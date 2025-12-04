FiboEvo Forex

FiboEvo FX: Hybride Fibo & Adaptive Grid Strategie

NUR AUF HEDGE-KONTEN VERWENDEN

Kurzbeschreibung "Graybox" Expert Advisor spezialisiert auf Forex. Er kombiniert technische Fibonacci-Einträge, Flow-Filter (VWAP/ADX) und ein ATR Adaptive Grid-System zur Positionserholung.

Übersicht FiboEvo FX wurde für dynamische Forex-Marktbedingungen entwickelt. Es handelt mit Ausbrüchen und Fibonacci-Retracements zugunsten des Trends.

Sein Hauptunterscheidungsmerkmal ist das Auto-Adaptive (ATR) System: Anstatt feste Abstände für das Grid (Mittelwertbildung) zu verwenden, "spürt" der Roboter die Marktvolatilität. Wenn der Markt schnell ist, weitet er das Raster aus, wenn er langsam ist, verengt er es. Auf diese Weise wird ein "Overtrading" in Momenten der Panik oder bei aufsehenerregenden Nachrichten verhindert.

Vollständiger Parameter-Leitfaden (Eingaben)

Nachstehend finden Sie eine ausführliche Erläuterung der einzelnen Einstellungen, die im Bedienfeld des Roboters verfügbar sind:

1. Allgemeine Einstellungen

Magische Nummer (Eindeutige ID): Exklusive Kennung, damit der Roboter nur seine eigenen Aufträge verwaltet. Wenn Sie den Roboter auf mehreren Charts/Paaren verwenden, ändern Sie diese Nummer für jedes einzelne.

Initial Lot: Größe des ersten Eintrags.

Max Allowed Lot: Sicherheitssperre. Der Roboter wird nie eine Order eröffnen, die größer als dieser Wert ist, selbst wenn die Martingale-Berechnung dies erfordert. Verhindert, dass das Konto aufgrund einer übermäßigen Hebelwirkung aufgebläht wird.

Zulässige Abweichung: Maximale Preisabweichung, die beim Senden der Order akzeptiert wird.

Visual/Panel Mode (Graybox): true zeigt das Dashboard und die Linien im Chart an; false macht den Roboter heller (ideal für VPS).

2. Finanzmanagement (Kontowährung)

Tägliches Gewinnziel: Finanzieller Wert (z.B. $ 500.00), um den Tag mit einem Gewinn zu beenden. Sobald das Ziel erreicht ist, stoppt der Roboter.

Tägliches Verlustlimit: Finanzieller Wert (z.B. $ 300.00) für den maximalen täglichen Verlust. Wenn der Drawdown (floating + closed) diesen Wert erreicht, schließt der Roboter alles. Obligatorische Konfiguration.

3. Schutz und Benachrichtigungen

Schutz (Stop zum Gewinn verschieben): Aktiviert die Funktion Breakeven oder Trailing Stop .

Schutzauslöser (% des Pfads): Legt fest, wann der Handel geschützt werden soll. Beispiel: 0,8 bedeutet, dass der Stop Loss auf den Einstiegskurs verschoben wird, wenn der Kurs 80 % der Strecke bis zum Ziel zurücklegt.

Push-Benachrichtigungen senden: Sendet bei jeder Operation Benachrichtigungen an Ihre mobile MetaTrader-App.

4. Fibo und Grid (Die Strategie-Engine)

Fibo-Referenzzeitrahmen: Der Chart-Zeitrahmen, der verwendet wird, um das Fibonacci zu zeichnen (z.B. H1), unabhängig von dem Zeitrahmen, auf dem Sie handeln (z.B. M5).

Fibo-Aktualisierungsmodus: Statisch: Friert die Fibonacci-Levels ein, sobald ein Handel eröffnet wird (empfohlen, um die Konsistenz der Levels zu erhalten). Dynamisch: Aktualisiert das Fibo auch bei einem offenen Handel.

Martingale-Multiplikator: Multiplikationsfaktor für Wiederherstellungsaufträge (z.B. 1,5x der vorherige Auftrag).

Max Levels: Maximal zulässige Anzahl von Positionserhöhungen.

Fester TP in Punkten: Wenn 0 , ist das Ziel das Fibonacci-Expansionslevel (technisch). Wenn ein Wert festgelegt wird (z.B. 150), wird das Ziel in Punkten festgelegt.

5. Auto-Anpassung (ATR) - EA-Highlight

ATR für dynamische Abstände verwenden: Bei "true" sind die Rasterabstände nicht fest, sondern variieren je nach aktueller Volatilität.

ATR-Zeitraum: Empfindlichkeit der Volatilitätsberechnung (Standard: 14).

Rasterabstandsfaktor (x ATR): Multiplikator zur Festlegung des Abstands zwischen Erholungsaufträgen. Höher = breiteres Raster.

Eingabe-Toleranz-Faktor: Kleine Fehlerspanne, um die Berührung des Fibo-Levels zu bestätigen.

Min. Fester Abstand/Toleranz: Sicherheitswerte für den Fall, dass die ATR sehr niedrig ist (langsamer Markt), um sicherzustellen, dass das Raster nicht zu eng wird.

6. Trend-Filter

Filter-Strategie: Wählen Sie, ob Sie nur VWAP, nur ADX oder beides verwenden möchten.

VWAP-Logik: Käufe nur über VWAP, Verkäufe nur unter VWAP.

ADX Zeitraum: Konfiguration des Trendstärke-Indikators.

ADX-Niveau: Der EA vermeidet den Handel gegen sehr starke Trends, wenn der ADX über diesem Wert liegt.

Pause nach Gewinn: Zeit (in Sekunden), die der Roboter nach einem Take Profit wartet, bevor er nach einem neuen Einstieg sucht (Cooldown-Periode).

7. Handelszeiten (Intraday)

Startzeit: Zeitpunkt, zu dem der Roboter mit der Analyse des Marktes beginnt.

Endzeit: Zeitpunkt, an dem keine neuen Positionen mehr eröffnet werden (Nachbearbeitungsphase).

Obligatorischer Schluss: "Hard Close"-Zeit. Der Roboter schließt jede offene Position, ob mit Gewinn oder Verlust, um zu vermeiden, dass Positionen über Nacht gehalten werden (Swap/Rollover).

8. Optimierung und Protokolle

Benutzerdefiniertes Optimierungskriterium: Exklusive interne Metrik, um robuste "Sets" im Strategietester zu finden (mit Fokus auf niedrigem Drawdown).

Logs/Debug speichern: Wird nur für die Wartung verwendet. Behalten Sie die Einstellung false für eine bessere Leistung.

Risikowarnung und Haftungsausschluss

WICHTIG!