/mínimos diarios recientes y pivotes. También realiza un seguimiento del volumen en relación con la historia reciente para saber cuándo la liquidez y la participación son altas o bajas.

A partir de estos datos, elabora una puntuación de confianza para las ideas largas o cortas, en lugar de utilizar una única regla simple. Sólo se considera una operación si se alinean suficientes señales independientes (tendencia, impulso, volatilidad y ubicación frente a soporte/resistencia), y si la volatilidad y el diferencial están dentro de los límites configurados, de modo que no se esté operando en condiciones de iliquidez o caos.

Régimen de mercado y detección de "grandes movimientos

El EA clasifica el régimen actual en estados aproximados como baja liquidez, normal o alta volatilidad comparando el ATR actual, la anchura de la banda de Bollinger, el spread y los ratios de volumen con las medias recientes. A continuación, ese régimen elige qué multiplicadores de stop-loss y take-profit utilizar y si ciertas entradas están permitidas en absoluto.

Además, cuenta con un detector de "grandes movimientos" que busca combinaciones de condiciones como: picos de volumen en relación con las últimas N barras, expansión de la volatilidad frente a un punto de referencia ATR en un marco temporal superior, ADX fuerte con EMAs/DI alineadas y precio que sobrepasa los topes de soporte/resistencia calculados recientemente. Cuando la puntuación combinada cruza un umbral, el EA lo marca como una posible ruptura o evento de impulso y puede aumentar la confianza de las operaciones en esa dirección en lugar de operar ciegamente cada señal.

Señales de emergencia e inversión

NeuralGold también tiene una capa de "emergencia" o patrones prioritarios diseñados para configuraciones poco frecuentes pero de alta calidad. Los ejemplos incluyen las bandas de Bollinger seguidas de subidas de volumen, o los extremos del RSI que se producen muy cerca de los máximos/mínimos agrupados de varios días, que a menudo marcan puntos de inflexión o fuertes explosiones de continuación.

Por otra parte, existe un modo de reversión controlada que busca oportunidades de reversión a la media cuando el precio se estira en relación con la volatilidad y el soporte/resistencia, con umbrales de confianza más laxos pero aún limitados por el mismo marco de riesgo. Este modo puede cerrar opcionalmente una posición existente si la señal de reversión es lo suficientemente fuerte, en lugar de simplemente añadir más exposición.

Gestión del riesgo y del dinero

Todas las decisiones comerciales están limitadas por reglas de riesgo estrictas. El tamaño de la posición se calcula a partir de un lote fijo o de un porcentaje de riesgo basado en el saldo de la cuenta, con un límite de pérdida por operación en torno a una fracción ajustada del capital. El EA impone una relación mínima entre la recompensa y el riesgo por configuración, por lo que omitirá las operaciones en las que la distancia a cualquier nivel plausible de toma de beneficios no sea al menos un múltiplo establecido de la distancia del stop.

Las distancias de stop-loss se basan en la volatilidad en lugar de en pips fijos, con parámetros separados para los regímenes de volatilidad normal y alta y límites mínimos/máximos absolutos para evitar stops absurdamente ajustados o enormes. También impone un número máximo de operaciones al día, hace un seguimiento del rendimiento diario y puede detener la toma de nuevas configuraciones tras una reducción definida, de modo que una sola mala sesión no se convierta en una espiral.

Una vez en una operación, gestiona las salidas tanto con SL/TP duros como con herramientas dinámicas: movimientos de equilibrio y trailing stops que se activan sólo después de que el precio se haya movido una fracción de ATR a favor, además de una toma de beneficios parcial opcional por encima de un umbral de lote mínimo. También hay una regla de salida basada en el tiempo que cierra las operaciones que no han ido a ninguna parte durante varias horas a menos que ya estén rindiendo por encima de un pequeño umbral de beneficios.

Conocimiento de la sesión, las noticias y el diferencial

El sistema conoce el diferencial, las ventanas de noticias y las principales aperturas de sesión. Si el diferencial supera una fracción del ATR o del precio, puede omitir entradas para evitar pagar demasiada ventaja al corredor. En el caso de publicaciones económicas de gran impacto, puede detener la apertura de nuevas operaciones un número determinado de minutos antes y reanudarlas sólo después de que pase la ventana. En las grandes aperturas de sesión (Londres, Nueva York, apertura de la renta variable) puede aplicar un breve bloqueo para evitar el típico comportamiento de "stop-hunt".

Gestión de operaciones y panel de control

Internamente, el AE realiza un seguimiento del recuento de operaciones por día, el PnL diario y si se ha alcanzado algún límite de riesgo, de modo que otros módulos puedan decidir rápidamente "no hacer nada" cuando se alcancen los límites. También mantiene un estado ligero sobre las posiciones abiertas actuales (dirección, beneficios, estado del trailing) para poder mostrar información sencilla como si una operación está actualmente en drawdown o en beneficios y dónde se activará el trailing.

Un panel compacto sobre el gráfico resume el régimen en tiempo real (por ejemplo, normal frente a alto volumen), el sesgo de la tendencia actual, la última confianza calculada y algunos indicadores de seguridad clave (por ejemplo, filtro de noticias activo, bloqueo de sesión activo). Nada de esto revela las fórmulas exactas, pero proporciona al usuario un conocimiento de la situación sin tener que indagar en los registros.

Filosofía de diseño

En general, el EA está diseñado para relativamente pocas operaciones de alta calidad en el oro en lugar de scalping constante. Favorece la confluencia (tendencia, volatilidad, niveles y volumen) sobre los disparadores de un solo indicador, y siempre envía órdenes a través de un modo de llenado compatible con el corredor con un presupuesto de deslizamiento fijo. Se hace hincapié en:

  • Sobrevivir a las malas condiciones mediante filtros y límites

  • Dejar que los buenos movimientos se ejecuten mediante salidas adaptativas

  • Mantener un comportamiento explicable y auditable mediante un estado interno claro y una aplicación estricta de las reglas.

Esto le proporciona una estrategia de oro de estilo institucional, asistida por IA, que es robusta y consciente del riesgo sin exponer las fórmulas exactas de puntuación propietaria o los valores umbral.

NeuralGold XAU-AI está diseñado para ser plug-and-play en MetaTrader 5: se adjunta a un solo gráfico de 15 minutos XAUUSD y se encarga de toda la generación de señales y la gestión de operaciones de forma automática una vez que el comercio de algo está habilitado.

Configuración básica

  • Símbolo y marco temporal: XAUUSD en el gráfico M15; los indicadores internos y la lógica de riesgo se ajustan en torno a este marco temporal e instrumento para el perfil de volatilidad típico del oro.

  • Modelo de ejecución: Una vez conectado y configurado, el EA monitoriza los ticks y las nuevas barras, aplica sus filtros (spread, noticias, sesión), y abre, gestiona y cierra operaciones sin intervención manual, siguiendo la lógica de riesgo y régimen descrita anteriormente.

Condiciones de cuenta recomendadas

  • Tipo de cuenta: Cuenta Raw/ECN con spreads ajustados, lo que es importante para el oro, donde el spread puede afectar materialmente a la ventaja en sistemas intradía.

  • Apalancamiento: Aproximadamente 1:500 es adecuado para que el AE pueda dimensionar las posiciones de forma flexible, manteniendo al mismo tiempo un uso de margen razonable para una cuenta pequeña.

  • Saldo mínimo: Alrededor de 500 $ es el límite inferior para ejecutar la estrategia con sus parámetros de riesgo recomendados; más capital da oscilaciones porcentuales más suaves, pero 500 $ es un mínimo práctico para los usuarios minoristas.

Orientación sobre el tamaño del lote

  • Lote mínimo recomendado: Alrededor de 0,02 en una cuenta bruta a 1:500 con un saldo de ~500 $, que se alinea con el límite de riesgo por operación del AE y las distancias de parada basadas en la volatilidad del oro.

  • El EA también puede utilizar el tamaño de lote automático basado en el saldo; con eso activado, ajusta los lotes para que cada operación se mantenga dentro del porcentaje de riesgo definido, pero los valores anteriores son un buen punto de partida para una cuenta real pequeña típica.


